「ザ ロイヤルパークホテル 舞浜リゾート 東京ベイ」が開業｜乃村工藝社は企画、デザイン・設計、FF＆E、グラフィック＆アートデザイン、 サインデザインを担当

■ロビー楽しい気持ちで帰ってきたゲストの高揚感が続き、これから出発するゲストのわくわく感を盛り上げる、リゾート感あふれるエントランス。きらきらと揺らめく海中を表現したアートで迎え、吹抜け階段には世界の旅土産をディスプレイしています。















ギリシャブルー ギリシャブルー

















アジアンエメラルド アジアンエメラルド

























インディアンジャスミン インディアンジャスミン























































































































施設名 ：ザ ロイヤルパークホテル 舞浜リゾート 東京ベイ



オープン日 ：2026年2月13日（金）



所在地 ：千葉県浦安市千鳥13 番地1



設計・施工 ：清水建設株式会社



コンストラクションマネジメント ：株式会社三菱地所設計



ホテル運営 ：三菱地所ホテルズ＆リゾーツ株式会社



環境認証 ：ZEB※ Oriented認証取得



※先進的な技術の採用により室内環境の質を維持しつつ大幅な省エネ化をしたうえで、



再生可能エネルギーの導入により、エネルギー自立度を極力高め、



年間の一次エネルギー消費量の収支をゼロとすることを目指した建築物

























































■スタンダードルームリゾートを感じる４つの海をテーマとしてデザインしました地中海：深く抜けるような青と空の碧をイメージ南シナ海：アジアの島の透き通るようなエメラルドインド洋：インドの街を彩るジャスミンの甘く淡い色メキシカンサンフラワーメキシコ湾：太陽に燦燦と輝くサンフラワー色の街並み■コンセプトルームユニークな世界観に没入できる３つのコンセプトルームですアラビアンまるで物語の中に迷い込んだような、幻想的で異国情緒あふれるアラビアンをテーマにした客室サファリ大自然の中でグランピングしているような、冒険心をくすぐる空間をイメージオーシャン青く広がる大海原に包まれて、海の中を旅するようなワクワク感とに非日常が満ちる客室■レストラン「THE COMPASS」「世界の食を旅するレストラン」をテーマに、多国籍ブッフェの朝食をご用意。ソファ席も多く配した明るいリゾート空間で家族や仲間との会話も弾みます。