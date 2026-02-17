阪神タイガースが尼崎市と共同開催する「尼崎市市制110周年記念シリーズ」の4月4日（土）阪神タイガース対東北楽天ゴールデンイーグルス戦に、尼崎市制110周年PR大使・福留光帆さんがゲスト来場します。尼崎市・松本眞市長とのミニトーク（グラウンド上）や、始球式にも出演いただき、市制110周年記念試合を明るい笑顔で盛り上げていただきます！

また、4月5日（日）には兵庫県警察音楽隊によるコンサートを開催するほか、クイズラリーや選手交流イベントなども開催します。

尼崎市制110周年PR大使来場とその他記念シリーズ関連イベントの概要は次のとおりです。





（1）4月4日（土） 尼崎市制110周年PR大使・福留光帆さんがゲスト来場！始球式に登場！

■福留光帆さん登場予定

12：35頃 グラウンドミニトーク（尼崎市 松本市長・福留光帆さん）

12：57頃 始球式

試合終了後 グラウンドお見送り

※登場予定は急遽変更となる場合がございますので、予めご了承ください。





（2）4月5日（日） 兵庫県警察音楽隊「第2回 ゼロカーボンベースボールパーク青空コンサート」開催

4月5日（日）は、試合前のSGLスタジアム正面の多目的広場及びグラウンドで、兵庫県警察音楽隊による「第2回 ゼロカーボンベースボールパーク青空コンサート」を開催します！グラウンドでは、兵庫県警察音楽隊とコラッキーの特別パフォーマンスも！記念試合を警察音楽隊の美しい音色が彩ります！

【時間/場所】

11：20～12：00頃 ゼロカーボンベースボールパーク内「多目的広場」

12：35頃～ 「日鉄鋼板 SGLスタジアム 尼崎」内グラウンド





■「兵庫県警察音楽隊」について

兵庫県警察音楽隊は、兵庫県民のみなさんと警察とを結ぶ「音のかけ橋」として、昭和26年に創設。全員が警察官で構成されており、兵庫県が『安全で安心なまち』となるように願いを込めて、兵庫県内各地で活発なミュージックパトロールを展開しています。

https://www.police.pref.hyogo.lg.jp/shokai/ongakutai/index.htm





（3）4月4日（土）・5日（日） 「コラッキー×尼崎市エコボトル」内野エリア入場者プレゼント

＜既に公表済みの内容です。＞

4月4日（土）・5日（日）の阪神タイガース対東北楽天ゴールデンイーグルス戦では、「コラッキー×尼崎市エコボトル」を内野エリア入場者にプレゼントします！コラッキーイラストと、尼崎市市政110周年ロゴが入ったエコボトルをゲットしてください！

※入場者プレゼントは、試合開始2時間後までにご入場の、内野エリア入場券をお持ちの方のみが対象となります。「臨時外野自由席」での入場者プレゼント配布はありませんので、予めご了承ください。3才以下のお子さまもプレゼント受取りには入場券が必要となります。お一人様おひとつのお渡しになりますので、複数のチケットをお持ちの場合でも1つのみのお渡しになります。代理でのお受取りはできません。不良品交換はプレゼント品の配布日より30日以内とさせていただきます。使用するご予定がなくても、配布後には必ずプレゼント品のご確認をお願いいたします。期間を過ぎますと、交換のご要望はお受けできなくなります。何とぞご了承ください。





（4）4月3日（金）～5日（日）「エ虎クイズラリー」（中学生以下のお子さま限定）開催！

ゼロカーボンベースボールパーク内に設置された「エ虎クイズ」に挑戦し、エコについて楽しく学んでグッズをゲット！全問正解者には「コラッキーハンドタオル」をプレゼントします！

対象日程：4月3日（金）～5日（日）

参加対象：

中学生以下のお子さま限定 各日先着1,000名様

※参加人数の上限に達し次第受付終了となります。※参加料は無料です。

※お一人様各日1回のみ参加可能です

受付場所：ゼロカーボンベースボールパーク「多目的広場」内受付ブース

開催時間：11：00受付開始～13：30最終受付・14：00終了（期間中全日程共通）

実施方法

＜1＞受付場所にてエ虎クイズラリーの台紙を受け取ってください。

＜2＞ゼロカーボンベースボールパーク内にあるクイズ出題ポイントを探しクイズを解いてください。

＜3＞クイズをすべて解いたらゴール地点にクイズラリー台紙を提出してください。

＜4＞全問正解すれば「コラッキーハンドタオル」をプレゼントします（不正解でも参加賞あり）。





（5）【尼崎市内在住小学生対象】試合前後の選手交流イベントに招待！

尼崎市と日鉄鋼板株式会社が、下記の対象試合で実施される選手交流イベントに、尼崎市内在住の小学生を招待！「あまっ子」が、憧れのプロ野球選手と間近で交流できるプレミアムな機会をお見逃しなく！





対象試合：

＜1＞3月28日（土）広島戦 … 日鉄鋼板株式会社からのご招待

＜2＞4月4日（土）楽天戦 … 尼崎市からのご招待

参加対象：尼崎市内在住の小学生

募集方法：

尼崎市HP内の応募フォームで2月18日（水）12：00から3月8日（日）23：59まで受け付け

▼その他詳細は以下の尼崎市HPでご確認ください。

URL https://www.city.amagasaki.hyogo.jp//manabu/kanko/1040979/1040998/1042973.html

イベント盛りだくさんの「尼崎市市制110周年シリーズ」！ぜひSGLスタジアムへご来場ください！





〈予告〉

阪神タイガースと尼崎市は、2026年シーズンも共同開催イベントを実施します！

6月6日（土）・7日（日）の阪神タイガース対オリックス・バファローズ戦では「エ虎フェス」を、9月21日（月・祝）～23日（水・祝）阪神タイガース対オリックス・バファローズ戦では「あまトラフェス」を開催！詳細は決定次第発表しますので、楽しみにお待ちください！

※写真は全てイメージです。

※プレゼントのデザイン及びイベント内容は変更になる場合があります。

※各イベントは、天候等により、急遽中止となる場合があります。









