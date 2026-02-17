＜ホームケアの限界突破＞2STEPシステムトリートメント【TWOE（トゥエ）】3月20日新発売 高濃度*¹ヘマチン*²＆トステア*³の“黒泡”×“濃密クリーム”で本格サロンケアを自宅で再現*⁴
株式会社Ｉ-ｎｅ (本社：大阪市中央区) は、自宅でサロンクオリティのヘアケアを追求するホームユースラグジュアリーブランド「TWOE（トゥエ）」をローンチします。
現代の忙しい日々の中でも妥協のない美しさを求める方へ向け、サロンの本格的なシステムトリートメントのプロセスを2ステップの”泡”×”クリーム”トリートメントに凝縮。週に一度の使用で、まるでサロン帰りのような指通りと、まとまりを体験できるトリートメントを発売し、ホームケアの新たなスタンダードを提案します。
*¹ 当社比 *² 毛髪補修成分 *³ アミノエチルチオコハク酸ジアンモニウム（毛髪補修成分）
*⁴ サロン効果そのものを保証するものではありません
商品名：トゥエ ２ステップトリートメント ホームサロンセット ２アイテムズ（約１０回分）
容量：泡トリートメント 100mL・クリームトリートメント100g
価格：3,850円(税込)
発売日：
・2026年2月17日（火）より順次：楽天市場(https://item.rakuten.co.jp/kobe-beauty-labo/twe001/)、Amazon(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GHX6H99F/&m=A262UJVR1CVYPQ/)にて先行予約開始
・2026年3月上旬より順次：ヘアサロンLAPISにて期間限定先行取り扱い開始
取り扱い予定店舗：渋谷本店、池袋店、横浜店、千葉店、大宮店
https://salon-lapis.com/salons/
・2026年3月20日（金）より順次：全国のロフトおよびロフトネットストア（一部店舗を除く）
・2026年4月15日（水）より順次：
【店頭】全国のバラエティショップ、マツモトキヨシグループ・ココカラファイングループの店舗とマツキヨココカラオンラインストア （一部店舗を除く）
【EC】公式オンラインストア 、各ECモール（楽天市場(https://item.rakuten.co.jp/kobe-beauty-labo/twe001/)、Amazon(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GHX6H99F/&m=A262UJVR1CVYPQ/)、Yahoo!ショッピングなど）
商品特長
■サロン施術の構造をホームケアに再現した「本格2STEPメソッド」
プロのサロントリートメントの核となる「内部浸透」と「コーティング」のステップケアを、ホームケアで実現。週1回、置き時間なしの2ステップケアで、髪の芯から表面までを集中補修します。
【STEP１】高濃度*¹ヘマチン*²＆トステア*³配合の黒泡トリートメント〈浸透・内部補修〉
濃密な泡が髪1本1本を包み込み、髪の芯まで浸透補修。
サロン厳選成分高濃度*¹ヘマチン*²配合で、黒みがかった泡が特徴です。（着色料不使用）
*1 当社比 *2 毛髪補修成分
*3 アミノエチルチオコハク酸ジアンモニウム（毛髪補修成分）
＜サロン品質の厳選成分＞
・ヘマチン*¹（内部補修）：髪を包むように密着し、ダメージを内側まで補修。
・トステア*²（うねりケア）：髪の内部へ浸透し、湿気やダメージによるうねりを抑え、指通りの良いサラサラ髪へ。
・加水分解ケラチン*³／加水分解シルク*⁴（柔らかさ・ツヤ）：髪に柔らかな質感と、上質なツヤをプラス。
・ペリセア*⁵（高浸透ケア）：すばやく髪の深部まで浸透し、傷んだ髪にアプローチ。
*1 毛髪補修成分 *2 アミノエチルチオコハク酸ジアンモニウム（毛髪補修成分）
*3 ラウルジモニウムヒドロキシプロピル加水分解ケラチン（羊毛）（毛髪補修成分）
*4 イソステアロイル加水分解シルクＡＭＰ（毛髪補修成分） *5 ジラウロイルグルタミン酸リシンＮａ（毛髪補修成分）
【STEP２】クリームトリートメント 〈潤い密封補修〉
STEP1の「泡トリートメント」によって浸透させた補修成分を、濃厚なクリームが隙間なくコーティング。うるおいを芯まで閉じ込めると同時に、キューティクルをなめらかに整えます。
さらに、ドライヤーの熱を利用して補修効果を定着し、使うたびサロン帰りのような理想的な指通りへとアップデート。
