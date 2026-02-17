「ART FAIR TOKYO 20」のプログラム概要を公開。トークプログラムや日本陶磁協会による呈茶体験、オフィシャルバー等を展開。

エートーキョー株式会社

aTOKYO株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：北島輝一）は、日本のアートマーケットを包括的にプレゼンテーションし、開かれた市場の交流機会としてのアートフェア「アートフェア東京」の20回目となるエディション「ART FAIR TOKYO 20」を、2026年3月13日(金)から3月15日(日)の4日間にわたり開催致します。

※「アートフェア東京」はaTOKYO株式会社が運営するイベントのブランド名となります。個別のイベントについては「ART FAIR TOKYO」と呼称しております。

※3月12日(木)は招待者のみ入場可能となり、上記の会期は一般公開日を指します。

全体サマリー

「アートフェア東京」は、2005年の初開催以来、日本最大の独立型のアートの見本市として、公平な美術品取引の場を提供することをミッションとして活動を続けて参りました。

20回目を迎える今回は、国内外から総勢141軒の厳選されたギャラリーが参加し、東京国際フォーラム（東京都千代田区丸の内3丁目5-1）にて開催致します。

本年は会場内プログラムの大幅な拡大に加え、三井不動産株式会社とのサテライト会場の強化、恵比寿のガレージ・バー「ホムンクルス」の協力によるオフィシャルバーの実施、またリードメディアパートナーとして日本経済新聞社、『GQ JAPAN』を迎え、またメディアパートナーとして新たに『J-wave』が参画致します。

「Encounters」のセクションにて宮島達男による特別展示を実施

今回のフェア会場では「ART FAIR TOKYO 20」のシグネチャー・アーティストである宮島達男による特別展示を「Encounters」のセクションにて実施致します。

宮島達男氏（1957-）は東京芸術大学大学院修了後、ヴェネチア・ビエンナーレ・アペルト’88にて注目を集めて以来、時間と生命の連続性や関係性をテーマにLEDのデジタルカウンターを用いた作品を制作し、国際的に高い評価を確立してきました。世界各地で個展を開催し、多くの美術館に収蔵されるとともに、「時の蘇生・柿の木プロジェクト」や「時の海 - 東北」など社会的プロジェクトにも積極的に取り組むアーティストとして知られています。

展示の詳細ついては「ART FAIR TOKYO 20」のオフィシャルサイトやSNSにてご案内して参ります。

オフィシャルSNSをチェックする :https://www.instagram.com/artfairtokyo/

日本陶磁協会による呈茶席&特別展示：EMBODIED - Soil, Fire, Body by 日本陶磁協会 （呈茶席&歴代受賞作家作品展示)

「ART FAIR TOKYO 20」の関連プログラムとして日本陶磁協会による呈茶席及び特別展示『EMBODIED - Soil, Fire, Body』を実施致します。

日本陶磁協会賞は、その時代において新たな表現を切り拓いてきた陶芸家を顕彰するプライズとして1954年（昭和29年）にスタートしました。今回は歴代の日本陶磁協会賞受賞者46名、また奨励賞受賞作家24名の陶芸作品を展示致します。

会場内では呈茶席を用意し、展示作品を眺めながら、受賞作家が手掛けた茶碗にて抹茶をお楽しみいただけます。視覚だけでなく、掌（てのひら）から伝わる触覚や味覚を通した「身体的な対話」により、作品世界をより深くご体感ください。

※呈茶は1日150名限定（先着制）、お茶代としてフェアチケットとは別に1,000円となります。

会期中には国立工芸館の館長・唐澤昌宏氏によるトークイベントも実施予定です。

※トークイベントも先着順のご案内となります。ご了承下さい。

「Maji Art Project」による盆栽作家の特別展示「カルチャー・イノベーション」

伊藤 慶二, わらべ（童）, 22.0cm×17.0cm×21.0cm和田 的, 白器香炉「ようこそ！」, 12.7cm×8.0cm, ガラスケース:30.0cm×23.3cm伊勢崎 晃一朗, 孕, 27.0cm×29.4.cm×25.2cm中島 晴美, ざわざわするかたち 26-B, 65.0cm×33.0cm×44.0cm

