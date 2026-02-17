【JPIセミナー】「海上保安庁の使命と国際海洋秩序の維持、危機管理対応等について」2月25日(水)開催

JPI（日本計画研究所）は、海上保安庁　総務部　危機管理官　石河 正哉 氏を招聘し、海上保安庁の使命と国際海洋秩序の維持、危機管理対応等について詳説いただくセミナーを開催します。





〔詳細・お申込みはこちら〕https://www.jpi.co.jp/seminar/17686(https://www.jpi.co.jp/seminar/17686?utm_source=prtimes)


〔タイトル〕

JPI（日本計画研究所）/月刊『時評』共催


海上保安庁の使命と国際海洋秩序の維持、危機管理対応等について


〔開催日時〕

2026年02月25日(水) 13:30 - 15:30


※セミナー開催終了後も、アーカイブ配信のお申し込みを受け付けております。


〔講師〕

海上保安庁


総務部


危機管理官


石河　正哉 氏


〔講義概要〕

領海・EEZ面積は世界第６位の日本。海上保安庁はこの広大なエリアを守る海の警察、消防機関として巡視船艇、航空機により領海警備、犯罪取締、海難救助、災害対応等を行い、国民の安全・安心を確保しています。


令和４年１２月に関係閣僚会議で決定された「海上保安能力強化に関する方針」に基づき、巡視船・航空機等の整備といったハード面での取り組みに加え、警察、防衛省・自衛隊、外国海上保安機関等の国内外の関係機関との連携・協力の強化といったソフト面の取り組みも推進する等、今まさに変革のときにあります。


世間からは目の届きにくい海をフィールドとする海上保安庁の今とこれから、そして海上保安庁の危機管理対応等を皆様にお届けします。


〔講義項目〕

１. 海上保安庁について


２. 我が国周辺海域の現状と海上保安庁の対応


３. 国際海洋秩序の維持に向けて


４. 海上保安庁の危機管理


５. 関連質疑応答


６. 名刺交換・交流会


通常はお会いすることの難しい講師との直接対話や質疑応答に加え、業種・業界の枠を超えた受講者同士のネットワーキングから、実務に活きる情報や新たな連携のきっかけを得られる、JPIセミナーならではの貴重な機会です。


〔受講形態〕

● 会場受講（アーカイブ配信は含まれません）


● ライブ配信受講（アーカイブ配信は含まれません）


● アーカイブ配信受講


※会場受講・ライブ配信受講の方は、特別料金 18,500円（税込）にてアーカイブ配信を追加いただけます。


〔受講料〕

1名：37,390円（税込）


特典：受講1名につき、同一法人より1名同行無料（要登録）


※地方公共団体所属の方は、2名まで11,000円（税込／会場・ライブ配信限定）


