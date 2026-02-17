“100億シンクタンク × インタラクティブ × FC琉球”の3社共催で、2月24日にトークイベント「100億キャラバン in 沖縄」を開催
インタラクティブ株式会社（本社：沖縄県宜野湾市、代表取締役社長：臼井 隆秀、以下「インタラクティブ」）は、株式会社XLOCAL（本社：山形県鶴岡市北京田字下鳥ノ巣23-1、代表取締役：山中 大介・坂本 大典、以下「XLOCAL」）が運営するコミュニティ「100億シンクタンク」および琉球フットボールクラブ株式会社（本社：沖縄県沖縄市、代表取締役社長：柳澤 大輔、以下「FC琉球」）と共催で、2026年2月24日（火）にトークイベント「100億キャラバン in 沖縄」を開催します。
100億キャラバン in 沖縄：https://xlocal.inc/news/uixdllqj(https://xlocal.inc/news/uixdllqj)
■トークイベント「100億キャラバン in 沖縄」について
地方企業が100億円規模の事業成長を実現するための実践型コミュニティ「100億シンクタンク」では、全国の地方企業経営者・有識者・実践者が連携し、実際の経営現場に基づく「地方発100億円成長モデル」の研究と共創を進めています。そして、2026年4月からの本格始動に先立ち、そのムーブメントを無料で体験できるイベントを、全国主要都市にて順次開催していくことを予定しています。
このたび、そのコミュニティ活動である第一回目の「地方リアル開催キャラバンイベント」を、2026年2月24日（火）に沖縄にて行うことになり、“100億シンクタンク × インタラクティブ × FC琉球”の3社でトークイベント「100億キャラバン in 沖縄」を開催することとなりました。なお当日は、売上高100億円を突破した地方企業のモデルケースとして、沖縄県宜野湾市の株式会社野嵩商会に登場いただきます。
イベントの第一部では、琉球フットボールクラブ株式会社の代表取締役会長である柳澤 大輔氏、前那覇市副市長である古謝 玄太氏、XLOCALの坂本 大典氏の3名で、人口減少・人材流出・産業の空洞化が進む中、地域が自立的に成長するためには「なぜ“地域100億企業”が必要なのか」について鼎談します。
第二部では、ReHacQ九州支局長である石丸 伸二氏と株式会社野嵩商会の代表取締役社長である仲村 知充氏をゲストに当社代表の臼井 隆秀を交えて、「地域で“100億の壁”をどう突破するか」をテーマにトークセッションを行います。そして、「100億を突破した地方企業は何が違うのか？」「経営者は何を考え、何を乗り越えたのか？」「再現性はあるのか？」などについて、様々に具体的な取り組みを交えながら深掘り対話していきます。
セミナーは、沖縄に本社／支社を持つ成長企業の経営者や経営層、または金融・M&A・DX・新規事業などの専門家で、100億円企業を目指されている方や既に突破さし、地方企業を支えたい方などを対象としていますが、その他の方も参加可能です。講演後には、ゲスト登壇者や地元キーパーソンと交流できる会も用意していますので、ぜひご参加ください。
■イベント概要
名 称：100億キャラバン in 沖縄
日 時：2026年2月24日（火）
第1部 セミナー 16:00～18:00（開場：15:30）
第2部 懇親会 18:00～19:30
会 場：SAKURA innobase Okinawa（沖縄県那覇市松山1-2-13 長谷工那覇ビル1F）
定 員：最大80人
費 用：セミナー・懇親会ともに無料
対 象：100億円を目指す地方企業経営者
100億円を突破し、共に地方企業を支えたい経営者
地方企業を支援したい、金融・M&A・DX・新規事業等の専門家・経営層
主 催：100億シンクタンク、インタラクティブ株式会社、FC琉球
■「100億シンクタンク」について
XLOCALが主催する「100億シンクタンク」は、日本全国の地方企業が“100億円企業”を目指すための知と実践のコミュニティです。地域の課題を超え、本当の意味での地方創生を実現するために、単なる知識提供に留まらず、経営者や有識者が現場に基づく成長モデルを共創する「実装プラットフォーム」を展開しています。そして、「なぜ地方企業が100億を目指すのか」「どうすれば突破できるのか」という問いに、経営者・専門家・実践者が共に挑んでいます。
公式Youtubeチャンネル：https://www.youtube.com/@100%E5%84%84-ThinkTank
公式LINE：https://lin.ee/JCkNT5z
■インタラクティブについて
インタラクティブは、地域のイノベーションを加速する企業です。「地域の可能性を解放する」をパーパスに掲げ、デジタルマーケティング事業と人材事業を中核に、地域に最適化した事業モデルを創り広げています。2022年からは求人マッチングサービス「ジョブアンテナ」の全国展開を進め、全国8地域へとエリアを広げ、地域の課題を解決しその未来を創造しています。
代表取締役社長 臼井 隆秀
所在地 沖縄県宜野湾市大山3丁目11-32
設立年月日 2009年2月5日
URL https://www.inta.co.jp/