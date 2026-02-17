「持ち込みOK！好きな曲でオーディオ体感試聴会」関西初・大阪開催！

一般社団法人日本オーディオ協会

一般社団法人日本オーディオ協会（所在地：東京都港区、会長：小川理子）は、好評を博している体験型イベント「持ち込みOK！好きな曲でオーディオ体感試聴会」を、2026年3月14日（土）、大阪にて開催いたします。




イベントの特徴

本イベントは、参加者が「この曲を本格的なオーディオ機器で聴いてみたい！」という楽曲を持ち寄って、気軽にオーディオの楽しさを体感していただこうという趣旨で開催しております。今回はアナログレコードにフォーカスした〈レコード編〉として開催いたします。関西エリアでは初となる大阪開催です。



会場のテクニカハウス大阪 アストロスタジオ

「レコードを買ったけどプレーヤーを持っていない」、「持っているけど本格的なオーディオで聴いたことがない」といったレコードビギナーの方にレコードを持ち寄ってもらい、本格的なオーディオ機器でお楽しみいただきます。みなさまのご応募をお待ちしております。


使用オーディオ機器


ヤマハ ターンテーブル GT-5000（BP）




ヤマハ プリアンプ C-5000（SP）




ヤマハ パワーアンプ　M-5000(SP)




フォステクス モニタースピーカー NF06





オーディオテクニカ ステレオカートリッジ AT-ART20




オーディオテクニカ


デュアルムービングコイル(MC)ステレオカートリッジ　AT-ART20(https://www.audio-technica.co.jp/product/AT-ART20)


MCトランス　AT-SUT1000(https://www.audio-technica.co.jp/excellence/AT-SUT1000/index.html)


スピーカーケーブル　AT-SC1000(https://www.audio-technica.co.jp/excellence/AT-SC1000/index.html)


インターコネクトケーブル　AT-IC1000X(https://www.audio-technica.co.jp/excellence/AT-IC1000/index.html)



クリプトン


ピュア電源ボックス　PB-1050(https://www.kripton.jp/fs/kripton/power_box/pb1050)


電源ケーブル　PC-HR500M-Triple C(https://www.kripton.jp/fs/kripton/pc-hr500m-triple-c)



フォステクス


モニタースピーカー　NF06(https://www.fostex.jp/products/nf06/)　



ヤマハ


ターンテーブル　GT-5000（BP）(https://jp.yamaha.com/products/audio_visual/hifi_components/gt-5000/index.html)　


プリアンプ　C-5000（SP）(https://jp.yamaha.com/products/audio_visual/hifi_components/c-5000/index.html)


パワーアンプ　M-5000（SP）(https://jp.yamaha.com/products/audio_visual/hifi_components/m-5000/index.html)


「第6回 持ち込みOK！好きな曲でオーディオ体感試聴会 レコード編 in 大阪」 詳細

[表: https://prtimes.jp/data/corp/98254/table/45_1_dab075a04b53871b0aeb085277f04f5b.jpg?v=202602170751 ]

※注記


- 著しい傷、反り、汚れ、カビなどがあるレコード盤、78回転盤は再生できません。また入手困難、高価な貴重盤についてもご遠慮ください。
- 再生されたいレコード盤についてはあらかじめクリーニングしてお持ちいただけますようお願いいたします。
- 基本的にはどのような楽曲でも可ですが、内容が公序良俗に反すると判断した場合、再生をお断りする場合があります。

