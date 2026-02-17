大型イベント開催!! ETFサミット～インフルエンサーと学ぶ2026年投資～を3/15（日）にmoomoo証券ストア 表参道で開催！

moomoo証券株式会社

moomoo証券株式会社（ムームー、本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：伊澤フランシスコ、以下「moomoo証券」）は、3月15日(日)に、ETFサミット～インフルエンサーと学ぶ2026年投資～をmoomoo証券ストア 表参道で開催いたします。

ETFサミット～インフルエンサーと学ぶ2026年投資～ 開催決定!!

配当重視から攻めの運用まで学ぶ、2026年投資戦略

本イベントでは、著名投資家と運用会社が登壇し、2026年の日本株・米国株市場を多角的に解説します。配当重視の投資戦略、S&P500や全世界株式の考え方、レバレッジETFを活用した攻めの運用まで幅広く紹介いたします。ここでしか聞けない投資の失敗談やリアルなエピソードも交え、これからの投資戦略を学べるイベントです。皆様のご来場をお待ちしております！



セミナーの詳細と参加申込については、こちらの特設ページをご覧ください：ETFサミット 特設ページ(https://www.moomoo.com/jp/experience-store/featured/moomoo-academy-20260315)

セミナー概要

■セミナー名：ETFサミット～インフルエンサーと学ぶ2026年投資～

■開催日時：2026年3月15日(日) 第一部 13：00～15：00 第二部15：30～17：30(予定)

■会場：moomoo証券ストア 表参道 ※ライブ配信も行います。

■登壇者：ぽんちよ氏（投資系YouTuber）BANK ACADEMY氏（資産運用YouTuber）三井智映子氏（金融アナリスト）ロジャーパパ氏（投資系YouTuber）たけぞう氏（元証券ディーラー）

■主催：moomoo証券

■協賛企業：大和アセットマネジメント、Direxion、Global X

■参加費：無料

■定員：第一部、第二部 各４０名様



※本セミナーは事前申込制です。応募者多数の場合は抽選となります。詳細は上記特設ページからご確認ください。

moomoo証券について

2018年に米国・シリコンバレーで生まれた投資アプリ「moomoo」は、一人ひとりの投資目標を実現するために革新的かつ使いやすい投資ツールを提供しています。アプリ内で全世界2,800万人(*1)以上の個人投資家が集まる掲示板サービスを運営し、世界中の投資家たちが最新の情報を共有し合い、学び合い、成長することをサポートしています。(*2)日本では2022年10月にmoomoo証券株式会社（東京都渋谷区）としてサービスを開始し、2025年11月には国内で200万ダウンロード(*3)を実現しました。米国、カナダをはじめとした世界各国でのビジネス展開で培った技術力を武器に、日本の個人投資家の利益に貢献すべく独自のツール開発を行っています。

※1 全世界のユーザー数。参照元：Futu Holdings Limitedの2025Q3の決算公告

※2 一部サービスや機能によっては、口座開設などの条件を満たす必要があります。

※3 Sensor Tower集計によるアプリ名「moomoo」の累計ダウンロード数。すべてのサポートデバイス(iOS/Android)の合計値 集計期間:2022年10月27日～2025年11月13日

【会社概要】

会社名：moomoo証券株式会社

代表者：代表取締役社長 伊澤フランシスコ

所在地：東京都渋谷区渋谷1-2-5 MFPR渋谷ビル 11F、14F

TEL：03-6845-3636

FAX：03-3409-1533

E-Mail：moomoojp-mkt@jp.moomoo.com

HP：https://www.moomoo.com/jp

金融商品取引業者：関東財務局(金商)第3335号

加入協会：日本証券業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会

【免責事項】

取引の対象銘柄・手数料・リスクの詳細は弊社Webサイトでご確認ください。アプリに掲載されるコンテンツや投資情報は、全てのお客様にとって適切であるとは限りません。当社は情報の正確性、完全性、有効性を保証致しません。各取引商品等は、為替変動や価格変動等によって損失が生じる恐れがあります。お取引の際は契約締結前交付書面等を十分にご理解の上、総合的な投資判断はご自身で決めていただきますようお願い致します。



レバレッジ型ETFは通常のETFと比較して価格変動が大きく、想定以上の損失を被る場合があります。また、日次連動の性質や複利・ボラティリティの影響により、長期保有では原資産と乖離するおそれがあります。そのため、当ETFは一般的に中長期の投資には適さないと考えられるため、当ETFにご投資される場合は仕組みやリスク等を十分にご理解の上ご判断いただきますようお願いいたします。