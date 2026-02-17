丸紅ギャラリー「マックス・トゥーレ　知られざるポスト印象派の画家」開催について

丸紅株式会社

丸紅は、2026年3月17日～5月23日まで、丸紅ギャラリーにて「マックス・トゥーレ 知られざるポスト印象派の画家」（以下、「本展」）を開催します。

本展について

本展は、フランス人の画家マックス・トゥーレ（Max Touret, 1872-1963）の日本での初個展です。

彼の作品は第二次世界大戦などにより数点消失したものの、それ以外の約350点は今日まで拡散することなく娘や孫たちによって保存されてきました。彼はエンジニアとしても活躍し、写実主義や印象主義、そして1920年代に一時的に影響を受けた分割描法や点描画法などの理論を厳格に学び、応用した画家の一人でした。彼の作品からは日本の近代画家同様の19世紀末から20世紀初頭にかけての新たな絵画技法への挑戦と受容の試みが見て取れます。

彼の作品は、2023年にフランス・オンフルールにあるウジェーヌ・ブーダン美術館が同国において初めて個展を開催するまで、長い間公開されたことはありませんでした。本展は、「知られざるポスト印象派の画家」マックス・トゥーレと、丸紅コレクションの中から彼と同時代に活躍した作家たちの作品を併せて紹介することにより、19世紀から20世紀初頭のフランス印象主義を中心とする画風が、いかに広く受容されていたかを示すとともに、ジャポニズムの影響の広がりについても再認識できる機会となります。

＜本展開催概要＞

開催期間 ：2026年3月17日（火）～5月23日（土）

※詳細は丸紅ギャラリーHP「企画展」情報をご確認ください。

開館時間：10時～17時（入館は16時半まで）

休館日：日曜日・祝日

入館料：一般500円

※詳細は丸紅ギャラリーHP「ご利用案内」をご確認ください。

主催：丸紅ギャラリー

＜丸紅ギャラリー概要＞

丸紅は、創業（1858年）から現在まで続く繊維に関わるビジネスを通じて蒐集・保全してきた江戸期を中心とする古い時代の染織品（着物、能装束、裂など）や染織図案、1960～70年代にアートビジネスに携わる中で入手した西欧絵画、そして、染織図案の接点などから画家本人や画商を通じて蒐集された近代日本絵画を「丸紅コレクション」としています。2021年に開館した丸紅ギャラリーでは、「古今東西の美が共鳴する空間」をコンセプトとして、丸紅コレクションを中心にさまざまなテーマで展覧会を行っています。

公式HP：https://www.marubeni.com/gallery/

公式Instagram：https://www.instagram.com/marubeni_gallery_official

公式Facebook：https://www.facebook.com/marubeni.jp/

＜今後の企画展（予定）＞

・日伊修好通商条約締結160周年およびシモネッタ歿後550年記念 「イタリアの詩と日本の小説――文芸作品の中のシモネッタとジュリアーノ――」（2026年8月～9月）