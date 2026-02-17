【丸大食品】「甘酢肉だんご」を発売！

丸大食品株式会社

「食を通じて人と社会に貢献する企業」を目指す総合食品メーカー丸大食品株式会社（本社:大阪府高槻市、社長:佐藤勇二)は、「甘酢肉だんご」を発売いたします。

●甘酢肉だんご

あらびき感のある肉だんごをノンフライ製法でふんわりした食感に仕上げました。

国産黒酢と本醸造二度仕込み醤油を使った当社こだわりのまろやかな甘酢たれです。

お子様も食べやすいサイズでお弁当のおかずや夕食の1品にぴったりです。

【内容量】 210g

【保存方法】 冷蔵（10℃以下）

【希望小売価格】 300円（税込）

【発売日】 3月上旬

私たち丸大食品グループには、「日々の活動に精一杯の真心を込め、誠意を尽くすことにより、社会に貢献します」という経営理念があり、世代を超えて今に受け継がれています。

この経営理念のもと、サステナブルな社会の実現を目指すとともに、「食を通じて人と社会に貢献する企業」であり続けるために、美味しさと健康を追求し、安全で安心な食品を通して、お客様の幸せな食生活に貢献してまいります。