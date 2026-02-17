＜ホームケアの限界突破＞2STEPシステムトリートメント【TWOE（トゥエ）】3月20日新発売　高濃度*¹ヘマチン*²＆トステア*³の“黒泡”×“濃密クリーム”で本格サロンケアを自宅で再現*⁴

株式会社Ｉ-ｎｅ

株式会社Ｉ-ｎｅ (本社：大阪市中央区) は、自宅でサロンクオリティのヘアケアを追求するホームユースラグジュアリーブランド「TWOE（トゥエ）」をローンチします。

現代の忙しい日々の中でも妥協のない美しさを求める方へ向け、サロンの本格的なシステムトリートメントのプロセスを2ステップの”泡”×”クリーム”トリートメントに凝縮。週に一度の使用で、まるでサロン帰りのような指通りと、まとまりを体験できるトリートメントを発売し、ホームケアの新たなスタンダードを提案します。

*¹ 当社比 *² 毛髪補修成分 *³ アミノエチルチオコハク酸ジアンモニウム（毛髪補修成分）

*⁴ サロン効果そのものを保証するものではありません

商品名：トゥエ ２ステップトリートメント ホームサロンセット ２アイテムズ（約１０回分）

容量：泡トリートメント 100mL・クリームトリートメント100g

価格：3,850円(税込)

発売日：

・2026年2月17日（火）より順次：楽天市場(https://item.rakuten.co.jp/kobe-beauty-labo/twe001/)、Amazon(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GHX6H99F/&m=A262UJVR1CVYPQ/)にて先行予約開始

・2026年3月上旬より順次：ヘアサロンLAPISにて期間限定先行取り扱い開始

取り扱い予定店舗：渋谷本店、池袋店、横浜店、千葉店、大宮店

https://salon-lapis.com/salons/

・2026年3月20日（金）より順次：全国のロフトおよびロフトネットストア（一部店舗を除く）

・2026年4月15日（水）より順次：

【店頭】全国のバラエティショップ、マツモトキヨシグループ・ココカラファイングループの店舗とマツキヨココカラオンラインストア （一部店舗を除く）

【EC】公式オンラインストア 、各ECモール（楽天市場(https://item.rakuten.co.jp/kobe-beauty-labo/twe001/)、Amazon(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GHX6H99F/&m=A262UJVR1CVYPQ/)、Yahoo!ショッピングなど）

商品特長

■サロン施術の構造をホームケアに再現した「本格2STEPメソッド」

プロのサロントリートメントの核となる「内部浸透」と「コーティング」のステップケアを、ホームケアで実現。週1回、置き時間なしの2ステップケアで、髪の芯から表面までを集中補修します。

【STEP１】高濃度*¹ヘマチン*²＆トステア*³配合の黒泡トリートメント〈浸透・内部補修〉

濃密な泡が髪1本1本を包み込み、髪の芯まで浸透補修。

サロン厳選成分高濃度*¹ヘマチン*²配合で、黒みがかった泡が特徴です。（着色料不使用）

*1 当社比 *2 毛髪補修成分

*3 アミノエチルチオコハク酸ジアンモニウム（毛髪補修成分）

＜サロン品質の厳選成分＞

・ヘマチン*¹（内部補修）：髪を包むように密着し、ダメージを内側まで補修。

・トステア*²（うねりケア）：髪の内部へ浸透し、湿気やダメージによるうねりを抑え、指通りの良いサラサラ髪へ。

・加水分解ケラチン*³／加水分解シルク*⁴（柔らかさ・ツヤ）：髪に柔らかな質感と、上質なツヤをプラス。

・ペリセア*⁵（高浸透ケア）：すばやく髪の深部まで浸透し、傷んだ髪にアプローチ。

*1 毛髪補修成分 *2 アミノエチルチオコハク酸ジアンモニウム（毛髪補修成分）

*3 ラウルジモニウムヒドロキシプロピル加水分解ケラチン（羊毛）（毛髪補修成分）

*4 イソステアロイル加水分解シルクＡＭＰ（毛髪補修成分） *5 ジラウロイルグルタミン酸リシンＮａ（毛髪補修成分）

【STEP２】クリームトリートメント 〈潤い密封補修〉

STEP1の「泡トリートメント」によって浸透させた補修成分を、濃厚なクリームが隙間なくコーティング。うるおいを芯まで閉じ込めると同時に、キューティクルをなめらかに整えます。