「ART FAIR TOKYO 20」の会場内のアクセスエリアにてカルチャーとイノベーションが繰り返す「サイクル」をテーマに、「Maji Art Project」による盆栽作家 平尾成志の特別展示「カルチャー・イノベーション」を実施します。

「Maji Art Project」は間地悠輔による盆栽や陶芸等の地域固有の物質文化を革新的な発明と文化的な広がりにより発展する人類のアウトプットとして捉え、「カルチャー・イノベーション」として読み直すプロジェクトです。

「人類の進歩や発展、そして我々の日常に当たり前にあるものには、常に様々な粒度のイノベーションがあり、その技術や思考は過去のイノベーションの積み重ねの上に存在し、また物事が様々な国や地域、さらには人種に一般化した際に、異文化との融合により次のイノベーションが起こると私たちは考えます。イノベーションとカルチャライズは発見と発明のもと繰り返されるというその生態系を観察し、次のイノベーションが起こるプロセスを形象的に見せることが、本プロジェクトの目指す姿です（MAP）」

BAR・ガレージギャラリー「ホムンクルス」によるスペシャルプログラム「「YOU and I」を実施

MAPサイトへ :https://majiart.com/

恵比寿にオープンするBAR・ガレージギャラリー「ホムンクルス(https://www.instagram.com/tea_bar_homunculus?igsh=MWZuNTQ1MnUwM2Rxeg==)」では、「光の100年：日本画革新から身体体験へ」をコンセプトとした伝統的な日本画を「近代洋画の先駆け」として再定義する実験的なプログラムを行います。

横山大観、岡田三郎助等の20世紀初頭に日本のアートシーンで活躍した作家らの作品を展示し、また作家 山際景子(https://www.instagram.com/keikoyamagiwa/)によるリレーションシップ・パフォーマンス「YOU and I」を実施致します。

また会期中、ART FAIR TOKYO20のチケットをお持ちの場合はドリンクを10％割引でお楽しみ頂けます。

佐野健太建築設計事務所Kenta SANO and Associates, Architects

会期：2026年3月13日（木）～15日

時間：18:00 - 22:00

※パフォーマンスは各日19:00よりスタート

会場：【ホムンクルス】〒150-0011 東京都渋谷区東3丁目22-8

割引：アートフェア東京チケット提示でドリンク10%オフ

協力：永善堂画廊 / Koichi Yamamura Gallery / 株式会社アートブレーンカンパニー

ホムンクルス公式SNSはこちら(https://www.instagram.com/tea_bar_homunculus?igsh=MWZuNTQ1MnUwM2Rxeg==)

オフィシャルトークイベント「Dialogue：ASK ART, WHY ?」

「ART FAIR TOKYO 20」では、トークイベント「Dialogue：ASK ART, WHY？」をフェアの開催期間中に実施いたします。

本企画は、三井不動産株式会社の協力のもと、東京ミッドタウン八重洲（https://www.yaesu.tokyo-midtown.com/）を会場に実施。企画・運営は、文化藝術のインフラ構築を目指す株式会社アートチューンズ（https://art-tunes.art/ja）が担います。

芸術の中心に立つ人、その周縁で関わる人、そして異分野の実践者。それぞれの立場から“芸術”そのものに問いを投げかけ、分野や視点を越えた対話の交差を通じて、現代におけるアートの多層的な意味をひらきます。

主催：エートーキョー株式会社

企画・運営：株式会社アートチューンズ

協力：三井不動産株式会社

※登壇者や日時については「ART FAIR TOKYO 20」のオフィシャルサイトやSNSにて順次ご案内して参ります。

リードメディアパートナーに日本経済新聞社、『GQ JAPAN』が参加

「ART FAIR TOKYO 20」では、リードメディアパートナーとして日本経済新聞社、『GQ JAPAN』を迎えます。

日本経済新聞社はこれまで「art NIKKEI」を通して国内のアートシーンの普及と情報感度の強化に努め、昨年より「art NIKKEI特別号」と題したタブロイド紙の制作を行い、アートフェア等のアートイベントの情報面をサポートして来ました。

