全国無料放送のBS12 トゥエルビ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：降籏邦義）は、「船越英一郎の昭和再生ファクトリー」を毎週木曜よる9時～放送しています。2月19日は、「不世出の剣戟スター 阪東妻三郎を令和に再生！」をお届けいたします。

1．「船越英一郎の昭和再生ファクトリー」とは

みなさんにとって昭和はどんな時代でしたか？「船越英一郎の昭和再生ファクトリー」は、＜昭和の思い出のアイテム＞や＜昭和の思い出の場所＞、＜昭和の思い出の人＞を振り返り、古き良き昭和という時代を記憶と共に再生させる「昭和」×「令和」融合のノスタルジックリアル番組です。■放送時間：毎週木曜よる9時00分～9時55分■番組HP：https://www.twellv.co.jp/program/variety/funakoshi-showa/

出演者

船越英一郎

1960年生まれ。湯河原町出身。1982年に俳優デビュー。「箱根湯河原温泉交番シリーズ」「外科医鳩村周五郎」など民放全局の2時間ドラマに出演し【2時間ドラマの帝王】の肩書きを持つ。また、NHK「赤ひげ」TX「刑事吉永誠一」などの連続ドラマでも主演を務めるほか、情報番組の司会、バラエティなどで活躍。近年も新作の２時間ドラマにも多く出演。「弁護士六角心平京都殺人事件簿」は4月4日(土)に第二弾がオンエアされる。『2時間サスペンスTHE MOVIE』part２でも主演を務める。映画、漫画、特撮、歌謡曲など、大の昭和サブカルチャー好きとしても知られている。

阪田マリン

2000年12月22日生まれ。25歳。昭和カルチャーが大好きで“ネオ昭和”と自ら命名し、ファッションやカルチャーを発信するZ世代のアーティスト兼インフルエンサー。数々のメディアや企業からの出演オファーが殺到中！SNSでの総フォロワー数は約34万人。ネオ昭和歌謡を発信するアーティストとしても活動を活発化し、2月25日に1stデジタルシングル「エンドロール」、3月25日に2ndデジタルシングル「なみだ色のハイウェイ」を、そして4月29日昭和の日にファーストアルバム「なみだ色のハイウェイ」をリリース予定。今夏、白浜マリンガールズとしての活動にも注目！

2．番組内容

第52回：不世出の剣戟スター 阪東妻三郎を令和に再生！

2月19日（木）よる9時～ ゲスト：田村亮、田村幸士

今回は、端正な顔立ちと美しい殺陣で、昭和の時代劇に革命をもたらした俳優・阪東妻三郎を再生！同じく俳優として活躍する、息子の田村亮さんと孫の田村幸士さんが「阪妻」ゆかりの地を巡ります。親子揃っての阪妻トークも必見！まず田村亮さんは、中央区・小伝馬町で、父が実際に通っていた小学校跡地を訪問し、若き日の阪妻に想いを馳せます。そして田村幸士さんは代表作『雄呂血』が実際に撮影された神社や撮影スタジオを訪ね、奈良県へ。そこには昭和の時代劇の黎明期に、数々の新しい事に挑戦した革命児・阪東妻三郎の歩んだ軌跡がしっかり残っていました。さらに亮さんと幸士さんは、日本で唯一、無声映画を専門に扱うマツダ映画社で、現役活動弁士の語りと共に『雄呂血』を鑑賞！！実際に使用された竹光や手書きの台本など、当時の貴重なお宝が続々登場！お見逃しなく！！

3．今後の放送予定

3月5日 第46回：船越感激！小林旭と対談／なぎら健壱の昭和探訪＠両国（再）

■BS12 トゥエルビについて■

三井物産（株）100％出資の24時間全国無料のBS放送局です。スポーツ中継や大人の趣味教養など、上質なエンターテインメント番組を総合編成でお送りしています。視聴方法は、BS+12ボタン、または3桁番号222チャンネルです。

