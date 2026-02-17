【丸大食品】『パパッとシェフ』シリーズより「パパッとシェフ　タコライスの素」を発売！

丸大食品株式会社

「食を通じて人と社会に貢献する企業」を目指す総合食品メーカー丸大食品株式会社（本社:大阪府高槻市、社長:佐藤勇二)は、『パパッとシェフ』シリーズより「パパッとシェフ タコライスの素」を発売いたします。

●『パパッとシェフ』シリーズ

フライパンでひき肉を炒めて作るシリーズです。

具材を加えるだけでパパッと作れる、時短・簡便調理に

最適な逸品です。

■パパッとシェフ タコライスの素

完熟トマトの旨みとコクに、ほどよくスパイシーさを感じる

味わいに仕上げました。

ひき肉だけでシェフが作るような本格的な料理を

ご自宅で簡単に作ることができます。

弊社シリーズの「おうちでトルティーヤ」と合わせた食べ方も

おすすめです。

【内容量】 100g

【保存方法】 常温

【希望小売価格】 240円（税込）

【発売日】 3月上旬

丸大食品株式会社

私たち丸大食品グループには、「日々の活動に精一杯の真心を込め、誠意を尽くすことにより、社会に貢献します」という経営理念があり、世代を超えて今に受け継がれています。

この経営理念のもと、サステナブルな社会の実現を目指すとともに、「食を通じて人と社会に貢献する企業」であり続けるために、美味しさと健康を追求し、安全で安心な食品を通して、お客様の幸せな食生活に貢献してまいります。