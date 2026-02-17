連続式熱分解炉の世界市場2026年、グローバル市場規模（ローラー式、メッシュベルト式、ステップ式）・分析レポートを発表
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「連続式熱分解炉の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、連続式熱分解炉のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
【市場概要】
最新の調査によると、連続式熱分解炉の世界市場規模は2024年に270百万米ドルと評価されています。市場は緩やかな拡大が見込まれており、2031年には338百万米ドル規模へ成長すると予測されています。調査期間中の年平均成長率は3.3パーセントとされ、廃棄物処理の高度化や資源循環の取り組み拡大が市場を下支えしています。
本レポートでは、米国の関税制度と各国の政策調整を踏まえ、競争環境の変化、地域経済への影響、供給網の強靭性についても評価しています。環境設備は公共投資や規制の影響を受けやすく、政策変化が需要のタイミングや導入コストに影響する点が重要です。
________________________________________
【製品概要】
連続式熱分解炉は、外部熱源を用いた特殊な熱処理設備であり、酸素がない、または酸素が少ない条件下で、固形有機物を連続的に処理して化学反応を進行させる装置です。対象はバイオマス、汚泥、タイヤ、産業系固形廃棄物などであり、熱分解に加えて酸化、還元、改質などの反応を引き起こします。
反応室に投入された固形有機物に対し、バーナーや電気加熱などの外部熱源で十分な熱を供給し、酸素不足または微量酸素環境で熱分解を進めます。その過程で有機物の高分子構造が分解され、一酸化炭素、水素、メタンなどの可燃性ガスや、多孔質の炭素質固体が生成されます。連続処理が可能であるため、処理量を確保しやすく、設備稼働の安定化に寄与します。
________________________________________
【調査内容と分析手法】
本レポートは、連続式熱分解炉市場を対象に、定量分析と定性分析を組み合わせた包括的な市場調査です。メーカー別、地域別、国別、タイプ別、用途別に市場を整理し、需要と供給の動向、競争状況、市場需要の変化要因を多角的に分析しています。
市場は規制強化、廃棄物処理需要、エネルギー利用方針、設備投資環境の影響を受けるため、競争環境、需給トレンド、導入を左右する要因について幅広く検証しています。さらに、主要企業の企業概要や製品例、2025年時点における一部主要企業の市場シェア推定も提示されています。
________________________________________
【市場規模と将来予測】
本調査では、2020年から2031年までを対象期間とし、消費金額、販売数量、平均販売価格の観点から市場規模と将来予測を提示しています。世界全体に加え、地域別および国別の予測も整理されており、規制水準や廃棄物発生構造の違いによる需要差を比較できる構成です。
また、タイプ別と用途別の市場予測も示され、どの方式や利用目的が今後の成長をけん引するのかを把握しやすい内容となっています。主要企業については、2020年から2025年までの売上高、販売数量、平均販売価格の観点で整理されています。
________________________________________
【調査目的】
本レポートの主な目的は、世界および主要国における市場機会の規模を明確にすることです。あわせて、連続式熱分解炉市場の成長可能性を評価し、タイプ別および用途別の将来成長を予測しています。さらに、市場競争に影響を及ぼす要因を整理し、事業参入、製品開発、販売地域の選定に資する情報提供を目的としています。
