【丸大食品】『パパッとシェフ』シリーズより「パパッとシェフ　タコライスの素」を発売！

丸大食品株式会社

「食を通じて人と社会に貢献する企業」を目指す総合食品メーカー丸大食品株式会社（本社:大阪府高槻市、社長:佐藤勇二)は、『パパッとシェフ』シリーズより「パパッとシェフ　タコライスの素」を発売いたします。



●『パパッとシェフ』シリーズ


フライパンでひき肉を炒めて作るシリーズです。


具材を加えるだけでパパッと作れる、時短・簡便調理に


最適な逸品です。







■パパッとシェフ　タコライスの素


完熟トマトの旨みとコクに、ほどよくスパイシーさを感じる


味わいに仕上げました。


ひき肉だけでシェフが作るような本格的な料理を


ご自宅で簡単に作ることができます。


弊社シリーズの「おうちでトルティーヤ」と合わせた食べ方も


おすすめです。


【内容量】　　　　100g


【保存方法】　　　常温


【希望小売価格】　240円（税込）


【発売日】　　　　3月上旬







丸大食品株式会社


私たち丸大食品グループには、「日々の活動に精一杯の真心を込め、誠意を尽くすことにより、社会に貢献します」という経営理念があり、世代を超えて今に受け継がれています。
この経営理念のもと、サステナブルな社会の実現を目指すとともに、「食を通じて人と社会に貢献する企業」であり続けるために、美味しさと健康を追求し、安全で安心な食品を通して、お客様の幸せな食生活に貢献してまいります。