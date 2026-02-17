３日間限定『お好みもんじゃ』超特価！横浜・赤羽・水道橋・立川・蒲田で全店まとめて周年祭セール!!

株式会社大庄

“粉もん好き”に朗報！

東京都内と横浜市で５店舗を展開する、出汁（だし）にこだわったお好み焼き・もんじゃ焼きがコスパ良く楽しめる『お好みもんじゃ』（運営：株式会社大庄）は、各店の節目を祝い全店にて「まとめて周年祭」イベントを開催します。2026年２月、横浜西口店がオープン15周年を迎えたほか、立川店、蒲田西口店、水道橋店、赤羽店の４店舗が１周年を迎えました。これを記念して、横浜西口店・蒲田西口店・水道橋店の３店舗で、お好み焼き・もんじゃ焼きの食べ飲み放題の全プランを20%オフ。赤羽店・立川店の２店舗で、お好み焼き・もんじゃ焼き単品メニュー全35品を20％オフで提供するイベントを、この２月中に各店３日間限定で実施します（各店舗の実施日は後述）。

お得に楽しめるチャンスです！

■『お好みもんじゃ』全店まとめて周年祭 概要

【横浜・蒲田・水道橋限定】食べ放題・飲み放題プラン

[表: https://prtimes.jp/data/corp/11586/table/336_1_b4a8980a02c5f919aca0d9a0106bff7a.jpg?v=202602170251 ]

・一般（アルコール有）【女性】通常2,850円→2,280円／【男性】通常3,400円→2,720円

・一般（アルコール無）【女性】通常2,600円→2,080円／【男性】通常2,850円→2,280円

・学生（アルコール有）【女性】通常2,500円→2,000円／【男性】通常2,950円→2,360円

・学生（アルコール無）通常2,300円→1,840円

・小学生（ソフトドリンク）通常1,150円→920円

※未就学児は食べ飲み放題無料 ※食べ放題プランは赤羽店、立川店では実施していません

※価格はすべて税込 ※イベント期間中の予約可

横浜・蒲田・水道橋で食べ飲み放題を楽しもう！

みんなでワイワイ、お好み焼き・もんじゃ焼きを楽しもう！

横浜西口店・蒲田西口店・水道橋店の食べ飲み放題プランでは、王道のお好み焼き「豚玉」「海鮮玉」や、人気のもんじゃ焼き「ベビースター」「明太もちチーズ」などを、たっぷり100分間たらふく堪能できます。「しっかりと出汁がきいていてクオリティ高い」と、学生からご家族連れまで大好評。その他、焼そば・焼うどんや、おつまみ、サラダなど全80品以上が食べ放題です。飲み放題のドリンクは、樽生ビール「アサヒスーパードライ」を始め、ハイボールやサワー、日本酒、ワイン、カクテルなど40種類以上取り揃えます。

赤羽・立川は単品メニュー全品が20%オフ！

お好み焼き・もんじゃ焼きが、どれでも全部20%オフの超特価！

赤羽店・立川店ではイベント期間中、単品のお好み焼き・もんじゃ焼きを全て20％オフで提供します。王道の「豚玉（780円→624円）」「海鮮玉（1,200円→960円）」や、「ベビースターもんじゃ（850円→680円）」「明太もちチーズもんじゃ（1,100円→880円）」、スタッフが目の前で焼き上げるモダン焼きなど全35種を用意します。熟成したかつおの枯節や宗田節を使った特製出汁を使用したこだわりの生地は、ふんわりとした食感。香りも豊かで具材の味わいをしっかりと引き立てます。

【店舗概要】

『お好みもんじゃ』横浜西口店

◆所在地：神奈川県横浜市西区南幸2丁目6-7 庄司横浜南幸ビル5階

◆WEB予約：https://yoyaku.toreta.in/daisyo-1663/#/

◆電話：045-317-3953

（イベント中も予約可）

◆営業時間：16:00～23:00／〈土・日・祝〉12:00～23:00

◆定休日：年中無休

『お好みもんじゃ』立川店

◆所在地：東京都立川市柴崎町3丁目7-3 富栄立川南駅前ビル5階

◆WEB予約：https://yoyaku.toreta.in/daisyo-5381/#/

◆電話：042-512-8544

（イベント中も予約可）

◆営業時間：17:00～23:00／〈金〉17:00～26:00／〈土〉15:00～26:00／〈日・祝〉15:00～23:00

◆定休日：年中無休

『お好みもんじゃ』蒲田西口店

◆所在地：東京都大田区西蒲田7丁目5-11 ツユキ・大庄蒲田ビル2階

◆WEB予約：https://yoyaku.toreta.in/daisyo-5380/#/

◆電話：03-6428-7418

（イベント中も予約可）

◆営業時間：15:00～23:00／〈土・日・祝〉12:00～23:00

◆定休日：年中無休

『お好みもんじゃ』水道橋店

◆所在地：東京都千代田区神田三崎町2丁目8-7 庄や第１ビル2階

◆WEB予約：https://yoyaku.toreta.in/daisyo-5379/#/

◆電話：03-6261-2630

（イベント中も予約可）

◆営業時間：17:00～23:00／〈土・日・祝〉12:00～23:00

◆定休日：年中無休

『お好みもんじゃ』赤羽店

◆所在地：東京都北区赤羽1丁目2-1 赤羽南大野ビル地下1階

◆WEB予約：https://yoyaku.toreta.in/daisyo-5389/#/

◆電話：03-6903-9727

（イベント中も予約可）

◆営業時間：16:00～23:00／〈土・日・祝〉12:00～23:00

◆定休日：年中無休

『お好みもんじゃ』立川店『お好みもんじゃ』蒲田西口店『お好みもんじゃ』赤羽店