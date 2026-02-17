KPMGジャパン、Arithmer社と協業し、生成AI やAIエージェント技術等を活用した業務改革サービスの提供を開始

KPMGジャパン

KPMGジャパンのメンバーファームである有限責任あずさ監査法人（東京都新宿区、理事長：山田裕行）は、デジタルトランスフォーメーション（DX）を実現するAIソリューション開発会社のArithmer株式会社（東京都文京区、代表取締役社長：大田佳宏、以下Arithmer社）と協業契約を締結しました。KPMGジャパンはカスタマイズした生成AIやAIエージェント技術などを活用した業務の変革を支援するサービスの提供を開始いたします。

生成AIやフィジカルAIは急速に進化する一方で、安全性・責任所在・意思決定の透明性といった課題から、PoC（Proof of Concept：概念実証）にとどまり、社会実装が進まないケースが少なくありません。一方で、ビジネス環境は、労働人口の低下による人手不足と高度化する業務判断が求められています。また、従来のITと比較するとAIを活用した技術の進歩は早く、企業の要望をとりまとめ、AI技術をビジネスに活用し、展開するまでに求められるスピードもあがっています。

これらの課題の解消のためには、AI開発やカスタマイズ・ファインチューニングの先進的かつ高度な技術と、対象業務や実務、および、全社戦略の策定やチェンジマネジメントの知見が重要となります。また現状業務を可視化し、技術動向や必要なスキル・人材も踏まえてビジネス変革のロードマップを描くことで、取り組みを一過性のものとせず、最終的に成果につなげることが可能となります。

KPMGジャパンは、各種業界向けのDX戦略策定および、AIリスク管理やガバナンス構築にむけた助言業務から得たノウハウ・知見を活かし、各種業界のDX推進におけるAI活用戦略から実装、ガバナンス構築のアドバイザリーサービスの提供をしています。またArithmer社は、AIソリューションプロバイダーであり、マルチAIエージェントやフィジカルAIにおける高い技術力と豊富な実績を有する企業です。KPMGジャパンはArithmer社の知見、強みを最大限に活かしたアドバイザリーサービスを提供することで、AIエージェント技術等を活用した企業の業務改善、変革を支援します。

AI投資効果を最大化するとともに、企業が安心して使える環境を構築

個社のニーズにカスタマイズされた生成AI・AIエージェントの開発・導入支援

Arithmer社の技術力と、KPMGジャパンの戦略策定、チェンジマネジメント、及び業務専門知識を組み合わせ、各社固有の業務ニーズにカスタマイズされたAIエージェントの開発・導入と並行して全社戦略とアラインしたAI活用戦略を策定しAI投資効果を最大化するとともに、企業が安心して使える環境の構築を支援します。

協業の事例

- AIエージェントの自律システム構築に関するトータルコーディネート- マルチAIエージェントによる「既存業務フローの完全自動化」実装支援- Arithmer社のフラッグシップAIエージェント“Dr.Arithmer”を活用した事業革新に係る戦略策定から実装及び効果検証までワンストップ支援- フィジカルAI（四足歩行型・ヒューマノイド型ロボット）導入及び事業性・リスク分析

KPMGジャパンについて

KPMGジャパンは、KPMGインターナショナルの日本におけるメンバーファームの総称であり、監査、税務、アドバイザリーの3つの分野にわたる11のプロフェッショナルファームによって構成されています。クライアントが抱える経営課題に対して、各分野のプロフェッショナルが専門的知識やスキルを活かして連携し、またKPMGのグローバルネットワークも活用しながら、価値あるサービスを提供しています。

日本におけるメンバーファームは以下のとおりです。

有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人、KPMGアドバイザリーホールディングス株式会社、KPMGコンサルティング株式会社、株式会社 KPMG FAS、株式会社 KPMG Forensic & Risk Advisory、KPMGあずさサステナビリティ株式会社、KPMGヘルスケアジャパン株式会社、KPMG社会保険労務士法人、株式会社 KPMG Ignition Tokyo、株式会社 KPMGアドバイザリーライトハウス

Arithmer社について

Arithmer社は、東京大学大学院数理科学研究科発で初めて設立されたベンチャー企業で、「数学で社会課題を解決する」をミッションとし、顧客やパートナーのデジタルトランスフォーメーション（DX）に寄り添うAI開発会社です。数学のコア要素技術をベースに、生成AIを組み込んだマルチAIエージェントを活用し、製造AI、風力AI、インフラAI、物流AI、リテールAI、バイオAIなど、さまざまな最先端のAIエンジンを駆使したソリューションやフィジカルAIなどを開発、提供しています。