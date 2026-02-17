【JPIセミナー】「海上保安庁の使命と国際海洋秩序の維持、危機管理対応等について」2月25日(水)開催

株式会社日本計画研究所

JPI（日本計画研究所）は、海上保安庁 総務部 危機管理官 石河 正哉 氏を招聘し、海上保安庁の使命と国際海洋秩序の維持、危機管理対応等について詳説いただくセミナーを開催します。

〔タイトル〕

JPI（日本計画研究所）/月刊『時評』共催

海上保安庁の使命と国際海洋秩序の維持、危機管理対応等について

〔開催日時〕

2026年02月25日(水) 13:30 - 15:30

※セミナー開催終了後も、アーカイブ配信のお申し込みを受け付けております。

〔講師〕

海上保安庁

総務部

危機管理官

石河 正哉 氏

〔講義概要〕

領海・EEZ面積は世界第６位の日本。海上保安庁はこの広大なエリアを守る海の警察、消防機関として巡視船艇、航空機により領海警備、犯罪取締、海難救助、災害対応等を行い、国民の安全・安心を確保しています。

令和４年１２月に関係閣僚会議で決定された「海上保安能力強化に関する方針」に基づき、巡視船・航空機等の整備といったハード面での取り組みに加え、警察、防衛省・自衛隊、外国海上保安機関等の国内外の関係機関との連携・協力の強化といったソフト面の取り組みも推進する等、今まさに変革のときにあります。

世間からは目の届きにくい海をフィールドとする海上保安庁の今とこれから、そして海上保安庁の危機管理対応等を皆様にお届けします。

〔講義項目〕

１. 海上保安庁について

２. 我が国周辺海域の現状と海上保安庁の対応

３. 国際海洋秩序の維持に向けて

４. 海上保安庁の危機管理

５. 関連質疑応答

６. 名刺交換・交流会

〔受講形態〕

● 会場受講（アーカイブ配信は含まれません）

● ライブ配信受講（アーカイブ配信は含まれません）

● アーカイブ配信受講

※会場受講・ライブ配信受講の方は、特別料金 18,500円（税込）にてアーカイブ配信を追加いただけます。

〔受講料〕

1名：37,390円（税込）

特典：受講1名につき、同一法人より1名同行無料（要登録）

※地方公共団体所属の方は、2名まで11,000円（税込／会場・ライブ配信限定）