男性のファッション、スタイル、カルチャーを牽引するグローバルメディアである『GQ JAPAN』は、

2023年9月のリニューアル以来アートにフォーカスし、年に1回アート特集号を発売しています。

また、アートやファッション、音楽など、あらゆる分野で時代を切り拓く先駆者たちを表彰する、

世界各国の『GQ』が取り組むプロジェクト「GQ クリエイティビティ・アワード」を日本でも実施し、

2024年からは受賞者の作品を展示するイベント「GQ JAPAN クリエイティブ・ウィークエンド」を開催するなど、クリエイティビティにも注目してきました。

両社がリードメディアパートナーとして参加することは、日本のアートシーンをより広範なフィールドに繋げていく一助になることを確信しています。

日本経済新聞社による「art NIKKEI特別号」を配布

「ART FAIR TOKYO 20」の会場内および都内各所では日本経済新聞社の制作によるタブロイド紙「art NIKKEI特別号」を無料配布致します。

今回は「グローバル・アート競争：日本は生き残れるか？」を特集テーマとし、日本のみならず海外エリアにおけるアートへの官民の施策を取材し、アートをめぐる文化的競争の現在について考えるための視座を提供することでしょう。

また同紙ではアートフェア東京CEOの北島輝一と同フェアのシグネチャー・アーティストとしてメインビジュアル等でフューチャーされる美術家の宮島達男の対談も掲載されます。

art NIKKEIをチェックする :https://art.nikkei.com/

月刊アートコレクターズによるフリーペーパーを会場配布

上記は昨年度のバージョンとなります

ART FAIR TOKYO20の会場内では、月刊アートコレクターズによるフリーペーパー〈月刊アートコレクターズフリーペーパー版〉を配布いたします。

同誌は、これまで国内のアートシーン及びマーケットを「紹介・記録・考察」し、既存の評価や認識からでは見えてこない国内の実態について様々な視点から情報を届けて来ました。本冊子は2026年3月号（2月25日発売）で紹介される弊フェアの関連記事を収めています。

オフィシャルロゴを第20回開催を記念して特別バージョンに

「ART FAIR TOKYO 20」では、第20回という節目を記念し、シグネチャー・アーティストに宮島達男氏を迎える本年に合わせ、ロゴを特別仕様へ刷新しました。

デザインはcentreが手がけ、記念すべき開催を象徴するビジュアルとなっています。

各種ロゴはアートフェア東京のオフィシャルサイトよりダウンロード可能です。

チケット情報

ロゴをチェックする :https://artfairtokyo.com/press_info

現在、早期購入割引を実施中です。

お得なこの期間にぜひご購入ください。

アートフェア東京の会場となる東京国際フォーラムは有楽町・日比谷・銀座エリアを回遊できる、屈指の観光スポットです。ぜひご友人等をお誘い合わせの上、日本最大のアートフェアをお楽しみください。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/97200/table/28_1_15a1a62f06d5c13c53d3f64fba5f586a.jpg?v=202602170751 ]

※ワンデーパス及びペアパスは3/13-15のいずれかの1日のみ有効、シーズンパスは3/13-15の会期中何度もご入場頂けます。

※各券の表示価格は税抜となっております。

チケット情報を見る :https://art-ap.passes.jp/user/e/artfairtokyo20/?utm_source=organizer&utm_medium=web-site

アプデ済み 【特典：美術館のチケットがお得に】

ART FAIR TOKYO 20では都内近郊の美術館と連携し、チケット購入者の皆さまを対象に、特別割引でご入館いただける優待プログラムをご用意しています。

本フェアとあわせて、各館の展覧会もぜひお楽しみください。

東京国立近代美術館「所蔵作品展 MOMATコレクション」

特典：ART FAIR TOKYO 20のチケットを提示で観覧料を100円引き（大学生50円引き）

会期：2026年3月12日(木)～3月15日(日)

WEB：https://www.momat.go.jp/exhibitions/r7-2

東京都現代美術館「ソル・ルウィット オープン・ストラクチャー」／「ミッション∞インフィニティ｜宇宙＋量子＋芸術」

特典：ART FAIR TOKYO 20のチケットを提示で観覧料を1割引き

会期：2026年3月12日(木)～3月15日(日)