さらに、ドライヤーの熱を利用して補修効果を定着し、使うたびサロン帰りのような理想的な指通りへとアップデート。

＜サロン厳選成分＞

・γ-ドコサラクトン*⁶（毛先のまとまり）：ドライヤーの熱に反応し、髪内部のタンパク質の結合をサポートしながらダメージ補修。

・メドウフォーム-δ-ラクトン*⁷（ツヤ）：キューティクルを整え表面をなめらかにし、輝きに満ちた髪へ。

・18-MEA*⁸（保水・なめらかな指通り）：髪の保護膜を補い、うるおいを閉じ込める。

・セラミドNG*⁹／セラミドNP*¹⁰（パサつきケア）：髪内部までうるおいで満たし、水分をしっかり抱え込む。

*6 毛髪補修成分 *7 キューティクル保護成分 *8 クオタニウム-３３（キューティクル保護成分）

*9 保湿成分 *10 保湿成分

■髪のまとまり感2.6倍*¹¹プロ発想の専用コーム

粗い目と細かい目の両面仕様で、サロンでのプロのコーミングをご自宅で簡単に再現。髪の1本1本までムラなく均一にトリートメントを塗布し、まとまるツヤ髪へ。

*11 自社調べ。ドライ後の毛束の広がりを測定。コーム未使用時と比較（n=5）

■ラグジュアリーな雰囲気を演出する 「ペアー＆ミュゲの香り」

心地よいフローラルウッディの香りを採用しています。

■こんな方へおすすめ

・毛先のダメージ、パサつき、うねりが気になる

・ブリーチやカラー、縮毛矯正によるダメージが気になる

・コスパよくヘアケアをしたい

（週1回350円でサロントリートメントを実現）※

※ロングヘア基準・約10回使用時の1回あたりの価格/サロン効果そのものを保証するものではありません

使用方法

１.シャンプー後、髪の水気を切り、トリートメントコームで髪をとかす

２.泡トリートメントを髪に塗布し、コームで髪全体になじませる（置き時間なし）

〈使用量の目安〉※ハイダメージの方は＋2プッシュ推奨

ショート：5～6プッシュ/ミディアム：7～8プッシュ/ロング：9～10プッシュ

３.泡トリートメントを洗い流さずに、クリームトリートメントを重ねて塗布し、コームで髪全体になじませる（置き時間なし）

〈使用量の目安〉

ショート：さくらんぼ粒大/ミディアム：マスカット粒大/ロング：ピンポン玉粒大

４.シャワーで洗い流す

※週に１回を目安にご使用ください

開発背景

近年、自宅でできるトリートメントの品質は向上していますが、髪の内部を補修する成分の導入と、表面を整える密封ケアをワンステップで行うことが一般的でした。しかし、一つの工程で異なる役割を同時に持たせる設計は、各アプローチを効率的に引き出すという点で可能性を残していました。

そこで、サロンメソッドの再現とホームケアの限界突破をめざすために着目したのが、サロンの本格ステップ構造（多段階トリートメント）と、プロの施術で必須とされるコーミングです。浸透に適した「泡」と、密封を担う「クリーム」の2つの剤型を組み合わせることで、サロン施術における「浸透」と「密封」のプロセスを忠実に再現しました。

髪が変われば、日常も豊かになる。 TWOEは、サロン品質のケアを特別な日だけでなく、誰もが日常的に体験できるヘアケアを提供します。

商品概要

■トゥエ ２ステップトリートメント ホームサロンセット ２アイテムズ（約10回分）

容量：泡トリートメント 100mL、クリームトリートメント100g

価格：3,850円(税込)

■トゥエ ２ステップトリートメント スペシャライズド コーム

価格：1,320円 (税込)

■トゥエ 2ステップトリートメント トライアルセット（２回分）

容量：泡トリートメント25mL、クリームトリートメント 12g×2包

価格：1,980円(税込)

TWOE

HP： https://twoe.jp/

Instagram： https://www.instagram.com/twoe.jp/

X：https://x.com/twoe_official

TikTok： https://www.tiktok.com/@twoe_official

SNSキャンペーン

2026年2月17日（火）～2026年2月23日（月）まで「TWOE 先行トライアルキャンペーン」を

公式Xにて開催します。

■公式X 「TWOE 先行トライアルキャンペーン」

【応募期間】 2026年2月17日（火）17:00～2026年2月23日（月）23:59

【プレゼント】 『２ステップトリートメント ホームサロンセット ２アイテムズ（約10回分）』を抽選で20名様に

【応募方法】

1. @twoe_official をフォロー

2.対象のキャンペーン投稿に「#トゥエサロン級トリートメント」をつけて引用リポスト

※ 応募期間内にフォロー＆リポストともに完了した方が対象となります。また、キャンペーン内容は変更する場合があります。