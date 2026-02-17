家庭向けデマンドレスポンス共同実証を開始します

シャープ株式会社

九州電力株式会社（以下、九州電力）とシャープエネルギーソリューション株式会社（以下、ＳＥＳＪ）は、家庭用蓄電池を活用したデマンドレスポンス(※１)実証を2026年３月１日から開始します。

九州エリアは、再生可能エネルギー（以下、再エネ）の適地が多く、日照条件にも恵まれるため、太陽光発電の導入が進展しています。一方で、2024年度の再エネ出力制御日数は128日(※２)となっており、再エネのさらなる有効活用が期待されています。

本実証は、ＳＥＳＪが運用するサービス「ＣＯＣＯＲＯ ＥＮＥＲＧＹ(※３)」の仕組みを活用し、シャープ株式会社（以下、シャープ）製の家庭用蓄電池を、太陽光発電が多く稼働する昼間に充電、電力需給が厳しくなる夕方等に放電するよう遠隔制御することにより、九州エリアにおける再エネ有効活用の可能性を検証します。

なお、実証開始に先立ち、シャープ製蓄電池を保有されているお客さまを対象に、本日2月17日から実証モニターの募集を開始します。ご協力いただけるお客さまは、こちら（ https://form.kyuden.co.jp/m/202602dr_poc ）からお申込みください。（詳細は実証概要を参照）

九州電力とＳＥＳＪは、本実証を通じて得られた家庭用蓄電池の充放電コントロールに関する知見をもとに、お客さまに新たな価値を感じていただけるサービスの開発に取り組んでまいります。

※１ 電力需要を減少または増加させることで、需要と供給のバランスを調整する仕組み

※２ 九州電力送配電株式会社HPにおける公表データ「『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告（2024年度実績：九州エリア本土）」を九州電力にて集計

※３ クラウド上のＡＩとＨＥＭＳ（住宅で使用するエネルギーを管理・制御するシステム）が連携し、各家庭の電気の使われ方や外部の情報から、お客さまにあわせてエネルギーを賢くコントロールするシャープのサービス

【実証概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/12900/table/1480_1_65348a12f09830798a20cf848c6697de.jpg?v=202602170251 ]

（実証イメージ）

