うまかもんが大集合！　ベイシア「九州・沖縄フェア」開催

株式会社ベイシア

株式会社ベイシア（本社：群馬県前橋市、代表取締役社長：相木孝仁）は、2月18日(水)から2月24日(火)の期間で、「九州・沖縄フェア」を開催いたします。九州・沖縄の名物グルメや海の幸に加え、ご当地限定の商品も多彩に取り揃えました。この機会にぜひ、ベイシアで九州・沖縄の魅力をご堪能ください。

◆「九州・沖縄フェア」 概要

■対象期間 ： 2026年2月18日(水) ～ 2026年2月24日(火)

■対象店舗 ： ベイシア全店舗

【対象外店舗】越生店、ドラッグ坂城店、ベイシアマート、オトナリマート （津田沼ビート店は20日より開催）

※新座店・津田沼ビート店・青梅インター店は鮮魚商品の取り扱いがございません。

※品揃えは店舗により異なる場合がございます。

■商品の一例（価格はすべて税込・写真はイメージです）

大分名物りゅうきゅうのタレ付 生食用ぶり 1パック 430円九州名物 チキン南蛮弁当 1パック 637円鹿児島県産 黒豚メンチカツ 1パック 430円高橋商店 YUZUSCO 鍋つゆ 600g 430円ハウス うまかっちゃん/うまかっちゃん(からし高菜・濃厚新味) 5P 538円プリングルス 明太子味 3缶入 862円弘乳舎 デコポンサワーアイス 1個 117円雪塩 ちんすこう 2×6袋 367円

その他、豊富に商品をご用意しております。詳細はベイシアアプリ・折込チラシよりご確認いただけます。

ベイシアは、生活に「価値」を提供できる商品やサービスの提案を通して、今後もお客様の日常に寄り添いながら多くの方に喜んでいただけるよう進化を続けてまいります。