スウェーデンBioGaia ABの日本法人であるバイオガイアジャパン株式会社(本社：東京都港区六本木、代表取締役社長：黒田 義朗 以下、当社)は、2026年2月1日(日)、当社公式オンライン販売店「バイオガイア・ロイテリストア」での商品販売価格の改定を実施します。併せてお客様に安心してご購入いただくため、Webサイト上に正規販売店のリストをご案内いたします。









1.改定内容

原材料高騰や為替変動などによるコスト上昇から価格維持が困難になっているため、全商品を一律33％値上げいたします。





2.他販売店様でのお取り扱いについて

2026年2月1日(日)以降、ドラッグストアおよび小児科・歯科等への商品供給価格も改定されます。

また、オンラインショッピング等の非対面販売については原則として以下Webページにリンクのある「バイオガイア・ロイテリストア」以外では認めておりません。





https://jp.biogaia.com/pages/where-to-buy





並行輸入品やオンラインフリーマーケットアプリなど、他販売店様から購入された商品については、流通過程における当社のトレーサビリティを確保できないため、商品に含まれるL.ロイテリ菌(R)の生菌数の保証の対象外となりますのでご注意ください。





世界各国の正規オンライン販売店については以下のWebページをご確認ください。

https://www.biogaia.com/pages/where-to-buy









■バイオガイアジャパン株式会社

BioGaia ABが特許・商標などを保有する「L.ロイテリ菌(R)」を配合したサプリメントの販売、歯科や小児科などの医療機関への治験データの提供を行う日本法人。善玉菌で体内菌のバランスを整える「バクテリアセラピー」を推進中。

本社所在地：東京都港区六本木1-10-3-901 スウェーデン大使館ビル内1F

https://www.biogaia.jp









■BioGaia AB

世界で最も学術文献数が多いといわれ、全身の免疫バランスの調整や便秘の予防、口臭の抑制などに役立つことで知られるプロバイオティクス「L.ロイテリ菌(R)」の特許などを保有するスウェーデンのメディカル・バイオベンチャー企業。ノーベル生理学・医学賞の審査本部で知られるカロリンスカ医科大学との共同研究により開発された製品は自社やパートナー企業などを通じて世界100以上の国と地域で販売されている。

現在では「L.ロイテリ菌(R)」に関して、日本の広島大学、アメリカのマサチューセッツ工科大学(MIT)など様々な機関で250を超える基礎研究や臨床研究が行われている。

https://www.biogaiagroup.com/