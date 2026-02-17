Shopifyストアで割引率を簡単に表示できるアプリ「シンプル割引率表示｜お手軽値引き率・ディスカウント表示」をリリース

株式会社UnReact

福岡県の IT ベンチャー企業 株式会社 UnReact が、「シンプル割引率表示｜お手軽値引き率・ディスカウント表示」をリリースしました。

「シンプル割引率表示｜お手軽値引き率・ディスカウント表示」は、Shopify ストアの商品ページに 割引率（%）や割引額（いくらお得か）を分かりやすく表示できる Shopify アプリです。

セールやキャンペーンを実施している場合でも、「どれくらいお得なのか」が一目で伝わらないと、ユーザーの購買意欲につながりにくいという課題があります。本アプリは、そうした課題に対し、価格と比較価格（compare at price）をもとに割引情報を自動算出し、視覚的なラベルとして表示することで、購入の後押しをサポートします。

コーディングは一切不要で、テーマエディタから文言やデザインを直感的に調整可能。導入も簡単で、ストア運営者がすぐに活用できる実用性の高いアプリです。

▼「シンプル割引率表示｜お手軽値引き率・ディスカウント表示」｜アプリストア

https://apps.shopify.com/sa-137-ur-discount-label?locale=ja

▼「シンプル割引率表示｜お手軽値引き率・ディスカウント表示」｜ご利用ガイド

https://unreact.jp/shopify-apps/sa-137-ur-discount-label/guide

■Shopify とは

Shopify（ショッピファイ）は、国内に限らず海外へのオンライン販売も、専門知識がなくとも手軽に始められる、SasS 型のコマースプラットフォームです。

■「シンプル割引率表示｜お手軽値引き率・ディスカウント表示」について商品ページに割引率・割引額を分かりやすく表示し、セールのお得感を直感的に伝えます。

「シンプル割引率表示｜お手軽値引き率・ディスカウント表示」は、商品ページ上で割引情報を“見える化”し、ユーザーに直感的なお得感を伝えるための Shopify アプリです。

主な特徴は以下のとおりです。

■ ノーコードで商品ページに割引表示を挿入できる商品ページ上に割引率を表示することで、「どれくらいお得か」をひと目で伝えられます。

テーマにアプリブロックを追加するだけで、商品ページへ割引ラベルを簡単に表示できます。

HTML や CSS、Liquid などの専門知識は不要で、既存テーマを大きく改修する必要もありません。

そのため、エンジニアがいないストアや、できるだけ運用コストを抑えたい事業者でも、安心して導入できます。

商品ページ上で「割引率」「割引額」を明確に示すことで、セール中であることを瞬時に伝えられ、購買判断を後押しします。

■ 割引表示の文言を自由にカスタマイズできる「◯% OFF」「今だけ◯円お得」など、ストアやキャンペーンに合わせた文言を自由に設定できます。

割引ラベルの文言はストアごとに自由に設定できます。

「◯% OFF」「今だけ◯円お得」「期間限定セール」など、キャンペーン内容やブランドトーンに合わせた表現が可能です。

画一的な表現ではなく、ストア独自の言い回しを使うことで、世界観を崩さずにセール訴求を行えます。

複数の商品を扱うストアでも、割引の魅力を統一感のある形で伝えられる点が特長です。

■ ノーコードで見た目をカスタマイズできる文字色・背景色・余白などをノーコードで調整し、テーマデザインに合わせた表示が可能です。

文字サイズ、文字色、背景色、枠線、角丸、余白などをテーマエディタ上で調整できます。

テーマデザインに自然に溶け込ませることも、あえて目立つデザインにすることも可能です。

PC・スマートフォンそれぞれに配慮したデザイン調整ができるため、デバイスごとの見え方を意識した運用にも対応しています。

デザイン変更のたびにコード修正が不要なため、運用スピードを落とさず改善を続けられます。

■ 1クリックでテーマに追加できるアプリ管理画面からワンクリックでテーマに追加でき、すぐに利用を開始できます。

アプリ管理画面から、使用中のテーマへワンクリックで追加できます。

複雑な設定作業や手順を踏む必要がなく、インストール後すぐに運用を開始できます。

テスト導入や期間限定セールなど、「今すぐ使いたい」というケースにも適しており、導入ハードルの低さが特長です。

ストア運営の負担を増やさず、スムーズに割引訴求を強化できます。

▼参考記事

この記事の内容は、以下の記事を参考にしています。

- Shopifyでディスカウントを割引率表示する方法を5つ紹介！(https://qiita.com/eijiSaito/items/ce5483e0399c61748955)- Shopifyで割引率表示を実現できるアプリ7選を紹介！(https://unblog.unreact.jp/blog/pqb0bds4wa)- 【2026年】Shopifyの商品ページで割引率を表示する方法を徹底解説！(https://unreact.jp/blog/shopify-product-discount-rate-app)- Shopifyで割引率を表示できるアプリ10選を紹介！(https://unreact.jp/blog/shopify-product-discount-rate-app-10)- Shopifyストアに割引率を簡単に表示できるアプリについて徹底解説(https://unreact.jp/shopify-apps/sa-137-ur-discount-label/guide)

▼株式会社UnReact 会社概要

会社名: 株式会社UnReact

代表者: 西川信行

事業内容: EC制作事業・アプリ開発・教育事業

URL: https://unreact.jp/