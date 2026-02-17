【大人の贅沢】鳥取・皆生温泉のオールインクルーシブ旅館が冬限定カクテル付プラン販売｜2026年3月14日まで

株式会社リロバケーションズチョコレートカクテル

“想いをつむぎ、新しさでつなぐ”「Relo Hotels＆Resorts（リロホテルズ＆リゾーツ）」の温泉旅館「皆生風雅（所在地：〒683-0001 鳥取県米子市皆生温泉3-16-1）」は、2026年3月14日までの期間限定で「チョコレートカクテル」付プランを販売いたします。この時期ならではのカクテルとともに大人の贅沢ステイをお愉しみください。

皆生風雅公式サイト：https://www.kaike-fuga.com/(https://www.kaike-fuga.com/)

冬限定プラン：https://x.gd/aC4Hu(https://x.gd/aC4Hu)

皆生風雅は、“五感で愉しむひととき”をテーマに約2,000平米もの広大な日本庭園を眺めるラウンジバーや美肌成分が豊富な温泉、バレルサウナなどをオールインクルーシブでお愉しみいただける宿です。

本プランでは、昨年秋にリニューアルしたバーラウンジにて冬限定「チョコレートカクテル」をお一人様一杯お召し上がりいただけます。また、本プラン限定価格でご夕食を特選会席や牛蟹会席、特選蟹会席へアップグレードも可能なため、いつもよりちょっと贅沢な滞在をお気軽にお試しいただけます。

冬限定プラン

ラウンジバーバレルサウナ

プラン名：【冬限定】チョコレートカクテル付き／大人限定のご褒美旅プラン＜★基本会席＞

■プラン特典

・季節限定カクテル（お一人様1杯）

・プラン限定価格で夕食グレードアップ可能

価格：16,500円～（2名利用時の1名様料金・税込）

予約・詳細：https://x.gd/aC4Hu(https://x.gd/aC4Hu)

ラウンジバー皆生風雅 ～五感で寛ぐ、大人の空間～

味わう 触れる

日本海の海の幸や鳥取和牛など地の物を愉しむ＜お食事＞三大美肌成分が豊富な＜温泉＞

見る 香る 聴く

約2,000平米の面積を誇る 〈日本庭園〉ほうじ茶の香りに包まれる朝の ＜ラウンジ＞懐かしいレコードの音色を堪能する ＜ラウンジバー＞

外観

皆生風雅｜概要

住所：〒683-0001鳥取県米子市皆生温泉3-16-1

TEL：0570-02-3320 客室数：32室

主な館内設備：レストラン、大浴場、露天風呂、バレルサウナ

アクセス：米子自動車道経由で米子ＩＣより車で約15分、ＪＲ米子駅より車で約15分

公式サイト：https://www.kaike-fuga.com/

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/kaikefuga/

“想いをつむぎ新しさでつなぐ”をコンセプトとした、株式会社リロバケーションズが運営するリゾートホテル・旅館グループ。「ゆとりろ」「風雅」「天翠」等、

個性的なホテル・旅館を全国45か所以上で展開。

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/relo_hotelsresorts/

公式X：https://x.com/Relo_hotels

公式サイト: https://relohotels.com/(https://relohotels.com/)

株式会社リロバケーションズ ―人と地域を豊かに― 人生に煌めく旅を！

□所 在 地 : 〒160-0022 東京都新宿区新宿5-17-9

TEL：03-6630-7970 FAX：03-6630-7971

□公式サイト：https://relovacations.com/

□設 立 : 2004年10月 □資 本 金 : 50百万円

□事業内容 : 会員制事業/ホテル・旅館運営事業

/ホテル総合支援サービス事業/マンション管理事業

□代 表 者 : 代表取締役社長 田村 佳克

運営施設ポータルサイト：https://relohotels.com/

本件に関する報道関係のお問い合わせ先

株式会社リロバケーションズ

企画制作ユニット

メディアソリューショングループ 宮木

e-mail：rv.pr@relo.jp

公式サイト：https://relovacations.com/