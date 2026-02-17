男女共に学ぶ、新・初経教育支援サイト「みんなで話そう！ソフィ からだの教室」を公開

ユニ・チャーム株式会社

ユニ・チャーム株式会社（代表取締役 社長執行役員：高原 豪久）は、ウェルネスケアブランド『ソフィ』より、小・中学校の教員、児童生徒、保護者を対象とした包括的な初経教育支援サイト「みんなで話そう！ソフィ からだの教室」を、2月17日に公開することをお知らせします。

■「みんなで話そう！ソフィ からだの教室」とは

本サイトは、教員にかかる負担を軽減するとともに、性・初経教育に対する指導上の不安を解消することを目的とした、初経教育支援のための特設専用サイトです。

■「みんなで話そう！ソフィ からだの教室」サイト公開の背景

「みんなで話そう！ソフィ からだの教室」サイト：https://classroom.sofy.jp

女性のウェルネスケアブランド『ソフィ』は40年以上にわたり女性の生活に寄り添い培ってきた知見を生かし、2017年より初経教育セットを教育現場へ提供するなど、継続的に初経教育を支援してきました。一方、教育現場からは「授業準備に十分な時間を確保できない」「男子生徒への伝え方に悩んでいる」といった声も多く寄せられており、教員一人ひとりの負担や不安が課題となっていました。

そこでこのたび、教員・児童生徒・保護者の誰もが手軽にアクセスでき、児童生徒が自ら考え、対話する力を育む性・初経教育を実践・受講できる「知識のインフラ」として、特設専用サイトを公開することとしました。

■「みんなで話そう！ソフィ からだの教室」の概要

本サイトは、単なる教材提供にとどまらず、今の教育現場で求められる児童生徒たちの理解と対話を深める授業を、誰もが手軽に実践できるように設計しています。

また、教員向けサイトに加えて、児童生徒向けの学習サイトと、ご家庭での理解を深めるための保護者向けサイトも公開します。学校と家庭の双方での理解を育み、より安心して学べる環境づくりをサポートする構成となっています。

1. 動画・豊富なスライド教材完備で、授業準備を効率化

学校側の「授業準備の時間がない」という声に応え、教室でそのまま流せる動画教材や、投影用スライド資料を完備しました。

・すぐに使える動画教材：

アニメーションを用いた解説動画により、児童・生徒へ、視覚的にわかりやすく伝えます。

・豊富なテーマを扱ったスライド教材：

「からだの仕組み」「生理用品の使い方」などテーマごとに教材が分かれているため、授業時間やクラスの実態に合わせて柔軟に組み合わせが可能です。

2. 学習指導要領準拠・医師監修による正しい知識でサポート

「教え方がわからない」「専門外で不安」という先生方も安心して指導できるよう、コンテンツは全て医師監修のもと制作しています。

・学習指導要領に準拠：

学校教育のカリキュラムに沿った内容で構成されており、スムーズに授業に導入いただけます。

・Q&A掲示板：

指導上の悩みや疑問を、専門家のアドバイスや全国の教員同士の知見共有で解決できるサポート機能も搭載しました。

3. 男女共通で使用できる教材で、「相互理解」を促進

「男子にどう伝えればいいか」という悩みを解消し、性別を問わず互いのからだを理解し合う場を作ります。

・男女共通で学べる設計：

女子だけでなく男子も「パートナーや家族のこと」として捉えられるよう、男女のからだの違いや生理の仕組みを解説する教材を用意しました。

4. 学校だけでなく家庭でも理解を育み、より安心して学べる環境づくりをサポート

児童生徒が自ら前向きに学べるよう幅広いコンテンツを用意しています。また、保護者の方がお子さまの成長や月経について自然に向き合えるよう、必要な知識やコミュニケーションのヒントをわかりやすくまとめています。

・体験型コンテンツ（児童生徒向け）：

シミュレーションで「もしも生理がきたら？」や、クイズを通じた知識伝達だけでなく、子どもたちが自ら考え、対話するきっかけを提供します。

・おうちで寄り添うサポートコンテンツ（保護者向け）：

ご家庭でお子さまのからだとこころの変化に向き合うための情報をまとめた保護者向けサイトです。学校での学びをきっかけに、日常の中でも自然に会話が生まれ、安心して寄り添えるようサポートします。

■今後の展望

ユニ・チャームは、生理用品を必要なときに誰もが安心して利用できる環境づくりを目指すプロジェクト『どこでもソフィ』を推進しています。これまで、学校向け「School Sofy（スクールソフィ）」や企業向け「Office Sofy（オフィスソフィ）」といった生理用ナプキンディスペンサーの提供※を通じて、「モノのインフラ」整備に取り組んできました。

今後は本サイトを通じ、時間や場所にとらわれず正しい知識にアクセスできる「知識のインフラ」を提供します。これにより生理にまつわる不安や制約をなくし、誰もが自分らしく、もっと自由に過ごせる社会の実現に貢献します。

※無償提供は2種類のディスペンサーが対象で、補充する生理用ナプキンは有償となります。本サービスは予告なく変更・中止する場合があります

■関連サイトのご案内

「みんなで話そう！ソフィ からだの教室」

-教員向け ：https://classroom.sofy.jp

-児童生徒向け ：https://classroom.sofy.jp/student/

-保護者向け ：https://classroom.sofy.jp/parent/

『どこでもソフィ』公式サイト

https://www.sofy.jp/ja/campaign/dokodemosofy.html