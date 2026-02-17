2025年に東京・渋谷で開催され、大きな話題を呼んだ『ムーディ勝山 POP UP SHOP』のリバイバル開催が決定！
フォトグラファー・大竹宏明氏が撮影した数々の写真の中から、ファンの間で話題となった名場面を厳選して収録したフォトブックをはじめ、音楽・映画・アニメなどのカルチャーに特化したブランド「Another Thought」とのコラボTシャツや、SNSでも話題のイラストレーター・タケウチリョースケ氏描き下ろしのコラボイラストを使用したスペシャルグッズなど、前回好評だったアイテムを多数再販。
さらに今回は、人気Tシャツの長袖バージョンや、各都市限定のご当地グッズも新たにラインナップ予定です。
開催店舗/開催時期
● HMV栄
〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄3-4-5栄NOVA B1F
期間：2026年2月20日（金）～3月1日（日）
★ムーディ勝山来店イベントも決定★
日時：2026年2月28日（土）14:00～15:00（予定）
※来店中に「フォトブック」を購入いただいた方には、ムーディ勝山より直接商品を手渡しします。また、その際には写真撮影も可能です。
● HMV&BOOKS HAKATA
〒812-0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街9-1 博多マルイ6階
期間：2026年3月6日（金）～3月15日（日）
● HMV阪急西宮ガーデンズ
〒663-8204 兵庫県西宮市高松町14-2阪急西宮ガーデンズ 4F
期間：2026年3月27日（金）～4月5日（日）
※開催店舗により開催期間が異なります。
※開催時間は店舗の開店および閉店時間に準じております。
※店舗へのお問い合わせはご遠慮いただきますようお願いいたします。
開催店舗/開催時期
