今から考えたい定年後のセカンドキャリア「見つけ方」と「成功のコツ」　2026年2月23日（月・祝）オンラインセミナーを開催

教育事業を展開するヒューマンアカデミー株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：今堀健治、以下「当社」）は、「ウェールズ大学トリニティセントデイビッドMBAプログラム」を運営するヒューマンアカデミービジネススクールにおいて、2026年2月23日（月・祝）にオンラインセミナー「定年後のセカンドキャリア『見つけ方』と『成功のコツ』」を開催します。

本セミナーでは、元大阪国税局から税理士、MBA講師、日本語教師として多方面で活躍する平井信行氏を招き、定年後も社会とつながり続けるためのキャリア戦略と具体的な準備方法を、1時間の凝縮したプログラムでお届けします。

【本件のポイント】

●定年後も自分らしく働き続けるためのセカンドキャリア構築のノウハウを共有

●国家公務員からMBA取得を経て起業・コンサルタントへ転身した実体験に基づく成功の秘訣を解説

●40代、50代、60代の各ステージで異なる戦略の立て方や、人脈・情報のアップデート術を提案

【背景】

人生100年時代を迎え、キャリア形成において「マルチステージの人生」と「幅広い選択肢」を持つことが不可欠となっています。こうした社会変化の中で、これまでの実務経験を体系化し、新たな専門性を獲得できるMBAの学位は、セカンドキャリアを切り拓き、自らの可能性を広げるための有効な手段のひとつです。

ヒューマンアカデミービジネススクールでは、MBAを単なる学位取得の場ではなく、新たな人生のステージへ踏み出すための場であると考えています。本セミナーを通じて、MBA取得後のリアルな成功実例を届けることで、定年後のキャリアに不安を感じている方々へ具体的な指針を示し、自らの可能性を信じて挑戦し続けるビジネスパーソンを応援してまいります。

【開催概要】

日 程：2026年2月23日（月・祝）

時 間：18:00～19:00

参加費：無料

形式：オンライン参加

【登壇者紹介】

平井信行 氏

平井信行税理士事務所 代表 / Yuki H1合同会社 代表（CEO）/ 米国MBA講師 / 日本語教師

国税局にて、大手企業の国際課税調査等に従事。2023年に英国MBAを取得し、退職後は税理士事務所を独立開業。現在はコンサルタントや講師としても幅広く活躍中。

ヒューマンアカデミーでは、英国国立ウェールズ大学トリニティセントデイビッドから認証を受けたMBAプログラムを運営しています。当プログラムは厚生労働省の専門実践教育訓練給付金制度の対象講座として認定されています。一定の条件を満たすことで受講費用の最大80％（上限128万円）の給付を受けることが可能です。これにより、仕事を続けながら土曜日のオンライン講義で学べる本プログラムの経済的負担が大幅に軽減され、日本にいながらにしてグローバルスタンダードな海外MBA取得の機会がより身近になりました。

学びの面白さを提供する「Edutainment Company」として、1985 年の創設以来、時代や社会の変化にあわせながら800以上の講座を編成しました。未就学児童から中高生・大学生・社会人・シニア層とあらゆるライフステージにおけるSTEAM教育やリスキリング、学び直しの支援を行っています。

さらに、独自の「ヒューマンアカデミーGIGAスクール構想」を推進し、学習支援プラットフォーム「assist」を開発。SELFingサポートカウンセラーと講師が、個別に学習目的や目標にあわせた進捗管理や相談などの学習サポートをします。私たちは、常に最先端の教育手法やテクノロジーを取り入れ、学びの喜びを追求し、最高水準の教育サービスを提供していきます。

