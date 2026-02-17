販売用不動産の売却に関するお知らせ

株式会社シーラホールディングス

株式会社シーラホールディングス（本社：東京都渋谷区、代表取締役会長CEO：杉本 宏之、証券コード：8887、以下「当社」）のグループ会社である、株式会社シーラ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：湯藤善行、以下「シーラ」）は、本日開催の取締役会において、販売用不動産の売却を決議いたしましたのでお知らせいたします。

売却物件および取引の概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/143674/table/87_1_690432a0d3e9d4d246b078dbe5a38962.jpg?v=202602170751 ]

※売却価格については、当社および売却先との守秘義務契約に基づき、非開示とさせていただきます が、当社の直前会計年度(2025 年5月期)における売上高の 10%に相当する額以上であります。

業績に与える影響

本件不動産の売却に関する業績への寄与は、2028 年5月期以降となる予定です。

