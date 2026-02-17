ダンスを愛する高校生ダンサーたちの熱き戦い 第1回中部予選『マイナビHIGH SCHOOL DANCE COMPETITION 2026 CHUBU』にて決勝大会へ進む2校が決定！

株式会社アノマリー

株式会社アノマリー (本社：東京都世田谷区、代表取締役CEO：神田勘太朗) は、青春をダンスに捧げた高校生ダンス部の日本一を決定する「マイナビHIGH SCHOOL DANCE COMPETITION 2026」(マイナビハイスクール ダンス コンペティション ニセンニジュウロク)の予選大会である「CHUBU」を1月31日（土）に知多市勤労文化会館（愛知県知多市）にて開催いたしました。

今回の予選大会で優勝した2校は、2026年4月18日（土）に開催の「マイナビHIGH SCHOOL DANCE COMPETITION 2026 FINAL」内でパフォーマンスを披露します。

■高校ダンス部日本一をかけて、決勝へと駒を進める2校が決定！

◆CHUBU SMALL部門 WINNER：桜丘高等学校 / Blues of Mischief

楽しんで踊ってこの結果になったので、今はすごく嬉しいです。

FINALでは今より完成度を高めて気持ちいいダンスを踊りたいです。

◆CHUBU LARGE部門WINNER：桜丘高等学校 / Belief

このような素敵な賞を頂けてとても嬉しいです。ありがとうございます。みんな踊りの個性が強くて揃えるのが大変でした。

納得いっていない部分もありますが、いい感じに踊れたのでよかったと思います。

■その他受賞結果

◆SMALL部門 受賞校

2位（4,000ポイント）：豊田大谷高等学校 / TR13E

3位（3,000ポイント）：金城学園遊学館高等学校 / UN꩜DE.

4位（2,000ポイント）：愛知県立緑丘高等学校 / Fameux

5位（1,000ポイント）：豊川高等学校 / Noir

6位（500ポイント）：清林館高等学校 / Amuse

7位（400ポイント）：静岡県立浜松江之島高等学校 / We are ONE!

8位（300ポイント）：豊川高等学校 / CLEAR

◆LARGE部門 受賞校

2位（4,000ポイント）：静岡県立浜松東高等学校 / STILL TIGHT

3位（3,000ポイント）：愛知県立千種高等学校 / RaGGa Craze 21st

4位（2,000ポイント）：三重高等学校 / SERIOUS FLAVOR

5位（1,000ポイント）：静岡県立浜松東高等学校 / BRIM OVER

6位（500ポイント）：名古屋市立若宮商業高等学校 / WDC

7位（400ポイント）：安城学園高等学校 / AGDC

8位（300ポイント）：金城学園遊学館高等学校 / Glück

◆特別賞 受賞校

全チーム500ポイントを獲得

KENJI（スキル）：愛知県立緑丘高等学校 / Fameux

MASANARI TSUJI（クリエイション）：金城学園遊学館高等学校 / UN꩜DE.

Yuki Shibuya（コレオグラフ）：愛知県立緑丘高等学校 / Fameux

MIZUKI（ビジュアル）：豊川高等学校 / CLEAR

さくら（完成度）：清林館高等学校 / Amuse

KENJI（スキル）：愛知県立千種高等学校 / RaGGa Craze 21st

MASANARI TSUJI（クリエイション）：愛知県立千種高等学校 / RaGGa Craze 21st

Yuki Shibuya（コレオグラフ）：三重高等学校 / SERIOUS FLAVOR

MIZUKI（ビジュアル）：三重高等学校 / SERIOUS FLAVOR

さくら（完成度）：静岡県立浜松東高等学校 / STILL TIGHT

■今後の「マイナビHIGH SCHOOL DANCE COMPETITION 2026」予選大会について

▼2026年2月22日(日) 『マイナビHIGH SCHOOL DANCE COMPETITION 2026 WEST vol.3 SMALL』

▼2026年2月23日(月) 『マイナビHIGH SCHOOL DANCE COMPETITION 2026 WEST vol.3 LARGE』

▼2026年4月18日(土) 『マイナビHIGH SCHOOL DANCE COMPETITION 2026 FINAL』

■「マイナビHIGH SCHOOL DANCE COMPETITION 2026」について

全国の高等学校および高等学校に準じる教育機関に在学中の学生を対象としたダンスコンテストです。2015年よりスタートし今期で11度目の開催となります。予選大会は関東、関西、東北、中部、九州の合計5地区で開催いたします。

各予選通過校は2026年4月に行われる決勝大会「マイナビHIGH SCHOOL DANCE COMPETITION 2026 FINAL」へと勝ち進み、高校生活を全身全霊でダンスにかけたダンス部の日本一が決定します。

今シーズンは予選の入賞枠が3つ拡大し、ポイントの付与対象者が増えます。予選終了後、ポイントランキングにより決勝通過を決めるファイナルチャレンジを行います。

マイナビHIGH SCHOOL DANCE COMPETITION オフィシャルWEBサイト：https://high-dan.com/