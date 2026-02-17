HEAT SHIFT(R)シリーズに「Modbus通信機能」を追加！

株式会社グラスフィアジャパン

株式会社グラスフィア ジャパン（本社：東京都中央区）は、当社の主力製品であるHEAT SHIFTシリーズにおいて、新たにModbus通信機能を2026年3月1日より提供開始いたします。

この機能追加により、工場自動化（FA）を推進する製造業のお客様の設備連携、データ活用、生産性向上に大きく貢献します。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=he1npTcoG4g ]

HEAT SHIFT(R) Micro WatcherのModbus通信を利用した接続の様子（動画）

《新機能追加の背景》

近年、製造業ではスマートファクトリーやインダストリー4.0の実現に向けたDX（デジタルトランスフォーメーション）が加速しており、生産設備のIoT化が不可欠となっています。当社のHEAT SHIFT(R)シリーズはこれまで、LANによる通信機能を提供し、最新のネットワーク環境でのデータ連携を可能にしてきました。

しかしながら、多くの製造現場の、特に既存の工場設備においては、依然としてPLC（Programmable Logic Controller）やシーケンサといった産業用制御装置が工場全体の管理を担っています。これらの既存のシステムと、LANベースの機器との間でシームレスなデータ連携を行うには、専門的な知識と工数を要するという課題がありました。

この課題を解消し、お客様がHEAT SHIFT(R)シリーズをより幅広い制御システムに容易に組み込み、運用効率を高められるよう、この度、産業用通信プロトコルとして広く使用されているModbus通信機能の追加に至りました。

簡易表示アプリケーションでの温度モニタ例

《Modbus通信機能追加によるメリット》

追加されるModbus通信機能は、HEAT SHIFT(R)シリーズからModbusプロトコルを介して、PLCや各種計測器などのOT（Operational Technology）機器へ直接データを送受信することを可能にします。これにより、製造業の技術者や生産管理者の皆様は、以下の多大なメリットを享受いただけます。

1. 既存のPLC・制御システムとの高い親和性と容易な接続

Modbusは40年以上にわたり産業界で広く採用されてきたオープン規格であり、多くのPLCベンダーが対応しています。これにより、既存の工場設備や生産ラインにHEAT SHIFTシリーズを容易に組み込むことが可能となり、システムインテグレーションにかかる時間とコストを大幅に削減します。

2. リアルタイムなデータ収集・監視と生産プロセスの最適化

Modbusを通じて、HEAT SHIFT(R)シリーズから出力される各種データをリアルタイムでPLCに取り込み、データを集合させて管理することが可能になります。これにより、設備稼働状況の可視化、異常検知、プロセス制御の精度向上、さらには予知保全の実現に貢献し、生産性と稼働率の向上を支援します。

3. データに基づいた品質安定と効率化

取得した設備データは、製品品質の安定、トレーサビリティの確保、そして人手不足が課題となる現場での省力化にも寄与します。ヒューマンエラーの削減や作業者の安全性向上にも繋がり、製造現場全体の効率化と競争力強化を後押しします。

《HEAT SHIFTシリーズについて》

最新の赤外線技術や映像解析技術を採用し、AIによる広範囲の温度及び温度の急変や火災の検知・煙の検知を行います。-20℃から＋500℃までの温度を正確に検出し、火災の発生・発煙・温度の急上昇を検知すると、即座にアラートを発信するとともに、対応が必要な箇所を特定します。

火災の早期発見にとどまらず、温度の急上昇や発煙を検知することにより、発火前に検知が可能となり予防に役立てられます。

さらに、広い幅の温度の感知、急変の察知ができるため、製造ラインの一部を効率化したり、大型工作機械の発熱部分の部品交換タイミング・劣化予防・清掃タイミングの把握等に活用可能です。

◆お取扱い代理店

株式会社三弘様、三興商事株式会社様、三光電機株式会社様、篠原電機株式会社様、株式会社千代田組様、株式会社ホンダ様、株式会社山善様（五十音順）ほか全国FA系電材商社様、ＳＢＣ＆S株式会社様、岡田電気産業株式会社様、KDDIまとめてオフィス株式会社様、ダイワボウ情報システム株式会社様、ライト電業株式会社様（五十音順）ほか、全国通信系電材系商社様でお取扱い頂いております。

◆株式会社グラスフィア ジャパン 概要

国内大手警備会社 CSPセントラル警備保障株式会社グループ子会社。

国内自社ラインでの全数品質検査と、国内エンジニアが全国サポートを行う、全く新しい形の国内通信機器メーカー スタートアップ。

本社住所：東京都中央区日本橋人形町3-1-11 NNTビル

事業内容：工業用AIoTデバイス・通信ネットワーク機器・監視カメラシステム等 開発、製造、販売、運用サポート

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社 グラスフィア ジャパン

マーケティンググループ

TEL：03-6661-7151

Email：info@grasphere.com