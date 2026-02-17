＜楽天ランキング2冠達成*＞研磨剤フリーの薬用ホワイトニングハミガキ「GWHITE（ジーホワイト）」が3月1日より全国のロフトで発売開始

株式会社Ｉ-ｎｅ

株式会社Ｉ-ｎｅ (本社：大阪市中央区) は、エナメルケアホワイトニングブランド【 GWHITE（ジーホワイト）】 を全国のロフト（一部店舗を除く）にて順次発売します。通常サイズに加え、携帯に便利なミニサイズと限定トラベルセットを展開します。

商品名：ジーホワイト 薬用ホワイトニングハミガキ ダズルミント トラベルセット（数量限定）

価格：1,320円(税込)

発売日／流通：

【店頭】2026年3月1日より順次／全国のロフト（一部店舗除く）

【EC】2026年3月2日より順次／公式オンラインストア(https://andhabit.com/shop/products/gwt002-50926004)、各ECモール（Amazon(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GLM6QZ48/&m=A262UJVR1CVYPQ/)、楽天市場(https://item.rakuten.co.jp/kobe-beauty-labo/gwt001/)、Yahoo!ショッピング(https://store.shopping.yahoo.co.jp/queensshop/gwt002.html)、Qoo10(https://www.qoo10.jp/g/1192022176)、au PAY マーケット(https://wowma.jp/item/769698731)）

※一部URLは3月2日以降有効

商品名：ジーホワイト 薬用ホワイトニングハミガキ ダズルミント 100g／30g

価格：1,980円(税込)／770円（税込）

発売日／流通：

【店頭】2026年3月1日より順次／全国のロフト（一部店舗除く）

【EC】発売中（100gのみ）※／公式オンラインストア(https://andhabit.com/shop/products/gwt001-50926002)、各ECモール（Amazon(https://www.amazon.co.jp/GWHITE-%E3%82%B8%E3%83%BC%E3%83%9B%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%88-%E8%96%AC%E7%94%A8%E3%83%9B%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%88%E3%83%8B%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%8F%E3%83%9F%E3%82%AC%E3%82%AD-%E3%83%80%E3%82%BA%E3%83%AB%E3%83%9F%E3%83%B3%E3%83%88-%E3%83%9B%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%88%E3%83%8B%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%B1%E3%82%A2/dp/B0G579NW7H/ref=sr_1_2?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=4QKSCZO412U4&dib=eyJ2IjoiMSJ9.swB_TmHVKqkAgKXoy--WyOVR0JU8fWZPomOwHqB9FvNTodxX9ujyJmHJQdMSm1Kc4FfEsiHPEyI4l07dqg0pczd6mufgpJ3HoIXpqq5T4DOfvRN93SiAoZCMQNQepWNY_GSbXyM9ywGhqpoEy2F-6I4Q6CtZXjB0doViXQc2bqVzoWNBD6BIhWpxftf3OfB1AnCwCToLLzLXXkrURaoC3AuByweOaCkBXb8CCiPvzidGFldvOHapdXEIAQJnwBLGYEbYMieYSMcrkJiqF4GnQGTdWUQpRWy_TJafQQPytoQ.dFPzfSSLgZBU43hwLFwiHs71UrTjrjOvYbyFsATV0AM&dib_tag=se&keywords=GWHITE&qid=1770964913&sprefix=gwhite%2Caps%2C178&sr=8-2&th=1)、楽天市場(https://item.rakuten.co.jp/kobe-beauty-labo/gwt001/)、Yahoo!ショッピング(https://store.shopping.yahoo.co.jp/queensshop/gwt001.html?sc_i=shopping-pc-web-result-item-rsltlst-title)、Qoo10(https://www.qoo10.jp/item/GWHITE-%e3%82%b8%e3%83%bc%e3%83%9b%e3%83%af%e3%82%a4%e3%83%88-%e8%96%ac%e7%94%a8%e3%83%9b%e3%83%af%e3%82%a4%e3%83%88%e3%83%8b%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%83%8f%e3%83%9f%e3%82%ac%e3%82%ad-%e3%83%80%e3%82%ba%e3%83%ab%e3%83%9f%e3%83%b3%e3%83%88/1183261027?ga_priority=-1&ga_prdlist=sellergoods&ga_tid=&ga_idx=0)、au PAY マーケット(https://wowma.jp/item/762011488)）

