【フライングタイガー】今年は新デザイン「目玉焼きシリーズ」も登場！『イースター』アイテム全179種が新登場

写真拡大 (全20枚)

Zebra Japan株式会社

Flying Tiger Copenhagen（運営：Zebra Japan株式会社／本社：東京都渋谷区神宮前／代表取締役：松山恭子）は、シーズンを楽しむインスピレーションをご提供する、北欧デンマーク発のデザイン雑貨ストアです。


今回は、2026年2月20日（金）より全店で販売開始（※1）となる新商品全447種の中から、身のまわりの春演出に欠かせない『イースター』アイテム（全179商品）をフィーチャー。ユニークなデザインが目を引く新登場「目玉焼きシリーズ」をはじめ、定番のうさぎやお花モチーフ、ガーデニンググッズまで、春時間を盛り上げるアイテムをピックアップし、ご紹介します。



※1：表参道ストア・吉祥寺ストア・オンラインストア（楽天市場ストア）では、2026年2月13日（金）より先行発売中


※2：2026年のイースターは、4月5日（日）です。








■イースターといえば、のたまごモチーフがここまで進化！新登場「目玉焼きシリーズ」



外にもインテリアになじむ、シンプルなデザイン





ちょっとしたお花を飾って、それを眺めながらコーヒーで一息。花瓶×マグのたまごコーディネート


左）フラワーベース 880円


右）マグ 770円








目玉焼きのうえに目玉焼きをのせて、ソーセージを添えたら完璧な朝食の完成です。


左）プレート 660円


右）プレート 990円







深めのボウルにはシリアルをいれる？それともやっぱりたまごスープ？


ボウル 660円







ふっわふわのクッションは、幅43cmと大きめサイズ。卵をぎゅっと！抱き心地抜群です。


クッション 1,760円





■イースターのマストアイテム！春爛漫の「うさぎ」と「お花」





お花をもって走るうさぎちゃんが春を連れて来てくれます。春のトレンドカラー「ハートフェルトピンク」の色使いにも注目です。


トートバッグ 495円







ぴょこぴょこ跳ね飛びながら前進する、元気いっぱい「わんぱく」という言葉がぴったりなうさぎです。


わんぱくウサギ 1,430円







たまご用の帽子を作ることができるクロシェット（編み物）セットです。ぬいぐるみやお人形にもぴったりなサイズです。


DIYクロシェット（卵用帽子） 440円










イースターパーティーや、春のピクニック、おやつの時間やお弁当に添えたり色々な使い方が楽しめます。全20枚入り


ペーパーナプキン 各220円





■ファッションだけでなく、暮らしもガーデンコアに！「メルヘンガーデニング」





カタツムリと小人が住んでいる小さなお家。後ろにソーラーがついていて、暗くなると自然に光る仕組み。お庭が華やかになります。お部屋や玄関で使用してもOK


ソーラーライト（フラワーハウス） 1,650円







植木鉢などに挿して使うソーラーライトは、スケルトンなカタツムリデザインでほっこり。


ソーラーライト 550円







カタツムリのキュートなじょうろで植物に水を与えましょう。毎日の水やりが楽しくなります。


じょうろ 550円




その他アイテムを楽天市場ストアでみる :
https://www.rakuten.co.jp/flyingtigercopenhagen/




■Flying Tiger Copenhagenとは


1995年に北欧デンマーク・コペンハーゲンで誕生し、現在では、ヨーロッパを中心に世界中にストアを展開するユニークなデザイン雑貨ストアです。ユーモアや色彩に富んだスカンジナビアンデザイン、アフォーダブルなプライスを通じて、驚きとエンターテイメントにあふれるショッピング・エクスペリエンスをご提供します。日本では北海道、青森、岩手、宮城、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、石川、長野、岐阜、静岡、愛知、京都、大阪、兵庫、奈良、岡山、山口、愛媛、福岡、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄に全62店舗を出店しています。＊2026年2月17日現在



ブランドサイト：https://blog.jp.flyingtiger.com/


楽天市場ストア：https://www.rakuten.co.jp/flyingtigercopenhagen/


Instagram：http://instagram.com/flyingtigerjp/


Facebook：https://www.facebook.com/FlyingTigerCopenhagenJP


X（旧Twitter）：https://x.com/FlyingTiger_JP/


LINE：https://lin.ee/vNQhuGW


TikTok：https://www.tiktok.com/@flyingtigerjp




※価格は税込みです。 価格は配信日時点のもので、変更になる可能性があります。商品は、在庫がなくなり次第終了となります。