WEB：https://www.mot-art-museum.jp/

森美術館「六本木クロッシング2025展：時間は過ぎ去る わたしたちは永遠」

特典：ART FAIR TOKYO 20のチケットを提示で観覧料を300円引き

会期：2026年3月1日(日)～3月29日(日)

WEB：https://www.mori.art.museum/jp/exhibitions/roppongicrossing2025/index.html

東京オペラシティ アートギャラリー「アルフレド・ジャー あなたと私、そして世界のすべての人たち」

特典：ART FAIR TOKYO 20のチケットを提示で観覧料200円引き

会期：2026年2月1日(日)～3月29日(日)

WEB：https://www.operacity.jp/ag/exh294/

東京ステーションギャラリー「大西茂 写真と絵画」

特典：ART FAIR TOKYO 20のチケットを提示で観覧料100円引き

会期：2026年3月12日(木)～3月29日(日)

WEB：https://www.ejrcf.or.jp/gallery/exhibition/202601_onishi.html

戸栗美術館「古伊万里いきもの図会展」

特典：ART FAIR TOKYO 20のチケットを提示で観覧料200円引き

会期：2026年3月1日(日)～3月22日(日)

WEB：https://www.toguri-museum.or.jp/tenrankai/tenrankai_winter.php

展覧会の詳細は各美術館のオフィシャルサイトをご確認下さい。

このほかの協力美術館についても、アートフェア東京のオフィシャルサイトでご紹介しております。

オフィシャルサイトへ :https://artfairtokyo.com/?utm_source=ig&utm_medium=social&utm_content=link_in_bio&fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAc3J0YwZhcHBfaWQMMjU2MjgxMDQwNTU4AAGnHnbLPcPOYQkm0zkFnd-dC_ODJmhoiVYwXQs7qq5mJqOt1qv7nKsIkeiz1J0_aem_9f84mMMSiaJP-g8UleYjsA

プレス申請受付中【要注意】

ART FAIR TOKYO 20 では、プレスパスの不正利用防止および適正な配布のため、プレスとしての入場は事前申請制とさせて頂いております。

メディア企業の皆様、ならびに報道・取材領域で活動される皆様におかれましては、お手数ですが内容をご確認のうえ、お手続きくださいますようお願い申し上げます。

※事前の申請がない場合、プレスとしてのご入場をお断りさせて頂く可能性もございます。必ずご申請くださいますよう、お願い申し上げます。

※2025年12月1日に配信したリリース内に記載されている申請と同様となり、すでにお手続きがお済みの方につきましては申請等は不要となります。

プレス申請 :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemG2Jf6ZeZ6KEeBSg_wJoviSQ7rLltrSJwPQgxdF1hbAPhdg/viewform?usp=header

開催概要

会期：2026年3月13日(金) - 3月15日(日)

3月13日 - 14日は11:00 ～ 19:00 ( 最終入場は 18:30 まで )

3月15日は11:00 ～ 17:00 ( 最終入場は 16:30 まで）

会場： 東京国際フォーラム 展示ホールE/ロビーギャラリー

後援：外務省、文化庁、アメリカ大使館、ベルギー王国大使館、ブリティッシュ・カウンシル、チェコ共和国大使館、マレーシア大使館、スペイン大使館、シンガポール共和国大使館、イタリア大使館、アンスティチュ・フランセ、ブラジル大使館、北海道、群馬県、三重県、京都府、兵庫県、香川県、福岡県、石川県、富山市、金沢市、京都市、東京観光財団ほか

協賛：三井住友信託銀行

協力：東京建物株式会社、三井不動産株式会社、公益社団法人 日本陶磁協会

リードメディアパートナー：日経新聞株式会社、GQ Japan

メディアパートナー：J-wave、アートコレクターズ、目の眼ほか

メディアパートナー

問合せ

エートーキョー株式会社

ART FAIR TOKYO20 広報担当

E-MAIL：press@atokyo.jp

主催 / 運営会社について

会社名 エートーキョー株式会社

所在地 東京都千代田区神田錦町2-2-1 KANDA SQUARE 11F

設立 2006年3月

代表者名 北島輝一

事業内容 美術品の売買を伴うアートイベント企画運営並びにコンサルティング業務

Web： https://atokyo.jp/