老眼世代の“見えると魅せる”を両立　遠近両用カラコン『colomo（コロモ）』新発売

株式会社 北の達人コーポレーション

株式会社北の達人コーポレーションは、自社ブランド「北の快適工房」より、瞳を美しく彩りながら視力を補正する遠近両用カラーコンタクトレンズ『colomo（コロモ）』を2026年２月17日に新発売いたします。本商品は、日常生活で視覚の変化を感じ始めた世代に向けて開発された、高度管理医療機器に分類されるワンデータイプのカラーコンタクトレンズです。

商品ページ：https://www.kaitekikobo.jp/sp/co-lo-mo/

開発背景

40代以降、多くの人が直面するとされる「老眼」は、加齢に伴う自然な生理現象の一つです。その一方で、対策として一般的な老眼鏡の着用に対し、「老けて見える」「ファッションを楽しみにくい」といった心理的な抵抗感を抱く人も少なくないとされています。さらに近年では、スマートフォンやパソコンの長時間使用を背景に、若い世代でも手元の見えづらさを感じるケースが増えるなど、視覚の変化は特定の年齢層に限らない課題となりつつあります。老眼対策の一つである遠近両用コンタクトレンズは、機能性を重視したクリアタイプが主流で、カラータイプの選択肢は限られてきました。そのため、見え方とおしゃれの両立を求める層にとって、十分な選択肢がない状況が続いていました。

こうした背景を踏まえ、もっと見やすさとおしゃれを気軽に楽しめる、視認性への配慮と自然なカラー設計を両立した遠近両用カラーコンタクトレンズ『colomo』を開発しました。商品名には「瞳を“衣替え”する」という意味を込めています。「見ること」と「瞳の印象」を同時に考える、新しいアイウェアの選択肢を提案します。

商品特徴

[１] 老眼という視覚の変化に寄り添う、遠近両用レンズ設計

老眼は誰にでも訪れる自然な視覚の変化の一つとされています。『colomo』は、そうした視覚の変化に無理なく寄り添うことを目指した遠近両用カラーコンタクトレンズです。１枚のレンズの中で、遠くを見るための度数から近くを見るための度数へとなだらかに変化するマルチフォーカル設計を採用。日常生活における視力を補正し、老眼鏡の着用に抵抗感を持つ方でも快適かつ日々のおしゃれも楽しめるように仕上げました。

[２] 大人世代の日常に溶け込む、瞳印象から考えたカラー

遠近両用レンズでありながら、生活のさまざまなシーンになじむカラー設計を採用。モカブラウン、エレガントブラック、ハニーヘーゼル、ローズピンクの４色を展開し、いずれも過度な発色を抑え、瞳本来の印象を活かすことを目指しました。当社が140名のカラコンユーザーを対象に実施したアンケート調査では、40代以上の女性の約75％が「バレにくいナチュラル感」や「ほどよく印象が変わるデザイン」を好む傾向が見られており、こうした結果を踏まえて日常使いしやすいカラー設計にいたしました。仕事やプライベートなど、幅広いシーンで使いやすいデザインを追求しています。

[３] 朝から夜まで清潔で快適に使える、ケア不要のワンデータイプ

視覚の変化や使用シーンは人それぞれであることを踏まえ、面倒なケアが不要なワンデータイプを採用しました。毎日新しいレンズを使用できるため、清潔な状態を保ちやすく、一日を快適に過ごせます。

[４] 毎日の装用を想定した、レンズ設計のポイント

毎日使用するものだからこそ、装用時の快適さや清潔さに配慮しています。潤いを保ちやすく、色素が直接瞳に触れない構造にし、酸素透過性への配慮やUVカット*機能など、複数の装用シーンを想定したレンズ設計となっています。

商品情報

商品名：colomo

販売名：COワンデー

区分：高度管理医療機器

価格：税込4,378円（税抜3,980円）

内容量：１箱10枚入り×２箱（計20枚／両眼使用で10回分）

発売日：2026年２月17日

医療機器承認番号：22800BZI00037A50

使用期限：１日使い捨て

含水率：58％

DIA（レンズ直径）：14.2mm

着色直径：モカブラウン／エレガントブラック：13.3mm、ハニーヘーゼル／ローズピンク：13.0mm

BC（ベースカーブ）：8.5mm

度数：-0.00D、-0.50D～-6.00D（0.25step）、-6.50D～-9.00D（0.50step）

MAX ADD（加入度数）：+1.25

※本品は高度管理医療機器です。※添付文書をよく読み、眼科医の指導のもと正しくご使用ください。※見え方や装用感には個人差があります。

※発表日現在の情報となります。最新の情報と異なる場合がございますのでご了承ください。

企業概要

株式会社北の達人コーポレーションは、「びっくりするほど良い商品ができた時にしか発売しないこと」を信条とする東京証券取引所上場企業（プライム市場）。ピンポイントかつ深い悩みに特化した商品を開発・販売しています。「ご満足クオリティ」を追求し、発売する商品には約1,500もの品質チェックを実施しています。

