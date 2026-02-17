求人ジャーナル、アクリファの株式の過半数を取得して子会社化

株式会社 求人ジャーナル

株式会社求人ジャーナル（本社：群馬県高崎市、代表取締役：箱田好男）は、デジタルマーケティング支援、デジタル人材育成事業を展開する株式会社アクリファ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：多胡賢啓）の株式の過半数を取得し、子会社化しましたので、お知らせいたします。

■株式取得の背景

求人ジャーナルは、1986年の設立以来、求人広告事業を中核に企業の採用活動を支援してまいりました。現在は、新聞折込およびフリーペーパー「求人ジャーナル」に加え、総合求人サイト「求人ジャーナルネット」や応募管理ATS「えんと～り」、転職イベント「転職プラザ」を展開し、紙媒体からWeb、リアルイベントまで幅広いチャネルで採用支援を行っております。

近年は、応募管理ATSを活用した採用業務の効率化支援やデジタルマーケティングを取り入れた集客支援など、企業の採用DXの推進にも取り組んでおります。2026年7月に設立40周年を迎えるにあたり、次の成長ステージに向けた事業基盤の強化に取り組んでおります。

アクリファはデジタルマーケティング領域において、SEOコンサルティング・コンテンツ制作からデジタル人材教育まで、企業のデジタルマーケティングに関わる多様な課題を解決するサービスを提供しております。デジタルマーケティング×事業開発プロフェッショナルによるオーダーメイド型のサービス提供を行い、大企業からスタートアップ企業まで数多くの支援実績を持ち、創業3年目でありながら、急速に業績拡大を続けております。

当社とアクリファは2023年より提携パートナーとして人材教育・新規メディア運営に関する連携を重ねてまいりましたが、このたび、両者で目指していたシナジーが十分に達成できるという判断にいたり、アクリファを子会社化することで、両社の連携をさらに強化いたします。

■子会社化の目的

デジタルマーケティング領域まで支援サービスを拡充し、新たな価値を提供

本子会社化により、当社が求人広告事業で培った幅広い顧客基盤とアクリファのデジタルマーケティング領域の高度な専門性を融合させ、新たに顧客企業のマーケティング支援サービスを本格的に展開するとともに、両社の知見を掛け合わせた新サービスの開発にも取り組むことで、顧客企業への支援領域・提供価値を更に拡大させてまいります。

デジタル人材育成に取り組むことで、多様化する人材ニーズへの対応力を強化

人材分野においては、多くの企業がWEBマーケティング人材の不足を課題としている中、アクリファが提供するデジタル人材教育サービスを通じて、企業の人材育成ニーズにも取り組み、「人を採る」から「人を育てる」までを一貫して支援できる体制を構築いたします。

スタートアップ支援/連携強化の推進

また、アクリファの保有するスタートアップ支援のノウハウ・顧客基盤などを活かして、今後スタートアップ業界に対する支援サービスの拡充・連携強化も推進してまいります。プロフェッショナル人材と連携し、アクリファを通して、WEBマーケティング支援、オープンイノベーションによる新規事業の創出・出資などの検討も進めてまいります。

■株式会社 アクリファ 会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/123572/table/7_1_0a306090ca5e96ed62a372a920524b41.jpg?v=202602170251 ]■本件に関するお問い合わせ先

株式会社 求人ジャーナル

TEL：027-652-8525

E-mail：seminar.ml@journal.co.jp

株式会社求人ジャーナル

代表：箱田 好男

本社：群馬県高崎市上大類町1033

設立：1986 年７月

事業：求人広告事業、人材紹介事業、採用支援事業、住宅事業、産業医紹介事業 等

URL：https://www.journal.co.jp