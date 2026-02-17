市制110周年記念　阪神タイガースファーム(２軍)試合開催決定

本年、尼崎市が市制110周年を迎えるにあたり、阪神タイガースファーム（２軍）試合の阪神タイガース対東北楽天ゴールデンイーグルス戦(４月３日～５日)において、市制110周年記念試合を開催します。また、４日(土曜日)には、関連イベントも開催します。

１ 記念試合の概要

日時：令和８年（2026年）４月３日（金）午後１時から

４月４日（土）午後１時から

４月５日（日）午後１時から

場所：日鉄鋼板SGLスタジアム尼崎

２ 関連イベント

（１）市制110周年ＰＲ大使・福留光帆さん始球式

４月４日（土曜日）には、市制110周年ＰＲ大使福留光帆さんが始球式に登場します。

■福留光帆さん登場予定

12:35頃 グラウンドミニトーク（尼崎市 松本市長・福留光帆さん）

12:57頃 始球式

試合終了後 グラウンドお見送り

（２）【尼崎市内在住小学生対象】試合前後の選手交流イベント

対象試合：①令和８年３月28日（土）

②令和８年３月29日（日）※ペアチケットのみ

※28日、29日は日鉄鋼板株式会社からの招待となります。

③令和８年４月４日（土）

④令和８年４月５日（日）※ペアチケットのみ

参加対象：尼崎市内在住の小学生

募集方法：尼崎市HP内の応募フォームで２月18日(水)正午から３月８日(日)午後11時59分まで

※応募多数の場合抽選

※雨天等で３月28日(土)、４月４日(土)の選手交流イベント開催が中止となった場合、イベントは翌29日(日)、５日(日)に繰り下げて開催され、その場合、29日(日)、５日(日)のペアチケット当選者様が選手交流イベントに参加いただけます。３月28日(土)、４月４日(土)の選手交流イベントが予定通り開催された場合は、29日(日)、５日(日)はペアチケット招待券のプレゼントのみとなります。予めご了承の上、お申込みください。

▼その他詳細は以下の本市HPでご確認ください。

URL：https://www.city.amagasaki.hyogo.jp//manabu/kanko/1040979/1040998/1042973.html

お申込みに関するお問い合わせは産業政策課までお願いします。





