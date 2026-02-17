世界中で人気のモンチッチが「パノラマ大使」に就任します！

東京モノレール株式会社

東京モノレール株式会社(本社：東京都港区、代表取締役社長：宮田 久嗣、以下「東京モノレール」)は、日本・東京旅行の序奏を担うノリモノとして、路線愛称「東京パノラマライン」を導入し車窓からの眺望の魅力を発信するとともに、駅・車両を日本の今・伝統・特徴的な文化を発信する空間へと彩る「TOKYO ART&CULTURE」と称した取組みを実施しています。

この度、1974年の発売から現在まで、日本や世界中で多くの人々に愛され続けている「モンチッチ」が「パノラマ大使」として東京パノラマラインの車両に登場！日本の玄関口である羽田空港から東京都心へ向かう皆さまを、モンチッチが特別車両でお出迎えします。

「東京パノラマライン」×「モンチッチ」コラボ列車のイメージ

１ ラッピング列車の概要

⑴ 運行期間

2026年2月20日（金）～ 当面の間

⑵ 運行区間

東京パノラマライン（モノレール浜松町駅～羽田空港第2ターミナル駅）

⑶ 車両形式

１００００形（10051編成）

⑷ 掲出内容

１. 車両側面（2026年2月～）

２. 車内ポスター（2026年2月～）

３. 車内壁面（2026年4月～）

【掲出内容】※ 画像は全てイメージとなります。

１. 車両側面（2026年2月～）

＜正面＞＜山側1号車＞

＜山側2号車＞

２. 車内ポスター（2026年2月～）

３. 車内壁面（2026年4月～） ※ デザインは変更になる場合がございます。

※ 車内壁面の装飾は、2026年4月以降に実施します。車内では、東京パノラマラインで訪れられる都内各所のTips（ちょっとしたヒントやアドバイスなど）を紹介する予定です。

【世界で大人気！日本発のモンチッチ】

日本発! 世界中で愛される「モンチッチ」は、おしゃぶりポーズとそばかすが可愛らしいぬいぐるみ・キャラクターです。

「モンチッチ」は1974年にセキグチより発売されました。

体はぬいぐるみ、顔と手足はソフビの人形で、当時は全く新しい人形と言われ、発売当初に爆発的ブームを起こしました。

その翌年から輸出も行い世界中でモンチッチは人気者となりました。

時代にあわせて変化をしながら、1974年の発売から現在までに

30か国以上・累計7,000万体以上を販売しています。

たくさんのファンに愛され続け2024年に誕生50周年を迎えました。

Webサイト： https://www.monchhichi.co.jp/

公式X（旧Twitter）： @monchhichi126 (https://x.com/monchhichi126)

Instagram： @monchhichi_official (https://www.instagram.com/monchhichi_official/)

【注意事項】

・ 運行期間は、予告なく変更・中止となる場合があります。運行時刻表や最新情報は、東京モノレール

公式Xにてご確認ください。 https://x.com/tokyo_mono1964

・ 運行情報は、ご利用当日に駅係員、またはお客さまセンターにお問い合わせください。

※車両の運用上、運行しない日もございます。

・ 駅・車内での写真撮影の際には、他のお客さまの映り込みを防ぐなど、周囲の方にご配慮ください。

・ 通勤時間帯など混み合っている車内では撮影をご遠慮ください。また、それ以外の時間帯も撮影マナ

ーに十分お気をつけください。

・ 終点駅では、一旦降車してください。（乗り続けることはできませんので、ご注意ください）

東京モノレールは、2025年11月1日より、路線愛称「東京パノラマライン」を導入しています。

羽田に着いた瞬間から旅のワクワク感をお届けするノリモノヘ。

車窓いっぱいに広がる絶景と東京の魅力を感じながら

“走る体験スポット”として進化しています。