株式会社GENDA GiGO Entertainment(本社：東京都港区 代表取締役社長：二宮 一浩、以下「当社」)は、Z世代から絶大な支持を集める覆面現代アーティスト「COIN PARKING DELIVERY」とのコラボレーションを記念したレセプションパーティー、一夜限りのコラボゲームセンター「A border called “game center.”」を2月6日(金)、GiGO渋谷で開催しました。その様子をレポートするとともに、新たな展開「COIN PARKING DELIVERY TSUDANUMA Project」を発表します。

一夜限りのコラボ「A border called “game center.”」レポート

COIN PARKING DELIVERY×GiGOキャンペーンを記念したレセプションを、2026年2月6日(金)21時よりGiGO渋谷にて、招待者のみのイベントを開催しました。ゲストとしてCOIN PARKING DELIVERYと交友関係の深いインフルエンサーが100名以上来場し、このイベントのために用意された多くのコンテンツをお楽しみいただきました。さらに今回、新たな展開「COIN PARKING DELIVERY TSUDANUMA Project」を発表しました。COIN PARKING DELIVERYとGiGOの今後の展開にご期待ください。

■描きおろしビジュアルを前面に出したイベント会場

クレーンゲームにつままれたコミカルな「白井さん」のキービジュアルが会場に大きく掲出され、“白井さんブルー”と”GiGOブルー”が重なり合い、ここでしか体験できないフォトジェニックな空間になりました。さらにスタッフはキービジュアルを大きく印刷した、専用のコラボユニフォームを着用し、ゲストを迎えました。

■限定コラボグッズを世界で最も早く提供

コラボグッズはBIGぬいぐるみ、マスコットぬいぐるみ、フェイスクッション、ラバーマスコット、ミニフィギュア、シリコンポーチ、ステンレスタンブラーセットの計7点を展示。特に「白井さん」のBIGぬいぐるみは会場に集まったゲストから大好評となり、即時品切れになりました。また、クレーンゲームはCOIN PARKING DELIVERYデザインの特別仕様で、現在GiGO渋谷、GiGO大阪道頓堀本店のみに設置されています。

■”白井さんブルー”の「コインパーキングデリバリーコラボ焼き」提供

「白井さん」の顔を表現するために鉄板から造り上げ、さらに”白井さんブルー”を再現するために試作を重ね完成させた、「青い焼き物」です。

■イベントのために制作されたCOIN PARKING DELIVERYデザインのコラボゲーム機

COIN PARKING DELIVERYの手により、さまざまなゲーム機がスタイリッシュな特別デザインに変化！アートとゲームが融合した世界観を楽しめる唯一のゲームコーナーがこの一日のために用意されました。

■スペシャルゲスト登場

COIN PARKING DELIVERY「本人」及び「白井さん」がスペシャルゲストとしてイベントに登場。ミニゲームや撮影会を実施し、会場は大いに盛り上がりました。

「COIN PARKING DELIVERY TSUDANUMA Project」について

レセプションの最後に１枚の画像を公開。当日招待者だけに明かされた「COIN PARKING DELIVERY TSUDANUMA Project」について、正式に公開します。今回、GiGO渋谷で開催された一夜限りのコラボ、「A border called “game center.”」が、さらに壮大なスケールで「津田沼」という地で復活。COIN PARKING DELIVERYが総合プロデューサーとして全ての世界観を構築した、アートとゲーム、その境界を越えた新プロジェクトがスタートします。

■COIN PARKING DELIVERYより、プロジェクトのコンセプト：

あらゆる場所に描かれている無数のハートは、COIN PARKING DELIVERYを象徴するアートコンセプトです。COIN PARKING DELIVERYにとってハートは「愛」を意味するものではなく、人と人とのコミュニケーションの集合体を表しています。この場所が、さまざまなカルチャーと人々、そして地域の皆さまをつなぐ存在になってほしい。そんな想いを込めて制作しました。

■住所：千葉県習志野市津田沼1-10-30 イオンモール津田沼South 5階

続報は下記公式サイトなどで、随時公開いたします。ご期待ください。

COIN PARKING DELIVERY 公式サイトhttps://coinparkingdelivery.com/COIN PARKING DELIVERY 公式Instagramhttps://www.instagram.com/coinparkingdelivery_art/

https://campaign.gendagigo.jp/2602/coinparkingdelivery/