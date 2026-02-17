様々な移動サービスに出会えるモビリティアプリ ueen からレンタカーとカーシェアを同じアプリで提供できる機能が登場。

MuchApp株式会社

MuchApp株式会社(本社：東京都千代田区、代表取締役 大木 涼太郎、以下、MuchApp)が展開するモビリティアプリ “ueen（ウィーン）”は、配車サービスやカーシェアレンタカーなどのさまざまな移動サービスを提供する個人・事業者とユーザーを、一つのアプリ上でつなぐプラットフォームです。

このたび第一弾として、ユーザーがアプリ上で個人・事業者のレンタカー／カーシェア車両を探して予約し、貸出から返却手続きまで行える機能をリリースし、京都・沖縄エリアから月会費無料・距離料金無料でご利用いただけます。事業者様向けには導入手数料0円・月額固定費0円で提供し、取引に応じた手数料のみの料金体系により、レンタカー事業者のカーシェア展開やアプリ集客の強化を支援します。

■リリースの背景

レンタカー・カーシェアアプリの乱立と運用の煩雑さ



レンタカー・カーシェアを利用するユーザーにとっては、サービスごとにアプリや手続きが分かれ、「探す場所」や「貸出から返却までの流れ」がその都度変わりやすいという課題があります。

一方で事業者側でも、デジタル集客や無人運用への対応が求められる中、導入コスト（初期費用・月額固定費）や、サービスごとに分かれた運用管理の煩雑さが大きな負担となっています。さらに、カーシェアを新たに始めようとしても、システム導入や現場準備にノウハウが必要で、免許・体制面のハードルによって着手できないケースも少なくありません。



レンタカーもカーシェアも一つのアプリで管理可能に、固定費ゼロで簡単導入。

ueenは、ユーザーがレンタカーとカーシェアを同じアプリで探せて、予約から貸出、返却までの手続きを一つの流れで完了できる体験を、月会費無料・距離料金無料で提供します。あわせて事業者向けには、取引手数料のみの固定費ゼロで導入できる料金体系を採用し、小さく始めて需要に合わせて伸ばせる環境を整えます。さらに、レンタカー／カーシェアを同じ管理画面で一元運用できる仕組みを提供し、複数拠点の管理にも対応します。加えて、カーシェア導入に必要な準備（キー関連の取り付け等）や手続きのフルサポート、免許・体制が未整備の場合でも提携事業者とのマッチングにより、立ち上げまでを後押しします。

■ 事業者さま向け導入のご案内

ueenは、レンタカー／カーシェアの運用を強化したい事業者様に向けて、固定費ゼロ（取引手数料のみ）で導入できる仕組みと、導入から運用開始までのサポートを提供しています。導入相談は全国対応です。詳細は、事業者向けページ(https://ueen.jp/services/sharecar/business/)をご覧ください。

【料金体系】

- 導入手数料：0円- 月額固定費：0円- 費用は取引に応じた手数料のみ（詳細は個別にご案内）

【対象となる事業者様】

- レンタカー事業者で、カーシェアへ展開したい事業者様- レンタカー／カーシェアの集客をアプリで強化したい事業者様- 複数拠点・複数台を、より柔軟に運用したい事業者様- 社用車や公用車をカーシェア車両として活用したい企業様や自治体様- 災害対策としてカーシェアEV車両の導入をご検討の企業様や自治体様

【カーシェア導入サポート】

- カーシェア運用に必要な準備（例：キー取り付け等）をフルサポート- APIによるシステム連携にもご対応- 免許・体制面のハードルがある場合でも、提携事業者とのマッチングにより、導入までを支援

【EV車両のカーシェアも歓迎】

ueenでは、EV車両の実証運用を踏まえ、EVのカーシェア運用も受け入れています。EVカーシェアの導入・運用も積極的に支援します（充電を含む運用設計のご相談も可能です）。

■モビリティアプリ “ueen”について

ueenは、「移動をもっと自由に！」を目指して、配車やカーシェア、レンタカーなど、さまざまな移動サービスを一つのアプリで利用者としても提供者としても使えるようにすることを目指す次世代のMaaSモビリティプラットフォームです。

人口減少による人手不足や地域の移動課題が進むなか、サービス提供側の都合ではなく、使う人の目線で“移動の選択肢”が自然につながる仕組みをつくり、利用者・提供者・事業者・地域にとって持続可能な移動のあり方を広げていきます。

アプリダウンロードはこちら(https://onelink.to/vt2gy3)

■今後の展望について

このたび第一弾として、レンタカーとカーシェアの機能をリリースしました。今後は、地域や事業者と連携しつつ、タクシーやライドシェア、自動運転などの配車サービス、ガイドサービスをはじめとするさまざまな移動サービスを順次拡充し、さまざまな業界や地域におけるコミュニティに最適な移動の形で提供していきます。

■会社概要

社名 ： MuchApp株式会社

本社所在地 ： 東京都千代田区外神田6-5-11 Moaビル7F

代表取締役 ： 大木 涼太郎

HP ： muchapp.jp(https://muchapp.jp)（コーポレートサイト）

ueen.jp(https://ueen.jp/) （ブランドサイト）

■本件に関するお問い合わせ先

名前 ： 青木 隆樹

メールアドレス： contact@muchapp.jp