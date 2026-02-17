2月26日一般公開決定！

全国完成披露試写会ツアー日程

一般社団法人日本フルーツアートデザイナー協会

2/26 東京秋葉原UDX

2/28 神奈川県鎌倉市

3/1 愛媛県松山市

3/7 宮城県仙台市

3/7 千葉県千葉市

3/8 北海道札幌市

3/14 広島県広島市

3/15 鹿児島県鹿児島市

3/20 大分県別府市

3/21 福岡県北九州市

3/22 大阪府大阪市

3/22 北海道千歳市

★出演者が各地を巡ります

4/2 東京都文京区

4/25 神奈川県横浜市

5/2 大分県宇佐市

監督・脚本・プロデューサー：高梨由美

主演：小林敬／竹森巧

特別出演：高樹沙耶／田中昌之（元クリスタルキング）／阿部浩貴（アップダウン）

出演：眞田規史 横堀秀樹 高木順巨 今泉惠美子 酒井麻吏 井上聖子 SaikiEmily あさぬま和子 小夏いっこ 木元ゆうこ 太田靖則 衣笠邦彦 佐藤有里 鈴木コウヤ 中村羅沙 ZENKYU

田口巧輝 足立隆厳 れい奈 森岡健 田中正清 他

【予告編】 https://youtu.be/Wd2RS0hZDuQ?si=pCJet7ysWo8lb96S

【ストーリー】 猖獗を極めた「新型コロナウイルス感染症」。 未だその【存在証明】すらないウイルスによる悲劇は、 感染症や免疫学の世界的権威である医学博士の学術的な論文等を以ってしても一向に解決に至らない。 人々を扇動する【偏向報道】【言論統制】の波が日本国家に襲いかかる。 まるであの世界大戦のように…。 この映画は「新型コロナウイルス感染症」の渦中においてわが身を顧みずただただ誰かの為に… 一人でも多くの国民を救おうと【大本営発表】に抗い奔走する報道マンと 地方議員たちの闘いの真実を基に描かれた、未来への希望を託す物語です。 この物語を通じてわが国のマスコミによる【偏向報道】に一石を投じ、 子どもたちの命と未来を守るために『戦わない為の闘い』を続けます。 全ては子どもたちの命と日本の未来の為に。

鑑賞チケットは公式ホームページより

↓

『レターパック裁判２ ～勇者のペン～』 https://letterpacksaiban.jp/

★取材（鑑賞無料）申し込み★

映画『レターパック裁判』制作実行委員会 事務局長 中野昌宏

shiroshiba.momochan@gmail.com