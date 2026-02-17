freee、ChatGPT向けアプリ「freee確定申告」を提供開始　1万件の専門家の回答で、「合っているか」の不安をゼロに

■マジ価値サマリー（このお知らせでお伝えしたいこと）

フリー株式会社- 国内企業としていち早く、ChatGPT内で利用可能な新世代のアプリ（Apps in ChatGPT）「freee確定申告」を公開しました- 1万件以上の税理士による「実例ベースのアドバイス」をAIが即座に検索し、AIの推測ではない、実在する専門家の知見をテキストで参照可能です- freee会計 確定申告機能のメインコンセプト「ひとりじゃない、確定申告」に基づき、「人」と「AI」の力を掛け合わせて、ChatGPTを通じて専門家の知恵へアクセスできる環境を提供します

フリー株式会社（本社：東京都品川区、CEO：佐々木大輔、以下「freee」）は、国内企業としていち早くChatGPT向けアプリ「freee確定申告」を提供開始しました。本アプリの提供開始により、AIがゼロから生成した答えではなく、ChatGPT向けアプリ「freee確定申告」上で税理士が実際に回答した1万件以上の相談例から最適なテキスト情報をもとに回答することが可能です。

■相談の壁を超え、「AI」と「人」の力を掛け合わせた最も身近な仲間に

個人事業主の方々にとって、確定申告は依然として大きな障壁であり、インターネット上の膨大な情報から「自分にとっての正解」を探すコストは増大し、間違いへの不安が本業の足を止める深刻な課題となっています。 また、税理士相談のハードルの高さから一人で悩むケースも少なくありません。従来のAIは、幅広い知識の網羅は得意としておりましたが、一歩踏み込んだ信頼性が求められる税務領域においては、ユーザーの「確かな根拠を知りたい」という想いに応えきれない場合がありました。 本アプリは、情報の不透明さと相談の壁を取り払い、根拠ある回答でスモールビジネスの挑戦を支えます。

■1万件の専門家による回答データから個別最適化された「最適解」を導く

freeeはChatGPTという日常的なプラットフォームを活用し、「人」と「AI」を用いて「ひとりじゃない、確定申告」を目指します。 本アプリの提供により、「＠freee確定申告」と入力した後に確定申告に関する質問を投げかけるだけで、蓄積された専門家の回答から適切な回答をピックアップして表示します。

ChatGPT アプリディレクトリ：https://chatgpt.com/apps/freee/asdk_app_696e08d3a6148191a6638ff63e13497d

【ChatGPTアプリ「freee確定申告」の特徴】

１.国内企業としていち早くChatGPT向けアプリ（Apps in ChatGPT）を提供

先進的なAI活用を推進するfreeeは、国内企業としていち早くChatGPT内のカスタムアプリ（Apps in ChatGPT）を公開しました。ChatGPTという身近なAIプラットフォームから、freee独自の専門家知見データベースへシームレスにアクセスできる利便性を提供します。

２.1万件以上の「税理士の実例アドバイス」を参照し回答

ChatGPT上で「これって経費になる？」など確定申告に関する問いに対し、AIがゼロから生成した答えではなく、freeeの「税理士相談Q&A」上で税理士が実際に回答した1万件以上の相談例から最適なテキスト情報を探し出し回答します。回答者の氏名や所属を明示することで情報の信頼性を高め、ユーザーはプロの知見を背に自信を持って判断を行うことが可能です。

３.「相談」から「完了」までのシームレスな体験

ChatGPT上で確定申告に関する情報を得たり悩みを解決した後は、freee会計の各種AI機能や経験豊富なfreeeのオペレーターが入力を代行する「入力おまかせプラン」を活用することで、スムーズに申告を完了できます。また、必要に応じてそのまま詳細な税理士検索へ遷移することも可能です。



freeeは、AIという革新的なテクノロジーと、税理士が培ってきたプロフェッショナルの知見を融合し、スモールビジネスを取り巻く「不安」を「安心」へと変えてまいります。

今回のChatGPT向けアプリ「freee確定申告」の提供を皮切りに、今後も常に最先端技術を取り入れ、ユーザーの皆様にとっての「最高の体験」を追求し続けてまいります。

■フリー株式会社 会社概要

会社名：フリー株式会社

代表者：CEO 佐々木大輔

設立日：2012年7月9日

所在地：東京都品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー21F

ホームページ：https://corp.freee.co.jp/

＜経営者から担当者にまで役立つバックオフィス基礎知識＞https://www.freee.co.jp/kb/

＜フリー株式会社最新の求人一覧＞：https://jobs.freee.co.jp/

freeeは「スモールビジネスを、世界の主役に。」というミッションのもと、だれもが自由に経営できる統合型経営プラットフォームを実現します。日本発のSaaS型クラウドサービスとして、パートナーや金融機関と連携することでオープンなプラットフォームを構築し、「マジ価値」を提供し続けます。