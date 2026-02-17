「とうきょう すくわくプログラム」実施園同士の学び合いの中核となる「すくわくナビゲーター園」が決定（第三弾）

東京都

東京都は、東京大学の研究機関であるCEDEP（東京大学大学院教育学研究科附属発達保育実践政策学センター）との連携のもと、幼稚園や保育所等の施設類型の垣根を越え、乳幼児の成長・発達をサポートする「とうきょう すくわくプログラム」（以下、「すくわくプログラム」という。）を令和６年３月に策定し、都内全域への展開を進めています。

すくわくプログラムは、令和６年度から全域展開を開始し、1,591の幼稚園や保育所等で取組が実施されました。今年度は、約3,300園で実施予定です。

すくわくプログラムの活動の質を更に高めるため、令和７年10月に実施園同士の学び合いの中核となる「すくわくナビゲーター園」の募集を開始し、これまで55園が決定し、この度、第三弾として22園が決定しました。本日より活動開始となります。

今後は、第四弾以降の追加決定を予定しております。また、引き続き「すくわくナビゲーター園」の募集を行っていきます。すくわくプログラムに積極的に取り組む、多くの園のご応募をお待ちしております。

１ すくわくナビゲーター園

（１）実施目的

・すくわくプログラムを実施する園同士の学び合

いのネットワークの中核として位置付ける

・実施園同士が学び合うことで、取組の質の向上

につなげる

実施園の保育者の声

●探究活動の事例や他園の工夫を知りたい

●悩みを相談できる場やアドバイスを受けられる場があれば教えてほしい



（２）すくわくナビゲーター園の活動内容

・他の実施園からの見学の受け入れ

・他の実施園への取組紹介・助言 等

２ 第三弾ナビゲーター園の一覧

[表: https://prtimes.jp/data/corp/52467/table/6472_1_d37281552f00075ec736ac8b3260266b.jpg?v=202602170351 ]

▼各すくわくナビゲーター園の詳細は、

に順次掲載します。

（URL)https://www.sukuwaku.metro.tokyo.lg.jp/

▼参考：令和６年度のすくわくプログラムの取組事例

https://prtimes.jp/a/?f=d52467-6472-e2eded178f55a5cff91e943ba7fa642b.pdf

本件は、「2050東京戦略(https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/basic-plan/2050-tokyo/)」を推進する取組です。

戦略１ 子供（Children）「子供目線に立った政策の推進」