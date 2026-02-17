焼鳥屋「鳥貴族」、広島県福山市初出店（県内4店舗目）となる福山元町店を3月25日にオープン

株式会社エターナルホスピタリティグループ

株式会社エターナルホスピタリティジャパン（本社：大阪市中央区 代表取締役社長：青木繁則）が展開する焼鳥屋「鳥貴族」は、広島県福山市で初出店となる、福山元町店（運営元：株式会社ダンク）を3月25日（水）にオープンいたします。オープンを記念し、3月25日（水）・26日（木）の2日間は、福山元町店にて全品半額キャンペーンを実施いたします。

■店舗概要

店舗名：鳥貴族 福山元町店

所在地：広島県福山市元町15番34号 元町フレンドビル2階

交通アクセス：JR山陽本線 福山駅 南口 中国バス福山駅停留所より徒歩5分

営業時間：17：00～0：00

定休日：12/31、1/1

座席数：テーブル席78席、カウンター席12席

オープン日：2026年3月25日（水）16時～

運営：株式会社ダンク

大阪府・兵庫県・東京都・神奈川県・岡山県にて鳥貴族のFC店舗を出店しており、広島県内では福山元町店が初出店となります。

代表者：代表取締役社長 西原 健二

店舗ページ：https://map.torikizoku.co.jp/detail/809/

■オープン記念 全品半額キャンペーンについて

3月25日（水）、26日（木）の2日間、福山元町店では「全品半額キャンペーン」を実施いたします。ぜひ、この機会にご来店ください。

※全品半額キャンペーンは福山元町店のみとなります

※2時間チェックアウト制です。期間中のラストオーダーは22：30となります

※キャンペーン期間中のご予約は承っておりません。予めご了承ください

「鳥貴族」について

税込390円均一の焼鳥屋チェーン。1985年より、焼鳥屋『鳥貴族』として大阪・関西エリアを中心とした店舗展開を行う。2005年の東京１号店を皮切りに、現在は全国671店舗を展開。（2026年1月末時点）。焼鳥は国産鶏肉を使用、主要食材の国産比率を高める「国産国消への挑戦」を2014年より開始し、2016年10月より使用食材を100%国産化。名物「貴族焼」は、鳥貴族の圧倒的な人気NO.1メニュー。

※加工食品は、法令に基づき、最終加工国が日本となっているものを「国産」として取り扱っており、加工する際に使用する食品原料には外国産も含まれております。（https://torikizoku.co.jp/about/sanchi/）

＜株式会社エターナルホスピタリティジャパン 概要＞

事業内容：国内における焼鳥事業の企画・推進及び運営会社の管理

所在地：大阪市中央区淡路町4-2-13-20F

代表者：代表取締役社長 青木 繁則