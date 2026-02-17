“100億シンクタンク × インタラクティブ × FC琉球”の3社共催で、2月24日にトークイベント「100億キャラバン in 沖縄」を開催

インタラクティブ株式会社

インタラクティブ株式会社（本社：沖縄県宜野湾市、代表取締役社長：臼井 隆秀、以下「インタラクティブ」）は、株式会社XLOCAL（本社：山形県鶴岡市北京田字下鳥ノ巣23-1、代表取締役：山中 大介・坂本 大典、以下「XLOCAL」）が運営するコミュニティ「100億シンクタンク」および琉球フットボールクラブ株式会社（本社：沖縄県沖縄市、代表取締役社長：柳澤 大輔、以下「FC琉球」）と共催で、2026年2月24日（火）にトークイベント「100億キャラバン in 沖縄」を開催します。

100億キャラバン in 沖縄：https://xlocal.inc/news/uixdllqj(https://xlocal.inc/news/uixdllqj)

■トークイベント「100億キャラバン in 沖縄」について

地方企業が100億円規模の事業成長を実現するための実践型コミュニティ「100億シンクタンク」では、全国の地方企業経営者・有識者・実践者が連携し、実際の経営現場に基づく「地方発100億円成長モデル」の研究と共創を進めています。そして、2026年4月からの本格始動に先立ち、そのムーブメントを無料で体験できるイベントを、全国主要都市にて順次開催していくことを予定しています。

このたび、そのコミュニティ活動である第一回目の「地方リアル開催キャラバンイベント」を、2026年2月24日（火）に沖縄にて行うことになり、“100億シンクタンク × インタラクティブ × FC琉球”の3社でトークイベント「100億キャラバン in 沖縄」を開催することとなりました。なお当日は、売上高100億円を突破した地方企業のモデルケースとして、沖縄県宜野湾市の株式会社野嵩商会に登場いただきます。

イベントの第一部では、琉球フットボールクラブ株式会社の代表取締役会長である柳澤 大輔氏、前那覇市副市長である古謝 玄太氏、XLOCALの坂本 大典氏の3名で、人口減少・人材流出・産業の空洞化が進む中、地域が自立的に成長するためには「なぜ“地域100億企業”が必要なのか」について鼎談します。

第二部では、ReHacQ九州支局長である石丸 伸二氏と株式会社野嵩商会の代表取締役社長である仲村 知充氏をゲストに当社代表の臼井 隆秀を交えて、「地域で“100億の壁”をどう突破するか」をテーマにトークセッションを行います。そして、「100億を突破した地方企業は何が違うのか？」「経営者は何を考え、何を乗り越えたのか？」「再現性はあるのか？」などについて、様々に具体的な取り組みを交えながら深掘り対話していきます。

セミナーは、沖縄に本社／支社を持つ成長企業の経営者や経営層、または金融・M&A・DX・新規事業などの専門家で、100億円企業を目指されている方や既に突破さし、地方企業を支えたい方などを対象としていますが、その他の方も参加可能です。講演後には、ゲスト登壇者や地元キーパーソンと交流できる会も用意していますので、ぜひご参加ください。

https://xlocal.inc/news/uixdllqj

■イベント概要

名 称：100億キャラバン in 沖縄

日 時：2026年2月24日（火）

第1部 セミナー 16:00～18:00（開場：15:30）

第2部 懇親会 18:00～19:30

会 場：SAKURA innobase Okinawa（沖縄県那覇市松山1-2-13 長谷工那覇ビル1F）

定 員：最大80人

費 用：セミナー・懇親会ともに無料

対 象：100億円を目指す地方企業経営者

100億円を突破し、共に地方企業を支えたい経営者

地方企業を支援したい、金融・M&A・DX・新規事業等の専門家・経営層

主 催：100億シンクタンク、インタラクティブ株式会社、FC琉球

詳 細：https://xlocal.inc/news/uixdllqj

■「100億シンクタンク」について

XLOCALが主催する「100億シンクタンク」は、日本全国の地方企業が“100億円企業”を目指すための知と実践のコミュニティです。地域の課題を超え、本当の意味での地方創生を実現するために、単なる知識提供に留まらず、経営者や有識者が現場に基づく成長モデルを共創する「実装プラットフォーム」を展開しています。そして、「なぜ地方企業が100億を目指すのか」「どうすれば突破できるのか」という問いに、経営者・専門家・実践者が共に挑んでいます。

公式Youtubeチャンネル：https://www.youtube.com/@100%E5%84%84-ThinkTank

公式LINE：https://lin.ee/JCkNT5z

■インタラクティブについて

インタラクティブは、地域のイノベーションを加速する企業です。「地域の可能性を解放する」をパーパスに掲げ、デジタルマーケティング事業と人材事業を中核に、地域に最適化した事業モデルを創り広げています。2022年からは求人マッチングサービス「ジョブアンテナ」の全国展開を進め、全国8地域へとエリアを広げ、地域の課題を解決しその未来を創造しています。

代表取締役社長 臼井 隆秀

所在地 沖縄県宜野湾市大山3丁目11-32

設立年月日 2009年2月5日

URL https://www.inta.co.jp/