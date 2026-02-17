10周年を迎える「おかしプリント」から「おかしプリント　オリジナルチョコボール＜ピーナッツ＞」「おかしプリント　オリジナルすッパイチュウ＜レモン味＞」2月17日（火）より新発売

森永製菓株式会社

森永製菓株式会社（東京都港区芝浦、代表取締役社長 COO・森 信也）は、オリジナルデザインお菓子制作サービス「おかしプリント」の対象商品に、2月17日（火）より「おかしプリント オリジナルチョコボール＜ピーナッツ＞」「おかしプリント オリジナルすッパイチュウ＜レモン味＞」を追加し、ラインアップの拡充をいたします。

「おかしプリント」は、2016 年にサービスを開始した森永製菓直営の「オリジナルデザインお菓子制作サービス」で今年10周年を迎えます。 オリジナルデザインのハイチュウ・ラムネ・小枝などのお菓子を、小ロットかつ短納期で制作いただけます。固い空気をなごやかにするコミュニケーションツールとしてご好評をいただき、サービス開始以降累計1万社を超える企業に採用いただいております。

ラインアップ拡充を通じて、更なる市場開拓を進め、お客様に笑顔をお届けしてまいります。

おかしプリントについて

「おかしプリント」は、2016 年にサービスを開始した、森永製菓直営の「オリジナルデザインお菓子制作サービス」です。 オリジナルデザインのハイチュウ・ラムネ・ミルクキャラメル・小枝などのお菓子を、最小 100 個から、最短約 2 週間で制作いただけます。知名度抜群のブランド力と、広いデザイン面が特長で、ビジネスシーンのカタい空気をなごやかにするサービスとして、累計1万社を超えるお客様に、ノベルティ、グッズ、ギフト、プレゼントなど様々なビジネスシーンでご利用いただいています。

https://www.morinaga.co.jp/okashiprint