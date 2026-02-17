ADKグループ 2026年度「有給休暇取得日・奨励日」のお知らせ

株式会社ADKホールディングス

ADKグループ(※1)では、健康的かつ生産性の高い働き方を推奨しており、取り組みの一環として「有給休暇取得日」ならびに「有給休暇奨励日」を設定しています。この度、2026年度の実施日程が決定いたしましたので、お知らせいたします。

※1 本お知らせでは、ADKホールディングス、ADKマーケティング・ソリューションズ、ADKクリエイティブ・ワン、ADKエモーションズの4社を指します。

■有給休暇取得日：

労使協定に基づき、グループ一律で有給休暇を取得。（業務上のやむを得ない事情がある場合を除く）

- 3月23日（月）- 6月12日（金）- 7月21日（火）- 8月14日（金）- 10月23日（金）

■有給休暇奨励日：

社員個々人が任意で有給休暇を取得。

- 4月17日（金）- 6月22日（月）- 7月13日（月）- 8月10日（月）- 12月29日（火）

本取り組みの実施によって、社員自身または家族の健康や健全な働き方を実現し、生産性の観点からも社員の能力を十分に発揮できる環境の構築を目指しております。クライアント企業の皆様、取引先の皆様におかれましては、ご理解のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。