※Amazon・楽天市場は2025年12月、その他は2026年1月より発売中

*・楽天市場デイリーランキング ダイエット・健康 > デンタルケア 2025年12月17日(水)更新 (集計日：12月16日)

・楽天市場デイリーランキング ダイエット・健康 > デンタルケア > その他 2025年12月17日(水)更新 (集計日：12月16日)

好調の背景

■歯へのダメージが気になる方向けに【削らず、吸着する】ホワイトニング

ホワイトニングハミガキは即効性をうたう海外ブランドの製品が注目を集める一方で、歯へのダメージに配慮したものが欲しい といった声も多くのユーザーからあげられています。

「研磨剤フリーのホワイトニング薬用ハミガキ」GWHITE（ジーホワイト）は歯のエナメル質よりも柔らかい原料であるゴールドマイクロシリカ*を配合。エナメル質を守りながら着色汚れを吸着し、削らず健康的な白い歯へと導きます。

* 無水ケイ酸（清掃剤）

■オーラルケア意識の高まり/美容としてのホワイトニング需要増

近年、大人の歯列矯正患者数の増加や、2025年度を目途に導入が検討されている 「国民皆歯科検診」の影響で需要が喚起され、生活習慣病とも深く関わる全身の健康管理の一環として、オーラルケアが注目されています。 また、コロナ禍明けから“口元美容”にも気を配る人が増えており、ホワイトニングの関連市場は右肩上がりで成長しています。

商品特長

１．ゴールドマイクロシリカ*1を配合、削らないのに白い歯へ整える*2ホワイトニング処方

シリカ原料の中でも汚れ除去力と吸着力を併せ持つ「ゴールドマイクロシリカ*1」を配合し、しっかりと着色汚れを吸着して白い歯に整えます*2。歯のエナメル質よりも柔らかい原料のため、歯を削ることなく使用できます。

１.浮かして <2つの洗浄成分が汚れを浮かす>

ポリリン酸Na（洗浄剤）、PEG-8（溶剤）が着色汚れを浮き上がらせます。

２.吸着洗浄 <ゴールドマイクロシリカ*1で吸着して落とす>

ゴールドマイクロシリカの超微細な穴が着色汚れをしっかり吸着し、取り除きます。

３.着色防止*2 <コーティングでツルツルに輝く>

ヒドロキシアパタイト（清掃剤）が表面をなめらかに整え*3、ステインプロテクト*4でコーティングし汚れをつきにくくします。

*1 無水ケイ酸（清掃剤） *2 ブラッシングによる *3 汚れを落とすことによる *4 海藻エキス（4）（湿潤剤）

２. ３つの有効成分を配合した医薬部外品処方

・イソプロピルメチルフェノール（IPMP）：バイオフィルムに浸透し、しっかり細菌を殺菌。

・グリチルリチン酸モノアンモニウム：歯ぐきの炎症を防ぎ、歯周病（歯肉炎・歯周炎・歯槽膿漏・口臭）を予防。

・フッ化ナトリウム（フッ素）：むし歯菌の働きを弱め、再石灰化を促進し、歯質を強化。

３．爽快感のあるラグジュアリーなミントフレーバー「ダズルミント」

ダズル＝目をくらませるような強い光。煌めく爽快な息を演出するラグジュアリーな ハーブミントの香り。

４．５つのフリー処方

研磨剤フリー・漂白剤フリー・シリコンフリー・鉱物油フリー・サルフェートフリー

商品概要

■ジーホワイト 薬用ホワイトニングハミガキ ダズルミント トラベルセット

※数量限定

容量：30g

価格：1,320円(税込)

■ジーホワイト 薬用ホワイトニングハミガキ ダズルミント

容量：100g／30g

価格：1,980円(税込)／770円（税込）

GWHITE（ジーホワイト）

HP：https://gwhite.jp

Instagram：https://www.instagram.com/gwhite_jp

X：https://x.com/gwhite_jp

開発秘話（note）： https://note.com/ine_pr/n/n34417c740f07