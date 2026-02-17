HENNGE One、生成AIアシスタント「Lightblue」とのシングルサインオン連携開始

HENNGE株式会社

HENNGE株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：小椋 一宏）は、SaaS利用時のセキュリティリスクを低減しテクノロジーの活用を後押しする企業向けクラウドセキュリティサービスHENNGE Oneが、株式会社Lightblue（本社：東京都千代田区、代表取締役：園田 亜斗夢）の提供する生成AIアシスタント「Lightblue」へのシングルサインオン連携に対応したことをお知らせします。

近年、生産性向上やコスト最適化などを目的に、多くの企業で生成AIの導入が進んでいます。しかし、実業務への定着においては「汎用的なAIでは自社業務に特化した回答精度が得られない」といった課題や、機密情報の漏えいリスク、データ学習への懸念が、組織的なAI活用の妨げとなっています。

Lightblueは、社内資料から必要な情報を探し出し、適切に組み合わせて回答する「社内ドキュメント連携（RAG：検索拡張生成）」による回答の最適化や、入力データが学習されない安全な利用環境を実現し、現場レベルで活用できるAIとして利用が広がっています。

HENNGE OneとLightblueが連携することにより、HENNGE Oneユーザーは、Lightblueへのシングルサインオンが可能となり、煩わしい複数ID、パスワードの管理から解放されます。さらに、IP制限やデバイス証明書などの多要素認証によるアクセス制御機能によって、不正アクセスのリスクを防ぎながらLightblueを安心して利用できます。

HENNGEは今後もHENNGE Oneと連携するSaaSを増やし、企業のIT活用や変革を支援してまいります。

■Lightblueについて

Lightblueは、社員や職員の日常業務に寄り添い、幅広いタスクを支援する次世代AIエージェントです。検索・要約・文字起こし・画像生成までをワンストップで実行できるほか、ノーコードで業務特化型チャットボットを構築することも可能。法人・自治体向けの厳格なセキュリティを備えているため、誰でも安心してご利用いただけます。

また、多様なデータソースと連携し、企業や自治体が保有する独自の情報を活用して、必要な情報の検索や文書作成を迅速かつ正確に実行します。実務に即したAI活用を実現し、業務効率を飛躍的に向上させます。

URL：https://www.lightblue-tech.com/lightblue/

■HENNGE Oneについて

HENNGE Oneは組織の生産性向上を実現する国内シェアNo.1（※）のクラウドセキュリティサービスです。 生産性向上にはSaaSをはじめとする最新テクノロジーの活用が不可欠ですが、一方でそこにはセキュリティをはじめとする様々な課題が存在します。

テクノロジー活用を妨げる課題を解決するため、HENNGE Oneでは3つのEditionを提供。複数のシステムIDをまとめて保護し、安全で効率的な働き方を実現する「Identity Edition」、組織内に散在するデータの意図せぬ情報漏えいを防止する「DLP Edition」、そして、テクノロジー、人、プロセスの全方位で組織をサイバー攻撃から守る「Cybersecurity Edition」です。

あらゆる組織の課題を、機能と導入しやすさを兼ね備えたセキュリティサービスで解決し、テクノロジーの解放を実現します。

URL： https://hennge.com/jp/service/one/

■株式会社Lightblueについて

「AIでビジネスと働き方を再定義する。」をビジョンに掲げる、東京大学発のAIスタートアップです。最先端の技術力と実装力を活かして、画像解析・自然言語処理AIを軸にしたソリューションを開発、提供しています。AI技術の活用範囲を広げ、社会にポジティブな変革をもたらすことを目指しています。

会社名：株式会社Lightblue

所在地：東京都千代田区神田駿河台2丁目3-6 CIRCLES御茶ノ水5F

代表者：代表取締役 園田 亜斗夢

設立：2018年1月

顧問：鳥海不二夫（東京大学大学院工学系研究科教授）

事業内容：画像解析／自然言語処理AIのソリューション開発、法人向けAIアシスタント「Lightblue」 等

URL：https://www.lightblue-tech.com/

LLMモデル（Hugging Face）：https://huggingface.co/lightblue/aokarasu-72B

■HENNGE株式会社（へんげ）について

1996年11月に設立。「テクノロジーの解放で、世の中を変えていく。」を理念に、テクノロジーと現実の間のギャップを埋める独自のサービスを開発・販売しているSaaS企業です。シングルサインオン（SSO）、アクセス制御、メールセキュリティ、セキュアなファイル共有など、多岐にわたる機能を備えた国内シェアNo.1のクラウドセキュリティサービスHENNGE Oneや、クラウド型メール配信サービス「Customers Mail Cloud」を提供しています。2019年10月、東京証券取引所マザーズ市場（現グロース市場）に上場。

社名の「HENNGE（へんげ）」は「変化（HENNKA）」と「チャレンジ（CHALLENGE）」を組み合わせ、あらゆる変化に挑むとの決意を表しています。

会社名：HENNGE株式会社

証券コード：4475

所在地：東京都渋谷区南平台町16番28号 Daiwa渋谷スクエア

代表者：代表取締役社長CEO 小椋 一宏

URL： https://hennge.com/

※ ITR「ITR Market View：アイデンティティ・アクセス管理／個人認証型セキュリティ市場2025」IDaaS市場：ベンダー別売上金額シェアにて2021年度、2022年度、2023年度、2024年度予測の4年連続で1位を獲得

