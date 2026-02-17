EC配送時の脱炭素化を推進するcomvey、「生活の木」へのシェアバッグ(R)︎導入を記念したローンチイベント「Share the Green-地球にも人にもやさしい小売の未来へ」を2月26日に原宿で開催

株式会社comvey

株式会社comvey（コンベイ、本社：東京都中央区、代表取締役：梶田伸吾）は、株式会社生活の木（本社：東京都渋谷区、代表取締役：重永 忠）が展開する「生活の木」公式オンラインストアへのシェアバッグ(R)︎サービス導入を記念し、「Share the Green -地球にも人にもやさしい小売の未来へ」と題したローンチイベントを2026年2月26日（木）に生活の木 原宿表参道店にて開催致します。

本イベントでは、主にアロマ業界関係者・メディア関係者・ECおよび小売業界関係者を対象に、生活の木が目指すビジョンとシェアバッグ導入の背景・意義を共有し、リユース梱包を軸とした「持続可能な小売の未来」について発信致します。

また、パネルディスカッションでは、シェアバッグのクリーニング・メンテナンス業務を請け負い、障がい者雇用に取り組む丸井グループの特例子会社 株式会社マルイキットセンター(本社：埼玉県戸田市、代表取締役社長：飯塚 水絵)も登壇し、comveyとの連携を通じて実現した「障がい者雇用 × 環境負荷軽減」という新しい社会価値創出モデルの持つ可能性についても発信致します。

「Share the Green - 地球にも人にもやさしい小売の未来へ」について

■開催概要

イベント名:「Share the Green - 地球にも人にもやさしい小売の未来へ」

開催日時：2026 年 2 月 26 日(木) 15:30～18:00

(15:00 受付開始／15:30 イベント開始／18:00 終了予定)

会場：生活の木 原宿表参道店 2Fイベントスペース （東京都渋谷区神宮前6-3-8）

主催：株式会社生活の木、株式会社 comvey

登壇企業：株式会社マルイキットセンター (丸井グループ特例子会社)

対象：アロマ業界関係者様・メディア関係者様・ECおよび小売業界関係者様

申込：事前お申込み制 (定員：40名様)

参加費：無料

■タイムテーブルとコンテンツ

15:30～15:45 オープニングセッション

「生活の木が目指すリジェネラティブ」と「comveyが描く美しい物流」

<登壇>

株式会社生活の木 重永諒氏

株式会社comvey 梶田伸吾

15:50～16:30 パネルディスカッション

「リユース梱包が切り拓く循環の輪」

生活の木・マルイキットセンター・comvey 3社による対談

<登壇>

株式会社生活の木 中村佳央氏

株式会社マルイキットセンター 飯塚水絵氏

株式会社comvey 梶田伸吾

16:40～17:00 シェアバッグ体験・ワークショップ

商品購入からバッグ返却までの一連の流れを体験形式でご紹介。実際にハーブティー商品をシェアバッグに入れてお渡しします。

17:00～17:50 ネットワーキング・取材対応

17:50～18:00 クロージング

申込方法について

本イベントは、アロマ業界関係者様・メディア関係者様・ECおよび小売業界関係者様を対象としており、事前申込制 (定員：40名様)となります。ご参加をご希望の方は、以下お申し込みフォームよりお申し込みください。

お申し込みはこちら :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedEtRsyybTsLFZ-OoDKWgtDBs1qga5RxJSHIzC8q6Wp1lVpg/viewform?usp=dialog※本イベントは定員になり次第、受付を終了させていただきます。何卒ご理解のほどお願い申し上げます。

「シェアバッグ(R)︎」サービス概要

■バッグを折り畳んで、ポストに返却

comveyのシステムが導入されたECカートでは、消費者は梱包方法をダンボール等の通常の方法にするかシェアバッグにするかを選択できます。届いたシェアバッグはポストに投函するだけで返却が可能、返却確認ができたら消費者はクーポンを獲得できます。comveyへ返却されたバッグはクリーニング・修繕が施されたのち、再びEC事業者へと提供されます。

サービス詳細： https://comvey.jp/

導入ブランド一覧：https://linktr.ee/comvey

「生活の木」公式オンラインストアでシェアバッグを選択可能

商品ページの「梱包方法」でシェアバッグを選択すると、商品がシェアバッグで届きます。シェアバッグを選んだ消費者は、ごみやCO2排出量の削減に貢献できるだけでなく、梱包ストレス(※)を軽減したりクーポンなどの特典を獲得できます。

※梱包ストレス・・・梱包が過剰すぎる、かさ張る、解体やごみ出しが面倒、環境への罪悪感を感じるなど、EC購入後に消費者が感じる梱包に対するストレス

「生活の木」公式オンラインストア：https://onlineshop.treeoflife.co.jp/

シェアバッグ特集ページ：https://onlineshop.treeoflife.co.jp/pages/comvey

株式会社生活の木 概要

会社名：株式会社生活の木

所在地：東京都渋谷区神宮前 6丁目3番8号

代表取締役：重永 忠

会社HP： https://corp.treeoflife.co.jp/

公式オンラインストア：https://onlineshop.treeoflife.co.jp/

株式会社comvey 概要

会社名：株式会社comvey

所在地：東京都中央区日本橋２丁目１－３ アーバンネット日本橋二丁目ビル１０階

代表取締役：梶田 伸吾

会社HP：https://comvey.jp

公式Instagram：https://www.instagram.com/comvey_official/

導入ブランド一覧：https://linktr.ee/comvey

本リリースに関するお問い合わせ先：support@comvey.jp