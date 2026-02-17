建物用水遮断弁市場：製品タイプ別、設置タイプ別、材料別、最終用途別、流通チャネル別- 世界の予測（2026～2032年）
建物用水遮断弁市場に関する市場調査レポートを発行、2032年までに年平均9.70%で成長する見込み
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、建物用水遮断弁市場に関する市場調査レポートを発行・販売します。
「建物用水遮断弁レポート」では技術・規制・商業的要因の収束が、弁市場における製品への期待、材料選定、流通手法を再構築している概要を言及するほか、最近の関税調整が弁サプライチェーン全体における調達戦略、生産計画、設計選択をどのように再構築しているかについての戦略的評価を分析します。
世界の建物用水遮断弁市場規模は、2025年に22億8,000万米ドルと評価され、2026年の24億6,000万米ドルから2032年には43億6,000万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1926694-building-water-shutoff-valves-market-by-product.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響、2025年
第7章 AIの累積的影響、2025年
第8章 建物用水遮断弁市場：製品タイプ別
第9章 建物用水遮断弁市場：設置タイプ別
第10章 建物用水遮断弁市場：材料別
第11章 建物用水遮断弁市場：最終用途別
第12章 建物用水遮断弁市場：流通チャネル別
第13章 建物用水遮断弁市場：地域別
第14章 建物用水遮断弁市場：グループ別
第15章 建物用水遮断弁市場：国別
第16章 米国の建物用水遮断弁市場
第17章 中国の建物用水遮断弁市場
第18章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・建物用止水弁市場の高水準な戦略的枠組みは何ですか？
製品管理者、調達責任者、自治体計画担当者、システムインテグレーターにとって重要な中核的動向、戦略的転換点、実践的な提言をまとめました。
・最近の関税調整は弁サプライチェーンにどのような影響を与えていますか？
関税変更は輸入部品と完成品のコスト感度を高め、調達戦略に影響を与え、製造拠点とサプライヤー関係の再評価を促しています。
・競合環境のレビューでは何が強調されていますか？
製品ポートフォリオの強み、流通ネットワークの強み、エンドツーエンドサービス提供能力によって差別化が図られています。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社グローバルインフォメーション
マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
URL：https://www.gii.co.jp
配信元企業：株式会社グローバルインフォメーション
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、建物用水遮断弁市場に関する市場調査レポートを発行・販売します。
「建物用水遮断弁レポート」では技術・規制・商業的要因の収束が、弁市場における製品への期待、材料選定、流通手法を再構築している概要を言及するほか、最近の関税調整が弁サプライチェーン全体における調達戦略、生産計画、設計選択をどのように再構築しているかについての戦略的評価を分析します。
世界の建物用水遮断弁市場規模は、2025年に22億8,000万米ドルと評価され、2026年の24億6,000万米ドルから2032年には43億6,000万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1926694-building-water-shutoff-valves-market-by-product.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響、2025年
第7章 AIの累積的影響、2025年
第8章 建物用水遮断弁市場：製品タイプ別
第9章 建物用水遮断弁市場：設置タイプ別
第10章 建物用水遮断弁市場：材料別
第11章 建物用水遮断弁市場：最終用途別
第12章 建物用水遮断弁市場：流通チャネル別
第13章 建物用水遮断弁市場：地域別
第14章 建物用水遮断弁市場：グループ別
第15章 建物用水遮断弁市場：国別
第16章 米国の建物用水遮断弁市場
第17章 中国の建物用水遮断弁市場
第18章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・建物用止水弁市場の高水準な戦略的枠組みは何ですか？
製品管理者、調達責任者、自治体計画担当者、システムインテグレーターにとって重要な中核的動向、戦略的転換点、実践的な提言をまとめました。
・最近の関税調整は弁サプライチェーンにどのような影響を与えていますか？
関税変更は輸入部品と完成品のコスト感度を高め、調達戦略に影響を与え、製造拠点とサプライヤー関係の再評価を促しています。
・競合環境のレビューでは何が強調されていますか？
製品ポートフォリオの強み、流通ネットワークの強み、エンドツーエンドサービス提供能力によって差別化が図られています。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社グローバルインフォメーション
マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
URL：https://www.gii.co.jp
配信元企業：株式会社グローバルインフォメーション
プレスリリース詳細へ