＜サロン厳選成分＞
・γ-ドコサラクトン*⁶（毛先のまとまり）：ドライヤーの熱に反応し、髪内部のタンパク質の結合をサポートしながらダメージ補修。
・メドウフォーム-δ-ラクトン*⁷（ツヤ）：キューティクルを整え表面をなめらかにし、輝きに満ちた髪へ。
・18-MEA*⁸（保水・なめらかな指通り）：髪の保護膜を補い、うるおいを閉じ込める。
・セラミドNG*⁹／セラミドNP*¹⁰（パサつきケア）：髪内部までうるおいで満たし、水分をしっかり抱え込む。
*6 毛髪補修成分 *7 キューティクル保護成分 *8 クオタニウム-３３（キューティクル保護成分）
*9 保湿成分 *10 保湿成分
■髪のまとまり感2.6倍*¹¹プロ発想の専用コーム
粗い目と細かい目の両面仕様で、サロンでのプロのコーミングをご自宅で簡単に再現。髪の1本1本までムラなく均一にトリートメントを塗布し、まとまるツヤ髪へ。
*11 自社調べ。ドライ後の毛束の広がりを測定。コーム未使用時と比較（n=5）
■ラグジュアリーな雰囲気を演出する 「ペアー＆ミュゲの香り」
心地よいフローラルウッディの香りを採用しています。
■こんな方へおすすめ
・毛先のダメージ、パサつき、うねりが気になる
・ブリーチやカラー、縮毛矯正によるダメージが気になる
・コスパよくヘアケアをしたい
（週1回350円でサロントリートメントを実現）※
※ロングヘア基準・約10回使用時の1回あたりの価格/サロン効果そのものを保証するものではありません
使用方法
１.シャンプー後、髪の水気を切り、トリートメントコームで髪をとかす
２.泡トリートメントを髪に塗布し、コームで髪全体になじませる（置き時間なし）
〈使用量の目安〉※ハイダメージの方は＋2プッシュ推奨
ショート：5～6プッシュ/ミディアム：7～8プッシュ/ロング：9～10プッシュ
３.泡トリートメントを洗い流さずに、クリームトリートメントを重ねて塗布し、コームで髪全体になじませる（置き時間なし）
〈使用量の目安〉
ショート：さくらんぼ粒大/ミディアム：マスカット粒大/ロング：ピンポン玉粒大
４.シャワーで洗い流す
※週に１回を目安にご使用ください
開発背景
近年、自宅でできるトリートメントの品質は向上していますが、髪の内部を補修する成分の導入と、表面を整える密封ケアをワンステップで行うことが一般的でした。しかし、一つの工程で異なる役割を同時に持たせる設計は、各アプローチを効率的に引き出すという点で可能性を残していました。
そこで、サロンメソッドの再現とホームケアの限界突破をめざすために着目したのが、サロンの本格ステップ構造（多段階トリートメント）と、プロの施術で必須とされるコーミングです。浸透に適した「泡」と、密封を担う「クリーム」の2つの剤型を組み合わせることで、サロン施術における「浸透」と「密封」のプロセスを忠実に再現しました。
髪が変われば、日常も豊かになる。 TWOEは、サロン品質のケアを特別な日だけでなく、誰もが日常的に体験できるヘアケアを提供します。
商品概要
■トゥエ ２ステップトリートメント ホームサロンセット ２アイテムズ（約10回分）
容量：泡トリートメント 100mL、クリームトリートメント100g
価格：3,850円(税込)
■トゥエ ２ステップトリートメント スペシャライズド コーム
価格：1,320円 (税込)
■トゥエ 2ステップトリートメント トライアルセット（２回分）
容量：泡トリートメント25mL、クリームトリートメント 12g×2包
価格：1,980円(税込)
TWOE
HP： https://twoe.jp/
Instagram： https://www.instagram.com/twoe.jp/
X：https://x.com/twoe_official
TikTok： https://www.tiktok.com/@twoe_official
SNSキャンペーン
2026年2月17日（火）～2026年2月23日（月）まで「TWOE 先行トライアルキャンペーン」を
公式Xにて開催します。
■公式X 「TWOE 先行トライアルキャンペーン」
【応募期間】 2026年2月17日（火）17:00～2026年2月23日（月）23:59
【プレゼント】 『２ステップトリートメント ホームサロンセット ２アイテムズ（約10回分）』を抽選で20名様に
【応募方法】
1. @twoe_official をフォロー
2.対象のキャンペーン投稿に「#トゥエサロン級トリートメント」をつけて引用リポスト
※ 応募期間内にフォロー＆リポストともに完了した方が対象となります。また、キャンペーン内容は変更する場合があります。