【ザ・カハラ・ホテル＆リゾート 横浜】旬の味わいと華やぎを、昼のひとときに。新メニュー「旬華」

2025年9月に開業5周年を迎えた、ザ・カハラ・ホテル＆リゾート 横浜（所在地：神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-3 / 総支配人：阿部 泰年）では、日本料理 華暦にてご好評をいただいてきた「華茶膳」をリニューアルし、昼の新たなご提案として「旬華（しゅんか）」を、2026年4月3日（金）よりスタートいたします。

一目で季節を感じ取る盛り付けと、旬の味わいにこだわる日本料理 華暦。料理長 青木 信啓は、下処理を丁寧に施し、最適なタイミングで最小限の手を加えることで、素材本来の持ち味を引き出すことを大切にしています。

「旬華」は、夜の会席コースから選りすぐった料理を昼の時間帯に再構成し、さらにデザートワゴンを添えることで、会席の流れと華やぎのある余韻を同時に楽しめる内容に仕立てました。日本料理 華暦が大切にしている “季節の移ろいを料理で表現する”思想を、より気軽に体験いただける新たなメニューは、一皿ごとに季節の表情を映し出します。その時においしさのピークを迎える食材と地場の恵みを随所に取り入れた料理の締めくくりには、華茶膳でも親しまれてきたデザートをワゴンでご用意。お好みの甘味を選ぶ楽しみが、昼下がりを華やかに彩ります。

“旬”の素材を生かした料理と、“華”やぎのある演出。その2つの言葉を重ね合わせた「旬華」は、日本料理 華暦の味わいと美意識を、より身近に感じていただくための新たな提案です。

■新メニュー「旬華」概要 ※数量限定、完全予約制

【場所】日本料理 華暦（ザ・カハラ・ホテル＆リゾート 横浜 3階）

【提供開始】2026年4月3日（金）～ ※金・土・日曜日・祝日 限定

※写真は5月24日（日）までの内容ですが、その後も旬の食材でメニューを展開いたします。

【時間】 12:00 / 13:00 ※各回2時間制

【料金】1名様 13,915円（税サ込）

【メニュー】前菜 / 椀 / 鮨向 / 強肴 / 飯 / 甘味（ワゴンサービス）

■ザ・カハラ・ホテル＆リゾート 横浜について

ハワイ・ホノルルで60年以上にわたり世界各国の要人に愛され続けている「ザ・カハラ・ホテル＆リゾート」のグローバル展開 第一弾として2020年9月に横浜・みなとみらいで開業。「Timeless Luxury 時を忘れ、時を超え、時を刻む。」をブランドコンセプトに、豊かさの本質とは何かを余すことなく追求し、皆様を“OHANA（私達の大切な仲間）”としてお迎えいたします。

光と影をモダンに表現した「クリスタルモダン」をデザインコンセプトに、横浜・みなとみらい地区では最大級の47平方メートル 以上を誇る広々としたスタンダードルームを含む全146室の客室、活気あふれる3つのレストランとバー＆ラウンジ、最新鋭の設備を備える宴会施設、極上の空間で心身をリフレッシュさせるSPAなど、充実した施設を備えています。

