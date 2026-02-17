株式会社フォワード、ISMS（情報セキュリティマネジメントシステム）認証、プライバシーマークをW取得

株式会社フォワード

株式会社フォワード（本社：東京都新宿区西新宿3-9-7 フロンティア新宿タワー322号室、代表取締役：名古屋 考平、以下「当社」）は、個人情報保護および情報セキュリティ管理体制の強化を目的として、情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）の国際規格である「ISO/IEC 27001:2022 / JIS Q 27001:2023」ならびに一般財団法人日本情報経済社会推進協会（JIPDEC）が認定するプライバシーマーク（Pマーク）を取得したことをお知らせいたします。

当社は採用および人材領域のSaaSサービス提供を通じ、様々な情報を取り扱っています。近年、デジタル化の進展に伴い情報管理の重要性が一層高まる中、社内規程や手順を整備し、リスクアセスメント、アクセス制御、委託先の監督、従業員教育、内部監査、情報セキュリティインシデントへの対応を継続的に実施し、第三者機関の審査を経て今回の認証取得にいたりました。

PマークはJIS Q 15001に基づく個人情報保護体制を、ISMSはISO/IEC 27001に基づく情報セキュリティの仕組み（機密性・完全性・可用性）を、それぞれ第三者が評価・認証する制度です。

当社は両制度の枠組みを活用し、情報の取り扱いを体系的に組織として運用してまいります。

◆情報セキュリティマネジメントシステム

認証規格:ISO/IEC 27001:2022 / JIS Q 27001:2023

認証番号:IA250601

認定機関: European Quality Assurance（EQA）

◆プライバシーマーク

認証規格：JIS Q 15001:2023

登録番号：第19001703（01）号

認証機関：一般財団法人日本情報経済社会推進協会（JIPDEC）

当社は今後も、ISMSおよびPマークに基づく運用を継続し、規程・運用の見直し、教育・周知、監査・マネジメントレビュー等のPDCAサイクルを通じて管理体制を継続的に改善し、より安心・安全なサービス提供に努めてまいります。





◆会社概要

社名：株式会社フォワード

所在地：東京都新宿区西新宿3-9-7 フロンティア新宿タワー 322号室 代表取締役：名古屋 考平

事業内容：HR Tech（AI SaaS）事業 / 有料職業紹介事業

設立：2023年3月1日 HP：https://forward-career.jp

有料職業紹介業免許番号：13-ユ-315438

職業安定法に基づく特定募集情報等提供（2号）届出済

資本金：100,000,000円

※記載されている会社名、製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。