【3/5(木) 無料セミナー】ガロア登壇！求人集客の選択肢を広げる「ギガバイト」の活用ポイント

株式会社フィードフォース

株式会社フィードフォース（所在地：東京都港区、代表取締役：塚田 耕司、以下「フィードフォース」）が提供するデータフィード管理ツール「dfplus io」は、無料オンラインセミナー「人材紹介・派遣・求人メディア向け 求人集客の選択肢を広げる「ギガバイト」の活用ポイント 今こそ押さえたい求人まとめサイトの強み」を 2026 年 3 月 5 日（木）に開催いたします。

◆セミナー内容

セミナー詳細・お申し込みはこちら :https://dfplus.io/seminar/form-20260305

求人情報の届け方や媒体の使い分けが重要性を増す中、利用者数No.1のアルバイト求人まとめサイト「ギガバイト」が注目されています。1,000万人以上のユーザーが利用する「ギガバイト」は、完全成果報酬型の料金体系により、応募が発生するまで費用をかけずに求人掲載が可能です。また、SNS等のさまざまな情報連携にも対応しており、効率的な求人情報の発信を求める企業・人材会社に有力な媒体です。

本セミナーでは、「ギガバイト」を運営するガロアが登壇し、最新の動向と活用のポイントをわかりやすく解説。あわせてフィードフォースより、dfplus io を活用した求人媒体連携や、効率的なデータフィード運用のポイントをご紹介します。

人材紹介・派遣・求人メディア・代理店の皆さまに、ギガバイトの魅力や活用の可能性を改めて知っていただき、本セミナーが「次の施策を検討する際の後押し」となれば幸いです。

◆ギガバイト川井氏がゲスト登壇

株式会社ガロア

HR事業部 セールス責任者

川井 翔貴 氏

大阪府出身。慶應義塾大学環境情報学部を卒業後、株式会社ガロアに新卒入社。大学生をターゲットとした「ガクセイ協賛」事業にて、マーケティングおよび法人営業に従事。現在はHR事業部のセールス責任者として、求人検索メディア「ギガバイト」を活用した採用集客支援を統括。

◆こんな方におすすめです

◆セミナー開催概要

◆マーケターのためのデータフィード管理ツール「dfplus io」について

- 人材紹介、人材派遣、求人メディア、広告代理店のご担当者様- ギガバイトの効果的な活用方法を知りたい- 新しい集客チャネルを確立したい- 効率的な運用手法で成果を最大化したい- 主催：株式会社フィードフォース- 日時：2026 年 3 月 5 日（木）14:00～15:00- 場所：ウェビナー会場（ご参加の方にはメールで URL をお知らせします）- 対象：広告主の方、広告代理店の方（競合社様のご参加、ご所属組織と異なるドメインのメールアドレス・フリーメールでのご登録はお断りすることがございます）- 参加費：無料- お問い合わせ：dfplus io カスタマーサクセスcustomer_success@dfplus.ioセミナー詳細・お申し込みはこちら :https://dfplus.io/seminar/form-20260305

「dfplus io」は、様々な商品・商材データを広告・SNS・DX などでフル活用するための SaaS です。初心者の方でも高品質なデータフィードを無理なく手元で管理することができ、スピーディな準備や PDCA を実現します。データフィードマーケティングに役立つ機能を直感的な UI で提供しており、多くの広告主様、広告代理店様から支持されています。

サービスサイト：https://dfplus.io/

使い方・tips ブログ：https://dfplus.io/blog

無料トライアル申込：https://dfplus.io/freetrial/

【株式会社フィードフォース 会社概要】

フィードフォースは、「ビジネスにとどける、テクノロジーと鼻歌を。」 をミッションに B2B 領域で企業の生産性を高めるサービスを提供し、ビジネスをより創造性溢れるものに変えていきます。

会社名：株式会社フィードフォース

所在地：東京都港区南青山一丁目 2 番 6 号 ラティス青山スクエア 3F

代表者：代表取締役 塚田 耕司

事業内容：データフィード関連事業 / デジタル広告関連事業 / ソーシャルメディアマーケティング関連事業 / その他事業

Webサイト：https://www.feedforce.jp/