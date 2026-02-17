【にぎり長次郎】2/17(火)から春メニュー第1弾を期間限定で販売開始！

SRSホールディングス株式会社

株式会社フーズネット（本社・大阪府大阪市、代表取締役社長・加藤誠）が運営する「活⿂廻転寿司にぎり長次郎」 「廻転寿司CHOJIRO京都」は、2026年2月17日（火）から2026年3月23日（月）まで、春メニュー第1弾を期間限定で販売いたします。春メニュー第1弾では、「春のひとさら」と題して「桜鯛」や「春かつお」など、期間限定のネタをお召し上がりいただけます。この季節ならではの味わいを、にぎり長次郎で心ゆくまでお楽しみください。

・春メニュー第1弾として、期間限定で「桜鯛」と「春かつお」が入荷！

・春の感謝祭も同時開催！！

春メニュー第1弾として、期間限定で『桜鯛』と『春かつお』が入荷！

にぎり長次郎では、春の季節に合わせ、旬の素材を使用した期間限定のにぎりを提供いたします。

「桜鯛」は、春に旬を迎える真鯛で、産卵期を迎えるこの時期は、身に張りがあり、淡い桜色の身色が特長です。ほどよい食感と、真鯛本来の味わいを楽しめる一貫です。

「春かつお」は、春から初夏にかけて旬を迎えるかつおで、引き締まった身質と、かつお本来の旨みが特長です。素材の持ち味を活かしたにぎりとして仕上げています。

春の旬素材を使用した期間限定のにぎりを、この機会にぜひご堪能（たんのう）ください。

期間限定『春の感謝祭』として特別メニューを販売！！

桜鯛三昧 税込660円春かつお葱（ねぎ）生姜 税込390円季節のお造り盛り合わせ 税込1,680円春の彩チーズ焼き 税込680円「春のひとさら」の詳細はこちら :https://chojiro.com/cdn/shop/files/seasonal-menu_chojiro_20260217.pdf

期間限定『春の感謝祭』として「まぐろ御膳」と「サーモン御膳」を税込み2,580円で販売します。

さらにまぐろとサーモンの人気商品も特別価格で販売しますのでぜひこの機会にご賞味ください

開催期間：2月17日（火）～4月20日（月）

まぐろ御膳 税込2,580円

大とろ、漬けまぐろ、まぐろたたき軍艦にまぐろ入りグラタンの「まぐろ好き」におすすめのセットです。

サーモン御膳 税込2,580円

とろサーモン・オニオンサーモン・いくらにサーモン入りグラタンの「サーモン好き」におすすめのセットです。

まぐろ御膳 税込2,580円サーモン御膳 税込2,580円

【対象商品】

・「本まぐろ三昧」 1,080円⇒特別価格880円（税込）

・「サーモン三昧」 650円⇒特別価格580円（税込）

・「まぐろづくし」 1630円⇒特別価格1,500円（税込）

・「サーモンづくし」 930円⇒特別価格880円（税込）

・「炙りまぐろユッケ」 580円⇒特別価格480円（税込）

・「復刻サーモン三昧」 特別価格680円（税込）

・「本まぐろ中とろづくし」 特別価格1,500円（税込）

・「サーモンユッケ」 特別価格580円（税込）

※店内飲食のみ

※食材に限りがあり、なくなり次第終了いたします。ご了承ください。

「活⿂廻転寿司 にぎり長次郎」「廻転寿司CHOJIRO京都」について

「春の感謝祭」の詳細はこちら :https://chojiro.com/pages/spring-event2026/「春の感謝祭」メニューはこちら :https://chojiro.com/cdn/shop/files/chojiro_festival-menu_260217.pdf

にぎり長次郎は、廻転寿司店でありながらお客様の目の前で板前が寿司をにぎり、お客様とのふれあいを大切にしています。「活⿂廻転寿司にぎり長次郎」は郊外や住宅地に、姉妹店の「廻転寿司CHOJIRO京都」は主に商業施設や繁華街に立地し、セットメニューやお酒の品ぞろえなどを工夫することで、それぞれの地域でお客様に愛される店づくりを行っています。

にぎり長次郎は、「いけす」からあげた活きのいい⿂をさばいたり、寿司をにぎったりする時のあふれる躍動感と、活気がありながら落ち着いてお食事いただける店内空間にこだわり、季節ならではの味わいを楽しめる旬の⿂介や野菜を活かしたメニューを提供することで、お客様から「旨い」の一言がいただけるよう技を磨き続けている、本物志向のグルメ廻転寿司店です。

にぎり長次郎・CHOJIRO ブランドホームページ https://chojiro.com/

にぎり長次郎・CHOJIRO 公式X（旧Twitter） https://x.com/nigirichojiro

にぎり長次郎・CHOJIRO 公式Instagram https://www.instagram.com/nigirichojiro/

にぎり長次郎・CHOJIRO YouTube公式チャンネル

https://www.youtube.com/channel/UC_aF1aV9_W5wmVyA4t6XV2g

SRSグループについて

SRSホールディングス株式会社をはじめとするSRSグループは、食を通じた社会貢献を目指して、外食・中食などフードサービス事業を国内外で展開しています。主なブランドである「和食さと」「にぎり長次郎」「天丼・天ぷら本舗 さん天」「宮本むなし」「家族亭」「得得」「うまい鮨勘」「回転すし北海道」「すし弁慶」「鶏笑」などの店舗において、お客様の食事時間がおいしさと楽しさ、感動に満ちあふれ、豊かな暮らしを実感していただけるように、パートナー、カスタマー、コミュニティの皆様とともに日々取り組んでいます。



企業ホームページ https://srsholdings.com

SRSグループFacebook https://www.facebook.com/satorsgroup/