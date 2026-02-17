NEC、ガロアと早稲田大学と連携し、DID/VCを活用した学生活動に関する実証実験を実施

日本電気株式会社

日本電気株式会社（本社：東京都港区、取締役 代表執行役社長 兼 CEO：森田 隆之、以下 NEC）は、株式会社ガロア（本社：東京都港区、代表取締役CEO：浅井亮祐、以下 ガロア）と早稲田大学 基幹理工学部 情報理工学科の佐古研究室（所在地：東京都新宿区、理工学術院総合研究所 所長： 高橋 大輔）と連携し、学生が学外活動や保有スキルなどの自身に関する情報を安全かつ適切に提示することが可能となる仕組みの実現に向け、分散型ID（DID）および検証可能なデジタル証明書（VC）の技術を用いた実証実験を、2026年3月に実施します。

本実証実験は、学生と接点を希望する企業・地域団体が、必要な情報を過不足なく、かつ信頼性高く確認できる新たな信頼基盤の有効性を検証します。

社会的背景

近年、学生の活動領域は、学内にとどまらず、企業でのインターンシップ、地域活動、ボランティア、さらには海外での取り組みへと大きく広がり、その多様性は増す一方です。それに伴い、企業や地域団体が学生と接点を持つ際に確認したい情報も、単なる在籍情報に留まらず、具体的な活動実績、スキル、経験内容へと高度化・複雑化しています。

しかし現状では、これらの活動実績や経験内容を、信頼性をもって証明できる仕組みが十分に整っておらず、企業や団体は学生一人ひとりの個性や能力を正確に把握することが困難な状況にあります。そのため、学生に提供できる協賛サービスや機会が画一的になりやすく、個々の経験やスキルに基づいた継続的な関係構築やロイヤリティ向上につながりにくいという課題を抱えています。

また、学生証を単にデジタル化するだけでは、「学校に在籍している」という事実しか確認できず、企業や団体が本当に知りたい活動内容やスキルの把握には不十分です。この状況では、学生側は自らの価値を正当に評価してもらうために、必要以上の個人情報を提出せざるを得ない場合もあり、企業と学生の双方にとって、信頼性の確保とプライバシー保護を両立する新たな仕組みの必要性が高まっています。

ガロアとNECは、こうした課題に対し、学生の活動実績やスキルが正当に評価され、人材と機会が適切に結び付く社会の実現に向け、それぞれが専門性を活かして課題解決に取り組んでいます。

ガロアは、「ガクセイ協賛プラットフォーム」を通じて、学生であることを確認した上で、学生と企業・団体をつなぐ事業を展開しています。本プラットフォームでは、学生証明に関する情報に加え、学外活動やスキルといった活動実績データ、さらに企業団体側が確認したい情報に関する知見が、実運用の中で蓄積されています。

NECは、DID/VCをはじめとするデジタルアイデンティティ領域において、技術開発から社会実装までを一貫して進めてきた知見を有しており、個人に紐づく情報を信頼性とプライバシー保護を両立した形で証明・提示するための基盤技術を活かし、安全かつ持続可能な情報流通の実現に取り組んでいます。

本実証実験の目的

ガロアとNECが進めるこうした取り組みの一環として、DID/VC技術の有効性や技術的妥当性を検証することを目的としています。早稲田大学 基幹理工学部 情報理工学科 佐古研究室は、暗号技術およびセキュリティ分野における学術的知見をもとに、本実証実験における技術検証を担います。

具体的には、学生が実際に取り組んだ活動実績や保有スキルを、信頼性を担保した形で証明し、提示先に応じて必要な情報のみを適切に開示できる仕組みを整備し、その有効性を検証します。

本実証実験の概要

本実証実験では、ガロアの「ガクセイ協賛プラットフォーム」に蓄積されている情報（学生であることの証明、学生の活動実績、企業・団体が確認したい情報）をもとにVCを発行します。さらに、AIエージェントを活用して複数の証明書を横断的に解析することで、提示先となる企業・団体のニーズに応じて、必要最小限の情報を安全に提示できるかを、疑似データおよび疑似環境にて検証します。

今後目指す社会像

学生の活動の場が学内外、企業、地域、海外へと広がり続ける中で、学生が自身の経験やスキルを、必要な範囲で信頼性高く提示できる環境を整備することで、人材と機会が適切に結び付く社会の実現を目指します。

■NECについて

NECは、125年の歴史を持つ、ITサービス事業・社会インフラ事業をグローバルに展開する企業です。AI・生体認証・セキュリティ・ネットワークなどの技術を強みとし、革新的なソリューションの提供や新事業開発への積極的な取り組みを行っています。業種横断の先進的な知見と最先端技術を結集し体系化した価値創造モデル「BluStellar(ブルーステラ)」を中核に、社会や企業のDXを推進。誰もが人間性を十分に発揮できる持続可能な社会の実現を目指しています。

＜関連URL＞

- 企業ホームページhttps://jpn.nec.com/- 生体認証技術を活用したVerifiable Credentialshttps://jpn.nec.com/web3/index.html

■株式会社ガロアについて

株式会社ガロアはインターネットを活用した送客プラットフォーム事業を主軸にし、大学生がいつでもどこでもアプリで協賛金を集められる大学生専門のガクセイ協賛プラットフォームを運営しています。導入団体数800大学8000団体を突破し、企業から学生に対してピンポイントでアプローチが可能で、協賛・プロモーション・アンケート調査など学生ターゲットの様々な施策を行うことができます。

会社概要

所在地：東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー17F

創立：2014年4月1日

代表者：代表取締役CEO 浅井 亮祐

事業内容：インターネットを活用した送客プラットフォーム事業

＜関連URL＞

- 企業ホームページhttps://www.galoisjapan.com/- ガクセイ協賛プラットフォーム＜企業様向け＞大学生プロモーション・大学生PRならガクセイ協賛｜ガクセイ協賛(https://www.gakuseikyosan.com/sponsorship?acd=202602&gcd=nec&adid=&utm_source=nec&utm_medium=202602&utm_campaign=prtimes&fpc=107.0.365.02c6092570d8034p.1801715906000)