Cafe24、「イーコマースフェア 東京 2026」に出展決定

CAFE24 JAPAN株式会社

グローバルで200万ブランドが利用するECプラットフォーム「Cafe24（カフェ24）」を運営するCAFE24 JAPAN株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：李 在碩、以下「Cafe24」）は、2026年2月26日（木）・27日（金）に東京ビッグサイトで開催される国内最大級のEC・小売・流通イベント「イーコマースフェア 東京 2026」に出展いたします。

会場では、ネットショップ構築・運営を総合的に支援するプロフェッショナルサービス「Cafe24 PRO」の特別プロモーションを実施するほか、ECサイト構築をテーマとした特別企画セミナーに事業担当者が登壇いたします。

■「イーコマースフェア 東京 2026」について

2008年より国内初のEC・通販イベントとしてスタートした本展は、業界向けの最新システムから運営ノウハウまで、オンラインビジネスに関わる最新事例や知見が一堂に集結するイベントです。EC・通販・ネットショップ事業者の課題に沿ったソリューションの展示や、最新トレンドを発信するセミナーの開催を通して、業界の更なる発展への寄与を目指します。

会期：2026年2月26日（木）・27日（金） 10:00～17:00

会場：東京ビッグサイト

公式サイト：https://www.ecfair.jp/

■会場限定！「Cafe24 PRO」導入支援キャンペーン

本会場のCafe24ブースにて「Cafe24 PRO」へ新規登録された方を対象に、サービス利用料が無料となる特別プロモーションを実施いたします。決済手数料をはじめとする運営上の諸費用は通常通り発生いたしますが、会場でのお手続きにより、導入初期のコストを抑えた形で「Cafe24 PRO」をご利用いただけます。

■ハズレなし！「h.u.g-flower」スイーツなどが当たる福引イベント

Cafe24ブースへお立ち寄りいただいた方を対象に、その場で豪華景品が当たる福引イベントを実施いたします。

1等：「h.u.g-flower」チーズテリーヌ

2等：「JININET」シートマスク

3等：「JININET」バブル水素ソープ

4等：「h.u.g-flower」フィナンシェ

5等：Cafe24 オリジナルグッズ

※ご参加には、ブース受付にてQRコードの読み取りが必要となります。

※景品内容は予告なく変更となる可能性がございます。

■特別企画セミナー（プロダクトピッチ）登壇について

ECサイトの新規構築やリプレイスを検討中の方を対象に、複数のECサイト構築サービスを比較しながら検討できる特別企画セミナーに登壇いたします。各社が限られた時間の中でサービスの特長や導入メリットを紹介する構成となっており、自社の課題やフェーズに応じたサービス選定の参考にしていただけます。

日時：2026年2月27日（金）16:00～16:45

セミナー名：【特別企画】各社製品比較プロダクトピッチ『ECサイト構築』

登壇者：CAFE24 JAPAN株式会社 事業開発部 マネージャー 尹 英碩

■Cafe24について

Cafe24は1999年に韓国で創立されたグローバルECプラットフォームです。グローバルで現在200万以上のブランドがCafe24を利用してネットショップを運営しています。誰でも簡単に世界市場に向けたオンラインビジネスを展開できるよう、ECソリューションや広告・マーケティングなど様々なサービスをワンストップで提供しています。

【会社概要】

会社名：CAFE24 JAPAN株式会社

所在地：東京都港区虎ノ門1丁目17-1 虎ノ門ヒルズビジネスタワー15階

代表者：李 在碩

公式サイト：

https://global.cafe24.com/jp?utm_source=press&utm_medium=page&utm_campaign=fgs_japan_press(https://global.cafe24.com/jp?utm_source=press&utm_medium=page&utm_campaign=fgs_japan_press)

【本件に関する報道関係のお問い合わせ先】

CAFE24 JAPAN株式会社 広報担当

メール：press@cafe24.co.jp