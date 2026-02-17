株式会社フツパー

製造業を中心とした現場向けAIソリューションを提供する株式会社フツパー（本社：大阪府大阪市、代表取締役兼CEO：大西 洋、以下「当社」）は、東京都が主導する「SusHi Tech Global」に採択されたことをお知らせいたします。

■SusHi Tech Globalとは

東京都は、グローバルな成長を目指すスタートアップ企業を集中支援する「SusHi Tech Global」を展開しています。本プログラムは、優れたテクノロジーやアイデアでイノベーションを創出し、持続可能な社会の実現と人々の豊かな暮らしをもたらすポテンシャルのある企業を "SusHi Tech Global Startups" として選定し、人材・体制、事業・資本戦略等の課題に応じた支援を行うものです。

選定企業の中から特にグローバルな成長が期待される取組に対しては、「成長加速プログラム」として1件当たり上限2億円の資金サポートとオーダーメイド型の伴走支援が提供されます。

今回、当社は第2弾として39社の一社に選定されました（第1弾28社と合わせて計67社）。

■深刻化するものづくり現場の課題とフツパーのソリューション

日本国内外のものづくり現場では、人手不足の深刻化、品質管理の高度化、トレーサビリティの確保、労働安全の確保、生産効率の向上など、多岐にわたる課題に直面しています。

当社は、AIを活用した現場の課題解決を総合的に支援しています。単なるソフトウェア提供にとどまらず、要件定義から導入後の運用支援まで、一気通貫の伴走型支援を提供しています。

主力製品である外観検査・品質管理AIシステム「メキキバイト」は、この総合的なアプローチを体現したソリューションであり、「FOOMAアワード2024審査委員会賞」を受賞しています。当社全体では、現在230社以上(2025年12月時点)の企業との取引実績を有しています。

■東南アジア展開への取り組み

当社は2026年にタイでの拠点立ち上げを予定しており、現在その準備を進めています。東南アジアの製造業市場は急速に成長しており、日本企業の現地進出も加速する中、品質管理に対するニーズが高まっています。

今回のSusHi Tech Global採択を契機として、日本が培ってきた高度な品質管理のノウハウとテクノロジーを現地に展開し、グローバルな製造業の品質向上と効率化に貢献してまいります。

■今後の展望

本プログラムを通じた支援を活用し、以下の取り組みを加速させてまいります:

・東南アジア市場での事業基盤の確立(2026年)

・現地製造業のニーズに応じたサービスのローカライズ

・グローバルパートナーシップの構築

・日本クオリティの品質管理ソリューションの普及

また、「SusHi Tech Global」の成長加速プログラムへの挑戦を視野に入れ、さらなる事業拡大と技術革新を推進してまいります。今回の海外展開を通じて得られる知見を国内事業にもフィードバックし、製品・サービスのさらなる向上を図ります。

■担当者コメント

株式会社フツパー 事業戦略室 室長（海外事業責任者） 染谷 康貴

この度は、東京都『SusHi Tech Global』第2弾に採択いただき、大変光栄に思います。

日本の製造業が培ってきた高度な品質管理のノウハウを、AIとハードウェアの融合技術によって世界に展開し、グローバルな製造業の持続可能な発展に貢献してまいります。

2026年のタイ拠点立ち上げに伴う東南アジア進出を皮切りに、本プログラムの支援を最大限に活用しながら、事業パートナーや投資家の皆様とともに、さらなる成長を実現してまいります。

